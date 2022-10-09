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9 октября, 13:15

«Спартак» — «Крылья Советов»: где смотреть матч РПЛ 9 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов» 9 октября 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Гильермо Абаскаль, «Спартак».
Фото Global Look Press

9 октября в матче 12-го тура РПЛ «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов». Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени на «Открытие Банк Арене». В прямом эфире матч покажут на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции в 13.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
09 окт, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
5:2
Крылья Советов

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что лучшие шансы на победу у «Спартака». Поставить на красно-белых можно за 1.63, это примерно 60% вероятности исхода. Ничья идет за 4.30 (23%), успех самарцев — за 5.10 (17%).

При ставке в 1000 рублей на ничейный исход в случае успеха выплата составит 4300 рублей.

Если считаете, что «Крылья Советов» не уступят на выезде, оформите ставку за 2.32.

Подстрахуйтесь при помощи нулевой форы: Ф1(0) доступна за 1.28, Ф2(0) — за 3.90.

Эксперты уверены в том, что игра получится результативной, котировка на тотал больше 2.5 — 1.73.

Квинси Промес в&nbsp;матче Кубка России с &laquo;Зенитом&raquo;. «Спартак» — «Крылья Советов»: самарцам не удержать Соболева и Промеса

Вариант «обе забьют» оценили аналогичным коэффициентом (1.73).

На гол Александра Соболева можно поставить за 2.29, на Квинси Промеса — за 2.20. У «Крыльев» лучшие шансы у Максима Глушенкова (3.55).

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 1:1 — за 7.40;

• 1:0 — за 7.70;

• 2:1 — за 7.90.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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