8 октября на «Открытие Банк Арене» состоится московское дерби — «Спартак» примет ЦСКА. Встреча 11-го тура чемпионата России стартует в 19.00 по столичному времени по свистку судьи Кирилла Левникова. Телеканал «Матч ТВ» начнет прямой эфир с 18.00 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у хозяев чуть больше шансов на три очка: поставить на коллектив Гильермо Абаскаля можно с коэффициентом 2.32, что составляет примерно 39% вероятности. Триумф ЦСКА предлагают с котировкой 2.98 (34%). Ничья идет за 3.73 (27%) — это наименее ожидаемый исход.

Выигрыш «Спартака» с форой (0) оценили в 1.71. Аналогичная опция на красно-синих имеется за 2.19.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.15. В прошлом сезоне оба московских дерби пробили «верх» по голам.

Рынок на обмен точными выстрелами представлен за 1.62. На «обе забьют — нет» дали 2.28.

Красно-белые не отличились в двух поединках подряд. Продолжение серии и «сухарь» в исполнении Игоря Акинфеева можно взять за 4.13.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата противостояния выглядят следующим образом:

1:1 — за 6.40 ;

2:1 в пользу «Спартака» — за 8.50 ;

1:0 — за 9.50 .

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