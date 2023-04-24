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«Аталанта» — «Рома»: прогноз на матч серии А 24 апреля 2023 года

Прогноз на матч серии А «Аталанта» — «Рома» 24 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
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Пауло Дибала.
Фото Global Look Press

24 апреля «Аталанта» и «Рома» закроют программу 31-го тура чемпионата Италии. Встреча команд состоится в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире посмотреть игру можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Трансляция стартует в 21.40 мск. Рассудит команды многоопытный Массимилиано Иррати.

Италия. Серия А. 31-й тур
24 апр, 21:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Рома

Букмекеры в предстоящей встрече отдали предпочтение хозяевам. Победа «Аталанты» оценена коэффициентом 2.37, вероятность этого исхода — примерно 42%. Ничью предложено оформить за 3.34 (27%), успех «Ромы» — за 3.19 (31%).

Хотите насладиться футболом и подзаработать? Ставка в 1000 рублей на римлян в случае их выигрыша принесет выплату в 3190 рублей.

«Рома» не проиграла «Аталанте» три из четырех последних матчей. Вариант Х2 идет за 1.63.

В 2022 году команды встречались дважды и оба раза не поразили результативностью — обменялись победами со счетом 1:0. На ТМ 2.5 котировка — 1.71, на ТБ 2.5 — 2.22.

Вариант «обе забьют» доступен за 1.92, противоположный — за 1.89.

Можете увеличить сумму ставки более чем в шесть раз, поставив на точный счет. Наиболее вероятный — ничья 1:1 за 6.15.

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Прогноз и ставка на матч «Аталанта» — «Рома»

«Рома» на неделе пробилась в полуфинал Лиги Европы — в очень драматичном ответном матче команда Жозе Моуринью в дополнительное время разгромила «Фейеноорд» (4:1). Это была вторая игра подряд, где римляне отказались от прагматичного и «сухого» футбола — ранее «волчица» разбила в серии А «Удинезе» (3:0).

«Аталанта» играет очень нестабильно, что отражается на ее положении в таблице. Бергамаски выиграли только два из последних восьми матчей и пропустили в семи из них. В среднем по сезону в серии А они вынимают мяч из ворот больше раза на игру — 1.16. У раззабивавшихся в последних играх и ведущих борьбу за место в топ-3 римлян будет шанс огорчить соперника дважды.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1) за 2.00.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Аталанта
ФК Рома
1
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«Спартак» — «Краснодар»: прогноз на матч РПЛ 24 апреля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 1 : 3
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 3 : 1
23.04 12:00
Урал – Ростов
 1 : 3
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 1
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 1 : 0
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
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24.04 19:00
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