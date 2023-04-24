24 апреля «Спартак» в 24-м туре чемпионата России встретится с «Краснодаром». Игра пройдет в Москве на «Открытие Арене» и начнется в 19.00 по столичному времени. Главный арбитр встречи — петербуржец Владислав Безбородов. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир стартует в 18.30 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на победу красно-белых можно с коэффициентом 1.96, это приблизительно 51% вероятности. Успех гостей предложен с котировкой 3.74 (25%), ничья идет за 3.89 (24%).

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Во втором туре «Спартак» разгромил «Краснодар» на выезде (4:1), после чего разбил соперника и в межсезонном зимнем турнире (4:0). Но к предстоящей встрече команда Сергея Галицкого подошла на серии из трех викторий в чемпионате подряд. Поставить на непоражение гостей можно за 1.89.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча намекают на серьезное преимущество красно-белых:

• ничья 1:1 идет за 6.60;

• победа «Спартака» 2:1 — за 8.00;

• успех хозяев 1:0 — за 9.50.

Аналитики ожидают, что нас ждет яркий поединок: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.21. Этот рынок заходил в семи из последних 10 официальных встреч команд во всех соревнованиях. Также в этом сезоне оппоненты входят в топ-3 по результативности в РПЛ.

Поставить на голы от обеих команд можно с коэффициентом 1.59, вариант «обе забьют — нет» доступен за 2.34. Такой сценарий реализовывался в последних пяти играх «Спартака» и «Краснодара» в чемпионате России.

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