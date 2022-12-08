Прогнозы на спорт
Новости
Р§Рњ 2022
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

«Динамо» Минск — СКА: прогноз на матч КХЛ 8 декабря 2022 года

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск — СКА 8 декабря 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Игрок СКА Захар Бардаков.
Фото Global Look Press

8 декабря лидер КХЛ СКА в матче регулярного чемпионата встретится с минским «Динамо». Игра пройдет на льду «Минск Арены» и начнется в 19.10 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL.

Игрок &laquo;Динамо&raquo; Андрей Миронов в&nbsp;матче со&nbsp;СКА. «Спартак» — «Динамо»: прогноз на матч КХЛ 8 декабря 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ в предстоящей встрече отдали предпочтение команде Романа Ротенберга: поставить на успех армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.94, это около 50% вероятности. Победа минчан доступна с котировкой 3.30 (29%), ничья идет за 4.50 (21%).

Ждете неожиданный результат? Ставка в 1000 рублей на победу «Динамо» в случае выигрыша принесет 3300 рублей.

Команды встречались в этом сезоне три раза, и во всех матчах выиграли петербуржцы. Правда, однажды минчане все же довели игру до овертайма. Ждете, что и в предстоящей встрече «Динамо» хотя бы не проиграет в основное время? Этот рынок доступен за 1.86.

Матчи команд получались результативными: СКА побеждал 5:1, 3:2 и 7:2. Тотал больше 5.5 шайбы на предстоящую игру можно взять за 2.07, ТМ 5.5 — за 1.79.

СКА — самая результативная команда КХЛ: за 40 игр петербуржцы забросили 142 шайбы, в среднем за матч это 3.55 гола. Индивидуальный тотал армейцев больше 2.5 шайбы доступен за 1.63, ИТМ2 (2.5) — за 2.30.

Минчане тоже показывают хорошую результативность: забрасывают в среднем 2.56 шайбы за игру. ИТБ1 (2.5) идет за 2.20, обратный рынок — за 1.67.

Килиан Мбаппе. Мбаппе может превзойти бомбардирский успех Роналдо. Достанут ли его Месси и Ришарлисон в гонке бомбардиров ЧМ?

Прогноз и ставка на матч «Динамо» Минск — СКА 8 декабря 2022 года

Армейцы в этом сезоне забивают много: в 30 из 40 игр забрасывали минимум три шайбы, в том числе в каждой игре с «Динамо». В Санкт-Петербурге выступает один из лучших снайперов лиги Дмитрий Яшкин, у него уже 21 гол в этом сезоне. Минчане же нередко пропускают — в 18 играх сезона получили в свои ворота минимум три шайбы.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2.5) за 1.63.

0
Читайте также
Лыжные гонки в кризисе: почему они не интересны никому, кроме Норвегии и России?
Лыжные гонки в кризисе: почему они не интересны никому, кроме Норвегии и России?
ВС РФ уничтожили более 90 польских наемников в Харьковской области
В США указали на переломный момент в конфликте на Украине
Путин поддержал переволновавшегося во время речи в Кремле Героя России
Что происходит с туризмом в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Автомобилист» — «Трактор»: прогноз на матч КХЛ 8 декабря 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости