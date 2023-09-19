19 сентября в первом туре Лиги чемпионов сойдутся «Милан» и «Ньюкасл». Поединок на стадионе «Сан-Сиро» стартует в 19.45 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» и онлайн-платформе «Okko» — эфир начнется в 19.40 мск.

Букмекерская компания Winline назвала хозяев минимальными фаворитами. На триумф команды Стефано Пиоли доступен коэффициент 2.46 — это около 40% вероятности результата. Ничья предложена за 3.60 (26%), а успех парней Эдди Хау — за 2.80 (34%).

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«Милан» не выиграл в четырех из пяти прошлых поединков в ЛЧ. На то, что черно-красные не уступят на этот раз, дали 1.46.

Болеете против одного из клубов? Тогда сыграйте против одного из соперников: на поражение или ничью «Милана» есть котировка 1.59, «Ньюкасла» — 1.48.

Аналитики уверены, что счет откроют хозяева. На их точный выстрел можно поставить за 2.65.

В последнем туре серии А россонери получили пять пробоин от прямого конкурента — «Интера» (1:5). Тотал больше 2.5 гола идет за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.13.

«Ньюкасл» проиграл три из пяти матчей на старте сезона, пропустив семь раз и забив девять мячей. На обмен меткими выстрелами можно поставить за 1.60, обратный рынок оценен в 2.31.

Наиболее вероятный счет — 1:1. На него доступна котировка 6.00.

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