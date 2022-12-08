8 декабря в рамках регулярного чемпионата КХЛ состоится московское дерби между «Спартаком» и «Динамо». Игра пройдет на льду арены «Мегаспорт», начало в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME, эфир стартует в 19.20 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают красно-белых фаворитами матча: поставить на победу команды Игоря Гришина в основное время можно с коэффициентом 2.30, вероятность — около 42%. Выигрыш бело-голубых предложен с котировкой 3.00 (30%), ничья идет за 3.30 (28%).

Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) можно взять за 3.10, Ф2(+1.5) — за 1.37;

• Ф2(-1.5) идет за 4.40, Ф1(+1.5) — за 1.21.

Команды встречались в этом сезоне 14 ноября. «Динамо» уступило в домашнем матче в серии буллитов, в основное время команды обменялись двумя заброшенными шайбами. Считаете, что бело-голубые и в предстоящей игре не уступят после трех периодов? Этот рынок оценен в 1.62.

Аналитики сомневаются в том, что матч получится результативным. Тотал больше 4.5 гола доступен за 1.95, обратный рынок идет за 1.89. При этом в прошлом сезоне команды выдали два ярких матча, в которых обменялись победами, — 4:1 («Спартак») и 6:3 («Динамо»).

Бело-голубые отличаются чуть чаще соперника: в среднем забрасывают 2.56 гола за матч, красно-белые — 2.17. Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 шайбы можно оформить за 2.10 и 1.74. Эти рынки на гостей предложены с котировками 2.60 и 1.50 соответственно.

По мнению экспертов, больше всего шансов отличиться в предстоящей игре имеет нападающий «Спартака» Александр Хохлачев. Поставить на то, что он забьет «Динамо», можно с коэффициентом 2.55. В этом сезоне Хохлачев забросил 11 шайб в 38 матчах.