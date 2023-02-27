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Сегодня, 17:15

«Спартак» — «Локомотив»: где смотреть матч FONBET Кубка России 27 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча FONBET Кубка России «Спартак» — «Локомотив» 27 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Даниил Хлусевич и Франсуа Камано.
Фото Global Look Press

Спустя пять дней после первого матча «Спартак» и «Локомотив» сойдутся в ответной встрече 1/4 финала FONBET Кубка России. Новый раунд московского дерби пройдет на «Открытие Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. Рассудит команды арбитр Сергей Иванов. Посмотреть игру в прямом эфире с 19.00 мск можно будет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Битва в Черкизово завершилась минимальной победой красно-белых — 1:0.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
27 февр, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Локомотив

«Спартак» — фаворит предстоящей встречи, по мнению букмекеров. На победу хозяев поля в основное время выставлен коэффициент 1.82, вероятность подобного исхода — примерно 55%. Возможный триумф «Локомотива» доступен за 4.40 (18%), ничья — за 3.70 (27%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае ничьей принесет 3700 рублей, а чистая прибыль составит 2700 рублей.

Проход красно-белых в полуфинал Кубка доступен за скромные 1.10, красно-зеленых — за 7.10.

В первом матче спартаковцы с трудом удержали победу. На то, что в этот раз железнодорожники добьются ничьей или вообще выиграют, котировка — 2.18.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.13.

Обмен голами можно взять за 1.70, противоположный исход — за 2.17.

Данил Пруцев и&nbsp;Даниил Денисов. «Локомотив» борется не за трофей, а за выживание". Карен Адамян предрек победу «Спартака» в ответном матче FONBET Кубка России

Первый матч получился не грубым — на двоих соперники схватили всего три желтые карточки. На то, что в ответке арбитр покажет меньше 4.5 «горчичника», котировка — 2.55. На ТБ 4.5 коэффициент — 1.45.

Также в игре на «РЖД Арене» случился резонансный эпизод — арбитр отменил гол хозяев после просмотра ВАР. Взять поход Сергея Иванова к экрану для просмотра повтора можно за 2.30.

Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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«Локомотив» борется не за трофей, а за выживание». Карен Адамян предрек победу «Спартака» в ответном матче FONBET Кубка России
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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23 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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