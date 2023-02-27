«Локомотив» борется не за трофей, а за выживание». Карен Адамян предрек победу «Спартака» в ответном матче FONBET Кубка России

27 февраля в 20.00 по московскому времени в рамках ответного матча четвертьфинала FONBET Кубка России встретятся «Спартак» и «Локомотив». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Карен Адамян.

В какой форме «Спартак»

«Спартак» завершил первую часть сезона на втором месте в чемпионате России, а также на первом — в групповом этапе FONBET Кубка России. Эти результаты позволили красно-белым уйти на зимнюю паузу в приподнятом настроении, во время которой они провели пару товарищеских встреч: с АГМК (3:1) и «Ботевом» (1:0). Затем «Спартак» принял участие в Зимнем кубке РПЛ, в котором стал победителем, выиграв у «Краснодара» (4:0) и «Сочи» (2:0), а также одолев «Ростов» (0:0, 2:1 в серии пенальти).

Матч с «Локомотивом» пропустят Александр Селихов, Александр Соболев, Шамар Николсон и Виктор Мозес.

В какой форме «Локомотив»

«Локомотив», в отличие от «Спартака», показывает неудовлетворительные результаты в национальном первенстве. На данный момент железнодорожники располагаются на 14-й строчке, находясь в одном балле от прямого вылета в ФНЛ. Однако групповой этап FONBET Кубка России они провели куда лучше. В группе A «Локомотив» занял второе место, опередив «Пари НН» и «Химки». Стоит отметить, что победный матч с нижегородцами и стал последним для команды перед зимним перерывом (3:1).

В межсезонье подопечные Михаила Галактионова победили «Родину» (2:1), «Сочи» (2:0), «Урарту» (1:0), «Урал» (2:1) и «Фурсан» (5:0). Также они сыграли вничью с «Бунедкором» (1:1) и уступили «Джохору» (0:1).

Игру со «Спартаком» пропустит Лукас Фасон.

«Спартак» — «Локомотив»: статистика личных встреч

В нынешнем сезоне команды трижды встречались друг с другом. Помимо первого четвертьфинального матча FONBET Кубка России, где «Спартак» одержал минимальную победу (1:0), они также виделись в рамках РПЛ. Случилось это в 10-м и 17-м турах. Оба матча также завершились победой красно-белых (1:0 и 2:1).

Прогноз Карена Адамяна на матч «Спартак» — «Локомотив» 27 февраля

В первой встрече «Спартак» победил «Локомотив» с минимальным перевесом, заполучив преимущество перед ответной игрой, которая состоится на домашнем стадионе красно-белых. На нем железнодорожникам довольно редко удается добиваться побед. В последний раз это произошло в сезоне-2017/18, когда они стали чемпионами России. Впрочем, сейчас «Локомотив» борется не за трофей, а за выживание. Поражение в первом матче, а также статистика последних очных встреч на стадионе «Спартака» позволяют предположить, что ответная игра закончится победой хозяев.

В букмекерской компании ФОНБЕТ на победу «Спартака» можно поставить с коэффициентом 1.80.