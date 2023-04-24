«Аталанта» — «Рома»: прогноз на матч серии А 24 апреля 2023 года
24 апреля «Аталанта» и «Рома» закроют программу 31-го тура чемпионата Италии. Встреча команд состоится в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире посмотреть игру можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Трансляция стартует в 21.40 мск. Рассудит команды многоопытный Массимилиано Иррати.
Букмекеры в предстоящей встрече отдали предпочтение хозяевам. Победа «Аталанты» оценена коэффициентом 2.37, вероятность этого исхода — примерно 42%. Ничью предложено оформить за 3.34 (27%), успех «Ромы» — за 3.19 (31%).
Хотите насладиться футболом и подзаработать? Ставка в 1000 рублей на римлян в случае их выигрыша принесет выплату в 3190 рублей.
«Рома» не проиграла «Аталанте» три из четырех последних матчей. Вариант Х2 идет за 1.63.
В 2022 году команды встречались дважды и оба раза не поразили результативностью — обменялись победами со счетом 1:0. На ТМ 2.5 котировка — 1.71, на ТБ 2.5 — 2.22.
Вариант «обе забьют» доступен за 1.92, противоположный — за 1.89.
Можете увеличить сумму ставки более чем в шесть раз, поставив на точный счет. Наиболее вероятный — ничья 1:1 за 6.15.
Прогноз и ставка на матч «Аталанта» — «Рома»
«Рома» на неделе пробилась в полуфинал Лиги Европы — в очень драматичном ответном матче команда Жозе Моуринью в дополнительное время разгромила «Фейеноорд» (4:1). Это была вторая игра подряд, где римляне отказались от прагматичного и «сухого» футбола — ранее «волчица» разбила в серии А «Удинезе» (3:0).
«Аталанта» играет очень нестабильно, что отражается на ее положении в таблице. Бергамаски выиграли только два из последних восьми матчей и пропустили в семи из них. В среднем по сезону в серии А они вынимают мяч из ворот больше раза на игру — 1.16. У раззабивавшихся в последних играх и ведущих борьбу за место в топ-3 римлян будет шанс огорчить соперника дважды.
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1) за 2.00.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|18
|4
|2
|60-12
|58
|
2
|Ростов
|24
|14
|7
|3
|43-31
|49
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|24
|13
|6
|5
|43-22
|45
|
5
|Ахмат
|24
|12
|4
|8
|35-30
|40
|
6
|Динамо
|24
|11
|6
|7
|43-33
|39
|
7
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
8
|Оренбург
|24
|11
|3
|10
|47-48
|36
|
9
|Сочи
|24
|9
|4
|11
|32-44
|31
|
10
|Локомотив
|24
|8
|5
|11
|37-41
|29
|
11
|Урал
|24
|7
|4
|13
|26-40
|25
|
12
|Кр. Советов
|24
|6
|7
|11
|24-35
|25
|
13
|Пари НН
|24
|6
|4
|14
|27-48
|22
|
14
|Факел
|24
|2
|12
|10
|29-45
|18
|
15
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
|17
|
16
|Торпедо
|24
|3
|4
|17
|18-41
|13
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|4 : 2
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|1 : 3
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|3 : 1
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|1 : 3
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|1 : 0
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|1 : 1
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|18
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|14
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|22
|1
|4