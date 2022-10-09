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9 октября, 15:15

«Ростов» — «Краснодар»: где смотреть матч РПЛ 9 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Ростов» — «Краснодар» 9 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Валерий Карпин.
Фото Global Look Press

9 октября в РПЛ состоится матч между командами, занимающими места в верхней половине турнирной таблицы — «Ростов» примет «Краснодар». Игра пройдет на «Ростов Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» с 18.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
09 окт, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
3:2
Краснодар

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Ростов» фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.95, вероятность результата — примерно 51%. Ничья оценена в 4.00 (23%), триумф «Краснодара» — в чуть меньшие 3.80 (26%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в случае его осуществления принесет выплату в 4000 рублей.

Вариант «гости не проиграют» идет за солидные 1.91, при этом «быки» не знают поражений на протяжение девяти матчей с этим соперником (включая товарищеские).

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.10.

Обмен голами можно взять за приятные 1.71, обратный исход — за 2.14.

Пенальти идет за 2.35, удаление — за 3.20. «Ростов» бил с «точки» в этом сезоне уже восемь раз.

Забьет ли Комличенко седьмой мяч в РПЛ? Он — лучший бомбардир своей команды наряду с Полозом, а его точных удар оценен в 2.55.

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Три наиболее вероятных точных счета выглядят вот так:

  • ничья 1:1 идет за 6.90;

  • 1:0 в пользу «Ростова» — за 7.90;

  • 2:1 — за 8.10.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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 11
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