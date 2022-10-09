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9 октября, 11:15

«Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 9 октября 2022 года

Прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Ливерпуль» 9 октября 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Мохамед Салах и Джордан Хендерсон («Ливерпуль»).
Фото Global Look Press

Главный матч 10-го тура АПЛ пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», где лидирующий «Арсенал» встретится с «Ливерпулем». Стартовый свисток арбитра Майкла Оливера прозвучит в 18.30 по московскому времени. Игры чемпионата Англии не показывают в России.

Англия. Премьер-лига. 10-й тур
09 окт, 18:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
3:2
Ливерпуль

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у команд почти равные шансы на успех: победа хозяев предложена с котировкой 2.60, что составляет около 38% вероятности. Выигрыш «Ливерпуля» можно взять с коэффициентом 2.75 (36%). Ничья идет за 3.60 (26%).

Думаете, что команды не выявят победителя? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благополучном исходе принесет 3600 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 7.20;

• победа хозяев 2:1 — за 9.10;

• выигрыш гостей с таким же счетом — за 9.40.

«Арсенал» и «Ливерпуль» — одни из самых результативных команд АПЛ: «канониры» за восемь игр чемпионата настреляли 20 мячей, мерсисайдцы — 18 за семь. В прошлом туре оба коллектива забили по три мяча. Ждете еще один результативный матч? Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.38.

Рынок на голы от обеих команд предложен с котировкой 1.54, «обе забьют — нет» идет за 2.48.

В прошлом сезоне соперники встречались четыре раза: максимум, которого добился «Арсенал», — нулевая ничья в Кубке лиги. Всего же безвыигрышная серия «канониров» против красных длится уже восемь матчей. Поставить на то, что в предстоящей встрече команда Микеля Артеты хотя бы не проиграет, можно с коэффициентом 1.49.

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Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Ливерпуль» 9 октября 2022 года

«Арсенал» мощно начал сезон и после восьми сыгранных матчей лидирует в АПЛ. «Ливерпуль» стартовал слабо: выиграл лишь дважды за семь туров и расположился на десятой строчке. Команда Юргена Клоппа часто теряла очки с андердогами: закончила вничью с «Фулхэмом» (2:2), «Брайтоном» (3:3), «Эвертоном» (0:0) и «Кристал Пэлас» (1:1). «Канониры» же из 10 игр во всех турнирах не победили только в одном. Также лондонцы много забивают — оформили по три гола в трех последних матчах. Мерсисайдцы же не пропустили лишь в трех из 11 игр во всех турнирах.

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.88.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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 12 1 3
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Торпедо М

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