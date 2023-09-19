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Сегодня, 02:15

Эксперты оценили шансы «Спартака» выбить четыре из четырех в Кубке России

Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Срджан Бабич.
Фото ФК «Спартак»

19 сентября в четвертом туре группового этапа Кубка России «Спартак» сразится с «Нижним Новгородом». Игра состоится в Нижнем на «Арене Нижний Новгород» и начнется в 17.15 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч! ТВ», трансляция стартует в 17.00 мск.

Кубок России. Группа D
19 сент, 17:15. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Спартак

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что «Спартак» выиграет четвертый матч турнира подряд. На победу красно-белых выставлена котировка 2.03, что приблизительно 49% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.55 (28%), успех «НН» идет за 3.75 (23%).

Если считаете, что команде Абаскаля пора оступиться, возьмите вариант 1Х за 1.82.

В первом туре команды забили на двоих девять мячей, поэтому должны пробить тотал больше 2.5 в предстоящей встрече. Такое условие оценено в 1.96.

Победу «Спартака» в одном из таймов можно оформить за 1.54. Однако прибыльнее поставить на успех в первой или второй 45-минутке «Нижнего» — 2.25.

Леонардо Бонуччи. «Унион» дебютирует в ЛЧ на «Бернабеу». Крал, Бонуччи и Гозенс попробуют остановить «Реал»

Два и более гола в исполнении Промеса и компании идет по котировке 2.06, ИТМ2 (1.5) — 1.78. В четырех из пяти последних матчах москвичи не были результативны.

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Футбол
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ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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«Шахтер» — «Порту»: прогноз на матч Лиги чемпионов 19 сентября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
Результаты / календарь
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30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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