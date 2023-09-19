«Шахтер» — «Порту»: прогноз на матч Лиги чемпионов 19 сентября 2023 года
19 сентября донецкий «Шахтер» стартует на групповом этапе Лиги чемпионов матчем против «Порту». Игра состоится на нейтральном поле в Германии — на «Фолькпаркштадион». Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире в России встреча показана не будет. Обслужит ее итальянский арбитр Давиде Масса.
Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение «Порту», на победу которого можно поставить с коэффициентом 1.79. Вероятность этого исхода — примерно 55%. Ничья доступна за 4.00 (25%), успех «Шахтера» — за 4.40 (20%).
Ставка в 1000 рублей на хозяев игры в случае их выигрыша озолотит вас на 4400 рублей.
Считаете, что «Порту» растерзает соперника? Вариант Ф2(-1.5) идет за 2.85.
Матчи с участием лиссабонского клуба на старте сезона получаются на редкость нерезультативными — ни в одном из них не было забито больше трех мячей. ТМ 3 оценен в 1.72, ТБ 3 — в 2.13.
При этом эксперты верят, что соперники обменяются голами: на «обе забьют» котировка — 1.69, на «обе забьют — нет» — 2.22.
Шикарный коэффициент на победу «Порту» по ударам в створ с форой (-1.5) — 1.74.
Прогноз и ставка на матч «Шахтер» — «Порту»
Для «Порту» и «Шахтера» очный матч первого тура имеет большое значение и, возможно, предопределит их судьбу в турнире. В группе H есть явный фаворит — «Барселона», и абсолютный аутсайдер — «Антверпен». Португальцы и украинцы оспорят вторую строчку.
Хотя «драконы» успешно выступают в национальном чемпионате и делят первое место с «Боавиштой» и «Спортингом» (по 13 очков после пяти матчей), на данном этапе им не хватает мощи в атаке. Ни в одной из шести встреч в лиге и Кубке «Порту» не забил больше двух мячей, но и без голов с поля еще не уходил.
Вряд ли «Шахтеру» удастся сдержать соперника и оставить ворота «сухими», но в то же время вероятность, что гости разразятся большим количеством голов, очень низка. Осторожность при необходимости показать результат приведет к тому, что португальцы забьют один или два мяча.
Рекомендуемая ставка: «Порту» забьет 1-2 гола за 1.63.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|- : -
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|- : -
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|7
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|6
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1