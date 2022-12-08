«Спартак» — «Динамо»: где смотреть матч КХЛ 8 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире
8 декабря в рамках регулярного чемпионата КХЛ состоится московское дерби между «Спартаком» и «Динамо». Игра пройдет на льду арены «Мегаспорт», начало в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME, эфир стартует в 19.20 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают красно-белых фаворитами матча: поставить на победу команды Игоря Гришина в основное время можно с коэффициентом 2.30, вероятность — около 42%. Выигрыш бело-голубых предложен с котировкой 3.00 (30%), ничья идет за 3.30 (28%).
Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) можно взять за 3.10, Ф2(+1.5) — за 1.37;
• Ф2(-1.5) идет за 4.40, Ф1(+1.5) — за 1.21.
Команды встречались в этом сезоне 14 ноября. «Динамо» уступило в домашнем матче в серии буллитов, в основное время команды обменялись двумя заброшенными шайбами. Считаете, что бело-голубые и в предстоящей игре не уступят после трех периодов? Этот рынок оценен в 1.62.
Аналитики сомневаются в том, что матч получится результативным. Тотал больше 4.5 гола доступен за 1.95, обратный рынок идет за 1.89. При этом в прошлом сезоне команды выдали два ярких матча, в которых обменялись победами, — 4:1 («Спартак») и 6:3 («Динамо»).
Бело-голубые отличаются чуть чаще соперника: в среднем забрасывают 2.56 гола за матч, красно-белые — 2.17. Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 шайбы можно оформить за 2.10 и 1.74. Эти рынки на гостей предложены с котировками 2.60 и 1.50 соответственно.
По мнению экспертов, больше всего шансов отличиться в предстоящей игре имеет нападающий «Спартака» Александр Хохлачев. Поставить на то, что он забьет «Динамо», можно с коэффициентом 2.55. В этом сезоне Хохлачев забросил 11 шайб в 38 матчах.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2