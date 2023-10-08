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«Арсенал» — «Манчестер Сити»: дисквалификация Родри сыграет хозяевам на руку

Прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити» 8 октября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Родри («Манчестер Сити»).
Фото Global Look Press

8 октября в восьмом туре АПЛ встретятся два лучших клуба минувшей кампании — «Арсенал» и «Манчестер Сити». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 18.30 по московскому времени. Главный арбитр — Майкл Оливер. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 8-й тур
08 окт, 18:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Манчестер Сити

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили явного фаворита: успех «Ман Сити» оценили коэффициентом 2.46, это около 37% вероятности. На викторию «Арсенала» предложили котировку 2.93 (34%). На «мирный» результат — 3.48 (29%).

Предыдущая встреча соперников на «Эмирейтс» закончилась уверенной победой небесно-голубых (3:1). Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.85, ТМ 2.5 — за 2.00.

Обмен меткими выстрелами дали за 1.67, обратный рынок — за 2.22.

Триумф лондонцев с форой (0) идет за 2.15. Если верите в чемпионов Англии, но хотите перестраховаться, вас ждет рынок Ф2(0) за 1.74.

В четырех последних столкновениях с «канонирами» в АПЛ парни Пепа Гвардиолы оформили как минимум два точных удара за 90 минут. Индивидуальный тотал манкунианцев больше 1.5 гола доступен за 2.20.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, 1:1. Финиш противостояния с таким итогом представлен за 6.27.

Роберт Левандовски (&laquo;Барселона&raquo;). Левандовски пополнил активно растущий лазарет «Барсы». Но каталонцы научились побеждать и без лидеров

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити»

Чемпионы Англии едут на «Эмирейтс» без важнейшего полузащитника — Родри отбывает дисквалификацию. Небесно-голубые постепенно научились жить в отсутствие Кевина Де Брейне, но потеря испанца может стать куда более фатальной — опорник потрясающе держит баланс и равноценной замены ему, пожалуй, нет. В предыдущем туре Родри тоже не было — и «Сити» влетел «Вулверхэмптону» (1:2). Лондонцы уступили «Сити» в 12 поединках АПЛ подряд — кажется, серия близка к окончанию как никогда.

Рекомендуемая ставка: «Арсенал» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.96.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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«Спартак» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 8 октября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
6
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
12
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
13
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
14
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
15
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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7.10 12:00
Урал – Локомотив
 2 : 2
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 0 : 2
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 1 : 0
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 3 : 2
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
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Спартак – ЦСКА
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