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«Лацио» — «Сампдория»: где смотреть матч серии А 27 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Лацио» — «Сампдория» 27 февраля 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Лацио» в матче с «Интером».
Фото Global Look Press

27 февраля в матче 24-го тура серии А «Лацио» встретится с одной из слабейших команд чемпионата — «Сампдорией». Игра пройдет в Риме на стадионе «Олимпико», начало — в 22.45 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Андреа Коломбо. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Эфир начнется в 22.40 мск.

Италия. Серия А. 24-й тур
27 февр, 22:45. Olimpico (Рим)
Лацио
Сампдория

Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу команды Маурицо Сарри можно с коэффициентом 1.43, что составляет примерно 69% вероятности. Выигрыш гостей предложен с котировкой 8.30 (11%) — это самый маловероятный исход матча. Ничья идет за 4.60 (20%).

Считаете, что соперники не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 4600 рублей.

Команды встречались в первом круге чемпионата: тот матч закончился ничьей 1:1, а генуэзцы отыгрались уже в компенсированное время благодаря голу Маноло Габбьядини. Правда, до этого римляне выиграли у «Сампдории» три матча подряд, а за последние 10 встреч в серии А «моряки» не уступили «орлам» всего три раза. Поставить на то, что гости не проиграют в предстоящем матче, можно за 3.00.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают серьезное преимущество хозяев:

• победа «Лацио» 1:0 идет за 5.70;

• успех 2:0 — за 5.90;

• ничья 1:1 — за 8.00.

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Букмекеры сомневаются в том, что матч получится результативным. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.97, ТМ 2.5 — за чуть меньшие 1.90.

Рынок на забитые мячи от обеих команд предложен за 2.20. Коэффициент на «обе забьют — нет» — 1.67.

Наиболее вероятный автор первого гола в матче — нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле. Поставить на то, что итальянец откроет счет, можно за 4.70.

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«Спартак» — «Локомотив»: где смотреть матч FONBET Кубка России 27 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

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