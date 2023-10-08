«Марсель» — «Гавр»: Кузяев не испугается проблемных провансальцев
8 октября Далер Кузяев и «Гавр» навестят заваливший старт сезона «Марсель» в восьмом туре чемпионата Франции. Поединок состоится на стадионе «Велодром» и начнется в 14.00 по московскому времени. Команды рассудит арбитр Тома Леонар. В России легально не показывают лигу 1.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех южан можно с коэффициентом 1.48, это около 64% вероятности. Победу темно-синих предложили с котировкой 6.77 (15%). Раздел очков доступен за 4.68 (21%).
Этой осенью «Марсель» не выиграл еще ни разу: два поражения и две ничьих в чемпионате плюс еще два мирных результата в Лиге Европы. Если вы верите, что «Гавр» как минимум не уступит на «Велодроме», то можете взять опцию Х2 за 2.76.
Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.15. Вариант «обе забьют» оценен за 1.93, обратный рынок — за 1.88.
Далер Кузяев отметился уже двумя голами в семи турах лиги 1. Точный выстрел россиянина в ворота бело-голубых дали за 6.60.
Прогноз и ставка на матч «Марсель» — «Гавр»
На «Велодроме» встретятся соседи по таблице: раздираемые скандалами провансальцы на старте чемпионата чередовали победы с ничьими, а после разгрома от «ПСЖ» (0:4) и поражения от «Монако» (2:3) рухнули на 13-е место. От зоны стыков «Марсель» отделяет всего три очка.
Новый клуб Далера Кузяева вернулся в лигу 1 спустя 14 лет и в гостях не уступил еще ни разу — разошелся миром с «Монпелье» (2:2), «Ренном» (2:2) и «Лионом» (0:0). Текущая форма южан позволяет темно-синим надеяться на продолжение серии.
Рекомендуемая ставка: «Гавр» не проиграет и ТМ 4.5 за 2.92.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|19-5
|27
|
2
|Кр. Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
|
5
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
6
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
|
7
|Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
|
8
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|
9
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|
10
|Ахмат
|10
|3
|3
|4
|12-11
|12
|
11
|Оренбург
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
|
12
|Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
|
13
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
14
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
15
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|2 : 2
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|0 : 2
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|1 : 0
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|3 : 2
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|- : -
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|9
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1