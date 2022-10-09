«Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 9 октября 2022 года
Главный матч 10-го тура АПЛ пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», где лидирующий «Арсенал» встретится с «Ливерпулем». Стартовый свисток арбитра Майкла Оливера прозвучит в 18.30 по московскому времени. Игры чемпионата Англии не показывают в России.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у команд почти равные шансы на успех: победа хозяев предложена с котировкой 2.60, что составляет около 38% вероятности. Выигрыш «Ливерпуля» можно взять с коэффициентом 2.75 (36%). Ничья идет за 3.60 (26%).
Думаете, что команды не выявят победителя? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благополучном исходе принесет 3600 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи выглядят следующим образом:
• ничья 1:1 идет за 7.20;
• победа хозяев 2:1 — за 9.10;
• выигрыш гостей с таким же счетом — за 9.40.
«Арсенал» и «Ливерпуль» — одни из самых результативных команд АПЛ: «канониры» за восемь игр чемпионата настреляли 20 мячей, мерсисайдцы — 18 за семь. В прошлом туре оба коллектива забили по три мяча. Ждете еще один результативный матч? Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.38.
Рынок на голы от обеих команд предложен с котировкой 1.54, «обе забьют — нет» идет за 2.48.
В прошлом сезоне соперники встречались четыре раза: максимум, которого добился «Арсенал», — нулевая ничья в Кубке лиги. Всего же безвыигрышная серия «канониров» против красных длится уже восемь матчей. Поставить на то, что в предстоящей встрече команда Микеля Артеты хотя бы не проиграет, можно с коэффициентом 1.49.
Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Ливерпуль» 9 октября 2022 года
«Арсенал» мощно начал сезон и после восьми сыгранных матчей лидирует в АПЛ. «Ливерпуль» стартовал слабо: выиграл лишь дважды за семь туров и расположился на десятой строчке. Команда Юргена Клоппа часто теряла очки с андердогами: закончила вничью с «Фулхэмом» (2:2), «Брайтоном» (3:3), «Эвертоном» (0:0) и «Кристал Пэлас» (1:1). «Канониры» же из 10 игр во всех турнирах не победили только в одном. Также лондонцы много забивают — оформили по три гола в трех последних матчах. Мерсисайдцы же не пропустили лишь в трех из 11 игр во всех турнирах.
Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.88.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1