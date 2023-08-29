29 августа в третьем туре группового этапа Кубка России «Нижний Новгород» сыграет с лидером РПЛ «Краснодаром». Игра пройдет на арене «Нижний Новгород» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», начало трансляции в 19.25 мск. Главным арбитром назначен Артур Федоров.

«Краснодар» — фаворит предстоящей встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу «быков» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.13, что приблизительно 46% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.47 (27%), успех «НН» — также за 3.47 (27%).

Ставка в 1000 рублей на гостей — в случае их выигрыша выплата составит 2130 рублей, а чистая прибыль — 1130 рублей.

На то, что «Нижний Новгород» не уступит, котировка — 1.72. В прошлом году команды также встречались в группе Кубка России, и тогда дома «НН» победил 1:0.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.71.

В последних двух матчах «Краснодар» отличился всего один раз. ИТБ2 (1.5) идет за 2.30, ИТМ2 (1.5) — за 1.63.

Обмен голами предложено взять за 1.93, условие «обе забьют — нет» — за 1.86.

Эксперты предполагают, что команды выявят победителя в серии пенальти. Наиболее вероятный точный счет, по их мнению, — 1:1 за 6.00.

Прогноз и ставка на матч «Нижний Новгород» — «Краснодар»

Матчи с участием «Нижнего Новгорода» в этом сезоне получаются не слишком результативными — только в одном из восьми было забито больше двух мячей. Также команда под руководством Сергея Юрана редко обменивается голами с противниками — только дважды из тех же восьми игр.

«Краснодар» тоже сбавил обороты в атаке и в предыдущих двух играх оформил всего один мяч. А если рассмотреть противостояние этих команд, то придется констатировать — ждать голов в обе стороны не стоит. Такой исход случился лишь в 25% очных встреч.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.86.

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