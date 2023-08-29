29 августа «Спартак» в третьем туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России встретится с «Динамо». Игра состоится на «Открытие Банк Арене», стартовый свисток арбитра Виталия Мешкова прозвучит в 19.30 по столичному времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ», трансляция начнется в 19.15 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что «Спартак» выйдет победителем из этой игры. На победу красно-белых в основное время можно поставить за 2.22, что порядка 45% вероятности. Успех «Динамо» предложен за 3.07 (30%), ничья — за 4.00 (25%).

Ставка в 1000 рублей на бело-голубых в случае их выигрыша принесет солидные 3070 рублей.

«Динамо» не знает поражений на протяжении шести матчей РПЛ и Кубка России. На то, что команда Лички не уступит и на этот раз, котировка — 1.69.

Три последних матча между командами на поле «Спартака» завершились «верхом» по голам. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.53, ТМ 2.5 — за 2.45.

Обмен голами предложен за невысокие 1.49, противоположный результат — за 2.59.

Будет ли матч горячим? На то, что Мешком покажет минимум пять желтых карточек, коэффициент — 1.88.

Эксперты считают, что динамовцы будут грубить чаще: победа гостей по предупреждениям идет за 1.90, хозяев — за 2.90, ничья — за 4.40.

Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 7.20.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей