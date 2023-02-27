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«Локомотив» борется не за трофей, а за выживание». Карен Адамян предрек победу «Спартака» в ответном матче FONBET Кубка России

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Данил Пруцев и Даниил Денисов.
Фото Global Look Press

27 февраля в 20.00 по московскому времени в рамках ответного матча четвертьфинала FONBET Кубка России встретятся «Спартак» и «Локомотив». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Карен Адамян.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
27 февр, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Локомотив

В какой форме «Спартак»

«Спартак» завершил первую часть сезона на втором месте в чемпионате России, а также на первом — в групповом этапе FONBET Кубка России. Эти результаты позволили красно-белым уйти на зимнюю паузу в приподнятом настроении, во время которой они провели пару товарищеских встреч: с АГМК (3:1) и «Ботевом» (1:0). Затем «Спартак» принял участие в Зимнем кубке РПЛ, в котором стал победителем, выиграв у «Краснодара» (4:0) и «Сочи» (2:0), а также одолев «Ростов» (0:0, 2:1 в серии пенальти).

Матч с «Локомотивом» пропустят Александр Селихов, Александр Соболев, Шамар Николсон и Виктор Мозес.

 
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В какой форме «Локомотив»

«Локомотив», в отличие от «Спартака», показывает неудовлетворительные результаты в национальном первенстве. На данный момент железнодорожники располагаются на 14-й строчке, находясь в одном балле от прямого вылета в ФНЛ. Однако групповой этап FONBET Кубка России они провели куда лучше. В группе A «Локомотив» занял второе место, опередив «Пари НН» и «Химки». Стоит отметить, что победный матч с нижегородцами и стал последним для команды перед зимним перерывом (3:1).

В межсезонье подопечные Михаила Галактионова победили «Родину» (2:1), «Сочи» (2:0), «Урарту» (1:0), «Урал» (2:1) и «Фурсан» (5:0). Также они сыграли вничью с «Бунедкором» (1:1) и уступили «Джохору» (0:1).

Игру со «Спартаком» пропустит Лукас Фасон.

 
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«Спартак» — «Локомотив»: статистика личных встреч

В нынешнем сезоне команды трижды встречались друг с другом. Помимо первого четвертьфинального матча FONBET Кубка России, где «Спартак» одержал минимальную победу (1:0), они также виделись в рамках РПЛ. Случилось это в 10-м и 17-м турах. Оба матча также завершились победой красно-белых (1:0 и 2:1).

Прогноз Карена Адамяна на матч «Спартак» — «Локомотив» 27 февраля

В первой встрече «Спартак» победил «Локомотив» с минимальным перевесом, заполучив преимущество перед ответной игрой, которая состоится на домашнем стадионе красно-белых. На нем железнодорожникам довольно редко удается добиваться побед. В последний раз это произошло в сезоне-2017/18, когда они стали чемпионами России. Впрочем, сейчас «Локомотив» борется не за трофей, а за выживание. Поражение в первом матче, а также статистика последних очных встреч на стадионе «Спартака» позволяют предположить, что ответная игра закончится победой хозяев.

В букмекерской компании ФОНБЕТ на победу «Спартака» можно поставить с коэффициентом 1.80.

Лигал.
 
 
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ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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