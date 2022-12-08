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Сегодня, 17:15

«Спартак» — «Динамо»: где смотреть матч КХЛ 8 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Спартак» — «Динамо» 8 декабря 2022 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Спартака» в матче КХЛ со СКА.
Фото Global Look Press

8 декабря в рамках регулярного чемпионата КХЛ состоится московское дерби между «Спартаком» и «Динамо». Игра пройдет на льду арены «Мегаспорт», начало в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME, эфир стартует в 19.20 мск.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают красно-белых фаворитами матча: поставить на победу команды Игоря Гришина в основное время можно с коэффициентом 2.30, вероятность — около 42%. Выигрыш бело-голубых предложен с котировкой 3.00 (30%), ничья идет за 3.30 (28%).

Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) можно взять за 3.10, Ф2(+1.5) — за 1.37;

• Ф2(-1.5) идет за 4.40, Ф1(+1.5) — за 1.21.

Команды встречались в этом сезоне 14 ноября. «Динамо» уступило в домашнем матче в серии буллитов, в основное время команды обменялись двумя заброшенными шайбами. Считаете, что бело-голубые и в предстоящей игре не уступят после трех периодов? Этот рынок оценен в 1.62.

Аналитики сомневаются в том, что матч получится результативным. Тотал больше 4.5 гола доступен за 1.95, обратный рынок идет за 1.89. При этом в прошлом сезоне команды выдали два ярких матча, в которых обменялись победами, — 4:1 («Спартак») и 6:3 («Динамо»).

Игрок &laquo;Динамо&raquo; Андрей Миронов в&nbsp;матче со&nbsp;СКА. «Спартак» — «Динамо»: прогноз на матч КХЛ 8 декабря 2022 года

Бело-голубые отличаются чуть чаще соперника: в среднем забрасывают 2.56 гола за матч, красно-белые — 2.17. Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 шайбы можно оформить за 2.10 и 1.74. Эти рынки на гостей предложены с котировками 2.60 и 1.50 соответственно.

По мнению экспертов, больше всего шансов отличиться в предстоящей игре имеет нападающий «Спартака» Александр Хохлачев. Поставить на то, что он забьет «Динамо», можно с коэффициентом 2.55. В этом сезоне Хохлачев забросил 11 шайб в 38 матчах.

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«Динамо» Минск — СКА: прогноз на матч КХЛ 8 декабря 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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