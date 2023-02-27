«Спартак» — «Локомотив»: где смотреть матч FONBET Кубка России 27 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире
Спустя пять дней после первого матча «Спартак» и «Локомотив» сойдутся в ответной встрече 1/4 финала FONBET Кубка России. Новый раунд московского дерби пройдет на «Открытие Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. Рассудит команды арбитр Сергей Иванов. Посмотреть игру в прямом эфире с 19.00 мск можно будет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Битва в Черкизово завершилась минимальной победой красно-белых — 1:0.
«Спартак» — фаворит предстоящей встречи, по мнению букмекеров. На победу хозяев поля в основное время выставлен коэффициент 1.82, вероятность подобного исхода — примерно 55%. Возможный триумф «Локомотива» доступен за 4.40 (18%), ничья — за 3.70 (27%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае ничьей принесет 3700 рублей, а чистая прибыль составит 2700 рублей.
Проход красно-белых в полуфинал Кубка доступен за скромные 1.10, красно-зеленых — за 7.10.
В первом матче спартаковцы с трудом удержали победу. На то, что в этот раз железнодорожники добьются ничьей или вообще выиграют, котировка — 2.18.
Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.13.
Обмен голами можно взять за 1.70, противоположный исход — за 2.17.
Первый матч получился не грубым — на двоих соперники схватили всего три желтые карточки. На то, что в ответке арбитр покажет меньше 4.5 «горчичника», котировка — 2.55. На ТБ 4.5 коэффициент — 1.45.
Также в игре на «РЖД Арене» случился резонансный эпизод — арбитр отменил гол хозяев после просмотра ВАР. Взять поход Сергея Иванова к экрану для просмотра повтора можно за 2.30.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2