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«Спартак» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 8 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Спартак» — ЦСКА 8 октября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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ФК «Спартак».
Фото Global Look Press

8 октября на «Открытие Банк Арене» состоится московское дерби — «Спартак» примет ЦСКА. Встреча 11-го тура чемпионата России стартует в 19.00 по столичному времени по свистку судьи Кирилла Левникова. Телеканал «Матч ТВ» начнет прямой эфир с 18.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
08 окт, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у хозяев чуть больше шансов на три очка: поставить на коллектив Гильермо Абаскаля можно с коэффициентом 2.32, что составляет примерно 39% вероятности. Триумф ЦСКА предлагают с котировкой 2.98 (34%). Ничья идет за 3.73 (27%) — это наименее ожидаемый исход.

Выигрыш «Спартака» с форой (0) оценили в 1.71. Аналогичная опция на красно-синих имеется за 2.19.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.15. В прошлом сезоне оба московских дерби пробили «верх» по голам.

Рынок на обмен точными выстрелами представлен за 1.62. На «обе забьют — нет» дали 2.28.

Роберт Левандовски (&laquo;Барселона&raquo;). Левандовски пополнил активно растущий лазарет «Барсы». Но каталонцы научились побеждать и без лидеров

Красно-белые не отличились в двух поединках подряд. Продолжение серии и «сухарь» в исполнении Игоря Акинфеева можно взять за 4.13.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата противостояния выглядят следующим образом:

  • 1:1 — за 6.40;
  • 2:1 в пользу «Спартака» — за 8.50;
  • 1:0 — за 9.50.

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
6
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
12
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
13
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
14
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
15
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 2 : 2
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 0 : 2
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 1 : 0
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 3 : 2
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
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Федор Чалов

ЦСКА

 6
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Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
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Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
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Александр Солдатенков

Крылья Советов

 9 1 1
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