«Арсенал» — «Манчестер Сити»: дисквалификация Родри сыграет хозяевам на руку
8 октября в восьмом туре АПЛ встретятся два лучших клуба минувшей кампании — «Арсенал» и «Манчестер Сити». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 18.30 по московскому времени. Главный арбитр — Майкл Оливер. В России легально не показывают чемпионат Англии.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили явного фаворита: успех «Ман Сити» оценили коэффициентом 2.46, это около 37% вероятности. На викторию «Арсенала» предложили котировку 2.93 (34%). На «мирный» результат — 3.48 (29%).
Предыдущая встреча соперников на «Эмирейтс» закончилась уверенной победой небесно-голубых (3:1). Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.85, ТМ 2.5 — за 2.00.
Обмен меткими выстрелами дали за 1.67, обратный рынок — за 2.22.
Триумф лондонцев с форой (0) идет за 2.15. Если верите в чемпионов Англии, но хотите перестраховаться, вас ждет рынок Ф2(0) за 1.74.
В четырех последних столкновениях с «канонирами» в АПЛ парни Пепа Гвардиолы оформили как минимум два точных удара за 90 минут. Индивидуальный тотал манкунианцев больше 1.5 гола доступен за 2.20.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, 1:1. Финиш противостояния с таким итогом представлен за 6.27.
Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити»
Чемпионы Англии едут на «Эмирейтс» без важнейшего полузащитника — Родри отбывает дисквалификацию. Небесно-голубые постепенно научились жить в отсутствие Кевина Де Брейне, но потеря испанца может стать куда более фатальной — опорник потрясающе держит баланс и равноценной замены ему, пожалуй, нет. В предыдущем туре Родри тоже не было — и «Сити» влетел «Вулверхэмптону» (1:2). Лондонцы уступили «Сити» в 12 поединках АПЛ подряд — кажется, серия близка к окончанию как никогда.
Рекомендуемая ставка: «Арсенал» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.96.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|19-5
|27
|
2
|Кр. Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
|
5
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
6
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
|
7
|Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
|
8
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|
9
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|
10
|Ахмат
|10
|3
|3
|4
|12-11
|12
|
11
|Оренбург
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
|
12
|Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
|
13
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
14
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
15
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|2 : 2
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|0 : 2
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|1 : 0
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|3 : 2
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|- : -
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|9
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1