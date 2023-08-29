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«Нижний Новгород» — «Краснодар»: прогноз на матч Кубка России 29 августа 2023 года

Прогноз на матч Кубка России «Нижний Новгород» — «Краснодар» 29 августа 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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ФК «Краснодар».
Фото Официальный телеграм канал ФК «Краснодар»

29 августа в третьем туре группового этапа Кубка России «Нижний Новгород» сыграет с лидером РПЛ «Краснодаром». Игра пройдет на арене «Нижний Новгород» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», начало трансляции в 19.25 мск. Главным арбитром назначен Артур Федоров.

Кубок России. Группа D
29 авг, 19:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Краснодар

«Краснодар» — фаворит предстоящей встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу «быков» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.13, что приблизительно 46% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.47 (27%), успех «НН» — также за 3.47 (27%).

Ставка в 1000 рублей на гостей — в случае их выигрыша выплата составит 2130 рублей, а чистая прибыль — 1130 рублей.

На то, что «Нижний Новгород» не уступит, котировка — 1.72. В прошлом году команды также встречались в группе Кубка России, и тогда дома «НН» победил 1:0.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.71.

В последних двух матчах «Краснодар» отличился всего один раз. ИТБ2 (1.5) идет за 2.30, ИТМ2 (1.5) — за 1.63.

Обмен голами предложено взять за 1.93, условие «обе забьют — нет» — за 1.86.

Эксперты предполагают, что команды выявят победителя в серии пенальти. Наиболее вероятный точный счет, по их мнению, — 1:1 за 6.00.

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Прогноз и ставка на матч «Нижний Новгород» — «Краснодар»

Матчи с участием «Нижнего Новгорода» в этом сезоне получаются не слишком результативными — только в одном из восьми было забито больше двух мячей. Также команда под руководством Сергея Юрана редко обменивается голами с противниками — только дважды из тех же восьми игр.

«Краснодар» тоже сбавил обороты в атаке и в предыдущих двух играх оформил всего один мяч. А если рассмотреть противостояние этих команд, то придется констатировать — ждать голов в обе стороны не стоит. Такой исход случился лишь в 25% очных встреч.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.86.

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Футбол
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Прогнозы на спорт
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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И К Ж
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Пари Нижний Новгород

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