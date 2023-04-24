«Спартак» — «Краснодар»: где смотреть матч РПЛ 24 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
24 апреля «Спартак» в 24-м туре чемпионата России встретится с «Краснодаром». Игра пройдет в Москве на «Открытие Арене» и начнется в 19.00 по столичному времени. Главный арбитр встречи — петербуржец Владислав Безбородов. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир стартует в 18.30 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на победу красно-белых можно с коэффициентом 1.96, это приблизительно 51% вероятности. Успех гостей предложен с котировкой 3.74 (25%), ничья идет за 3.89 (24%).
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Во втором туре «Спартак» разгромил «Краснодар» на выезде (4:1), после чего разбил соперника и в межсезонном зимнем турнире (4:0). Но к предстоящей встрече команда Сергея Галицкого подошла на серии из трех викторий в чемпионате подряд. Поставить на непоражение гостей можно за 1.89.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча намекают на серьезное преимущество красно-белых:
• ничья 1:1 идет за 6.60;
• победа «Спартака» 2:1 — за 8.00;
• успех хозяев 1:0 — за 9.50.
Аналитики ожидают, что нас ждет яркий поединок: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.21. Этот рынок заходил в семи из последних 10 официальных встреч команд во всех соревнованиях. Также в этом сезоне оппоненты входят в топ-3 по результативности в РПЛ.
Поставить на голы от обеих команд можно с коэффициентом 1.59, вариант «обе забьют — нет» доступен за 2.34. Такой сценарий реализовывался в последних пяти играх «Спартака» и «Краснодара» в чемпионате России.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|18
|4
|2
|60-12
|58
|
2
|Ростов
|24
|14
|7
|3
|43-31
|49
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|24
|13
|6
|5
|43-22
|45
|
5
|Ахмат
|24
|12
|4
|8
|35-30
|40
|
6
|Динамо
|24
|11
|6
|7
|43-33
|39
|
7
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
8
|Оренбург
|24
|11
|3
|10
|47-48
|36
|
9
|Сочи
|24
|9
|4
|11
|32-44
|31
|
10
|Локомотив
|24
|8
|5
|11
|37-41
|29
|
11
|Урал
|24
|7
|4
|13
|26-40
|25
|
12
|Кр. Советов
|24
|6
|7
|11
|24-35
|25
|
13
|Пари НН
|24
|6
|4
|14
|27-48
|22
|
14
|Факел
|24
|2
|12
|10
|29-45
|18
|
15
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
|17
|
16
|Торпедо
|24
|3
|4
|17
|18-41
|13
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|4 : 2
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|1 : 3
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|3 : 1
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|1 : 3
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|1 : 0
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|1 : 1
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|18
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|14
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|22
|1
|4