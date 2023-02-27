«Локомотив» борется не за трофей, а за выживание». Карен Адамян предрек победу «Спартака» в ответном матче FONBET Кубка России
27 февраля в 20.00 по московскому времени в рамках ответного матча четвертьфинала FONBET Кубка России встретятся «Спартак» и «Локомотив». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Карен Адамян.
В какой форме «Спартак»
«Спартак» завершил первую часть сезона на втором месте в чемпионате России, а также на первом — в групповом этапе FONBET Кубка России. Эти результаты позволили красно-белым уйти на зимнюю паузу в приподнятом настроении, во время которой они провели пару товарищеских встреч: с АГМК (3:1) и «Ботевом» (1:0). Затем «Спартак» принял участие в Зимнем кубке РПЛ, в котором стал победителем, выиграв у «Краснодара» (4:0) и «Сочи» (2:0), а также одолев «Ростов» (0:0, 2:1 в серии пенальти).
Матч с «Локомотивом» пропустят Александр Селихов, Александр Соболев, Шамар Николсон и Виктор Мозес.
В какой форме «Локомотив»
«Локомотив», в отличие от «Спартака», показывает неудовлетворительные результаты в национальном первенстве. На данный момент железнодорожники располагаются на 14-й строчке, находясь в одном балле от прямого вылета в ФНЛ. Однако групповой этап FONBET Кубка России они провели куда лучше. В группе A «Локомотив» занял второе место, опередив «Пари НН» и «Химки». Стоит отметить, что победный матч с нижегородцами и стал последним для команды перед зимним перерывом (3:1).
В межсезонье подопечные Михаила Галактионова победили «Родину» (2:1), «Сочи» (2:0), «Урарту» (1:0), «Урал» (2:1) и «Фурсан» (5:0). Также они сыграли вничью с «Бунедкором» (1:1) и уступили «Джохору» (0:1).
Игру со «Спартаком» пропустит Лукас Фасон.
«Спартак» — «Локомотив»: статистика личных встреч
В нынешнем сезоне команды трижды встречались друг с другом. Помимо первого четвертьфинального матча FONBET Кубка России, где «Спартак» одержал минимальную победу (1:0), они также виделись в рамках РПЛ. Случилось это в 10-м и 17-м турах. Оба матча также завершились победой красно-белых (1:0 и 2:1).
Прогноз Карена Адамяна на матч «Спартак» — «Локомотив» 27 февраля
В первой встрече «Спартак» победил «Локомотив» с минимальным перевесом, заполучив преимущество перед ответной игрой, которая состоится на домашнем стадионе красно-белых. На нем железнодорожникам довольно редко удается добиваться побед. В последний раз это произошло в сезоне-2017/18, когда они стали чемпионами России. Впрочем, сейчас «Локомотив» борется не за трофей, а за выживание. Поражение в первом матче, а также статистика последних очных встреч на стадионе «Спартака» позволяют предположить, что ответная игра закончится победой хозяев.
В букмекерской компании ФОНБЕТ на победу «Спартака» можно поставить с коэффициентом 1.80.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2