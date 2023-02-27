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«Спартак» — «Локомотив»: прогноз на матч FONBET Кубка России 27 февраля 2023 года

Прогноз на матч FONBET Кубка России «Спартак» — «Локомотив» 27 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Квинси Промес.
Фото Global Look Press

27 февраля в ответном матче 1/4 финала FONBET Кубка России «Спартак» примет «Локомотив». Встреча состоится на «Открытие Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени со свистком арбитра Сергея Иванова. В прямом эфире с 19.00 мск игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу красно-белых.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
27 февр, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Локомотив

«Спартак» — фаворит предстоящей встречи, по мнению букмекеров. На победу хозяев поля в основное время выставлен коэффициент 1.82, вероятность подобного исхода — примерно 55%. Возможный триумф «Локомотива» доступен за 4.40 (18%), ничья — за 3.70 (27%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их успеха принесет выплату в 4400 рублей, а чистая прибыль составит 3400 рублей.

В первом матче красно-белые с трудом удержали победу. На то, что в этот раз железнодорожники добьются ничьей ли вообще выиграют, котировка — 2.18.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.13.

Обмен голами можно взять за 1.70, противоположный исход — за 2.17.

На последних минутах первого матча «Спартак» мог забить второй мяч и закрепить преимущество. На то, что во второй встрече команда Абаскаля отличится минимум дважды, коэффициент — 2.12.

Шикарный вариант — «победа «Локомотива» хотя бы в одном тайме» за 2.55. Артем Дзюба и Антон Миранчук сделают все возможное, чтобы гости забрали хотя бы одну 45-минутку.

Проход красно-белых в полуфинал Кубка доступен за скромные 1.10, красно-зеленых — за 7.10.

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Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Локомотив»

«Локомотив» отнюдь не был беспомощным в первом матче. Напротив, красно-зеленые прилично удивили — особенно во втором тайме, когда навал на ворота Максименко несколько раз едва не привел к забитому мячу. Например, Дзюба мог оформить дубль, но один его удар пришелся в штангу, а другой, по пустым воротам, не достиг цели.

В ответной игре железнодорожникам не останется ничего, кроме как неистово атаковать. Даже в случае поражения команда Михаила Галактионова продолжит участие в турнире, но в нижней половине сетки. Терять нечего, а мощи и классных игроков в нападении у команды в достатке, чтобы забить хотя бы раз. Тем более что у «Локо» получалось сделать это в семи из десяти предыдущих очных матчей с красно-белыми.

Рекомендуемая ставка: «Локомотив» забьет за 1.55.

Футбол
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ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Торпедо
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