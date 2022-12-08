«Динамо» Минск — СКА: прогноз на матч КХЛ 8 декабря 2022 года
8 декабря лидер КХЛ СКА в матче регулярного чемпионата встретится с минским «Динамо». Игра пройдет на льду «Минск Арены» и начнется в 19.10 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ в предстоящей встрече отдали предпочтение команде Романа Ротенберга: поставить на успех армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.94, это около 50% вероятности. Победа минчан доступна с котировкой 3.30 (29%), ничья идет за 4.50 (21%).
Ждете неожиданный результат? Ставка в 1000 рублей на победу «Динамо» в случае выигрыша принесет 3300 рублей.
Команды встречались в этом сезоне три раза, и во всех матчах выиграли петербуржцы. Правда, однажды минчане все же довели игру до овертайма. Ждете, что и в предстоящей встрече «Динамо» хотя бы не проиграет в основное время? Этот рынок доступен за 1.86.
Матчи команд получались результативными: СКА побеждал 5:1, 3:2 и 7:2. Тотал больше 5.5 шайбы на предстоящую игру можно взять за 2.07, ТМ 5.5 — за 1.79.
СКА — самая результативная команда КХЛ: за 40 игр петербуржцы забросили 142 шайбы, в среднем за матч это 3.55 гола. Индивидуальный тотал армейцев больше 2.5 шайбы доступен за 1.63, ИТМ2 (2.5) — за 2.30.
Минчане тоже показывают хорошую результативность: забрасывают в среднем 2.56 шайбы за игру. ИТБ1 (2.5) идет за 2.20, обратный рынок — за 1.67.
Прогноз и ставка на матч «Динамо» Минск — СКА 8 декабря 2022 года
Армейцы в этом сезоне забивают много: в 30 из 40 игр забрасывали минимум три шайбы, в том числе в каждой игре с «Динамо». В Санкт-Петербурге выступает один из лучших снайперов лиги Дмитрий Яшкин, у него уже 21 гол в этом сезоне. Минчане же нередко пропускают — в 18 играх сезона получили в свои ворота минимум три шайбы.
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2.5) за 1.63.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2