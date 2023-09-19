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«Милан» — «Ньюкасл»: где смотреть матч Лиги чемпионов 19 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Милан» — «Ньюкасл» 19 сентября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Сандро Тонали («Ньюкасл»).
Фото Global Look Press

19 сентября в первом туре Лиги чемпионов сойдутся «Милан» и «Ньюкасл». Поединок на стадионе «Сан-Сиро» стартует в 19.45 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» и онлайн-платформе «Okko» — эфир начнется в 19.40 мск.

Лига чемпионов. Группа F
19 сент, 19:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Ньюкасл Юнайтед

Букмекерская компания Winline назвала хозяев минимальными фаворитами. На триумф команды Стефано Пиоли доступен коэффициент 2.46 — это около 40% вероятности результата. Ничья предложена за 3.60 (26%), а успех парней Эдди Хау — за 2.80 (34%).

Ставка в 1000 рублей на викторию «сорок» принесет выплату в 2800 рублей в случае благоприятного исхода.

«Милан» не выиграл в четырех из пяти прошлых поединков в ЛЧ. На то, что черно-красные не уступят на этот раз, дали 1.46.

Болеете против одного из клубов? Тогда сыграйте против одного из соперников: на поражение или ничью «Милана» есть котировка 1.59, «Ньюкасла» — 1.48.

Аналитики уверены, что счет откроют хозяева. На их точный выстрел можно поставить за 2.65.

Оливье Жиру (&laquo;Милан&raquo;). Тонали возвращается на «Джузеппе Меацца» в составе «Ньюкасла». Жиру, Пулишич и Лофтус-Чик готовы к жаркому приему

В последнем туре серии А россонери получили пять пробоин от прямого конкурента — «Интера» (1:5). Тотал больше 2.5 гола идет за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.13.

«Ньюкасл» проиграл три из пяти матчей на старте сезона, пропустив семь раз и забив девять мячей. На обмен меткими выстрелами можно поставить за 1.60, обратный рынок оценен в 2.31.

Наиболее вероятный счет — 1:1. На него доступна котировка 6.00.

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Футбол
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ФК Милан
ФК Ньюкасл Юнайтед
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Эксперты оценили шансы «Спартака» выбить четыре из четырех в Кубке России
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
Результаты / календарь
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26 тур
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30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

 7
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Антон Заболотный

ЦСКА

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Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
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Квинси Промес

Спартак

 4
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Роман Ежов

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Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
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