24 апреля «Аталанта» и «Рома» закроют программу 31-го тура чемпионата Италии. Встреча команд состоится в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире посмотреть игру можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Трансляция стартует в 21.40 мск. Рассудит команды многоопытный Массимилиано Иррати.

Букмекеры в предстоящей встрече отдали предпочтение хозяевам. Победа «Аталанты» оценена коэффициентом 2.37, вероятность этого исхода — примерно 42%. Ничью предложено оформить за 3.34 (27%), успех «Ромы» — за 3.19 (31%).

Хотите насладиться футболом и подзаработать? Ставка в 1000 рублей на римлян в случае их выигрыша принесет выплату в 3190 рублей.

«Рома» не проиграла «Аталанте» три из четырех последних матчей. Вариант Х2 идет за 1.63.

В 2022 году команды встречались дважды и оба раза не поразили результативностью — обменялись победами со счетом 1:0. На ТМ 2.5 котировка — 1.71, на ТБ 2.5 — 2.22.

Вариант «обе забьют» доступен за 1.92, противоположный — за 1.89.

Можете увеличить сумму ставки более чем в шесть раз, поставив на точный счет. Наиболее вероятный — ничья 1:1 за 6.15.

Прогноз и ставка на матч «Аталанта» — «Рома»

«Рома» на неделе пробилась в полуфинал Лиги Европы — в очень драматичном ответном матче команда Жозе Моуринью в дополнительное время разгромила «Фейеноорд» (4:1). Это была вторая игра подряд, где римляне отказались от прагматичного и «сухого» футбола — ранее «волчица» разбила в серии А «Удинезе» (3:0).

«Аталанта» играет очень нестабильно, что отражается на ее положении в таблице. Бергамаски выиграли только два из последних восьми матчей и пропустили в семи из них. В среднем по сезону в серии А они вынимают мяч из ворот больше раза на игру — 1.16. У раззабивавшихся в последних играх и ведущих борьбу за место в топ-3 римлян будет шанс огорчить соперника дважды.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1) за 2.00.