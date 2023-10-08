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«Марсель» — «Гавр»: Кузяев не испугается проблемных провансальцев

Прогноз на матч лиги 1 «Марсель» — «Гавр» 8 октября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Далер Кузяев («Гавр»).
Фото Global Look Press

8 октября Далер Кузяев и «Гавр» навестят заваливший старт сезона «Марсель» в восьмом туре чемпионата Франции. Поединок состоится на стадионе «Велодром» и начнется в 14.00 по московскому времени. Команды рассудит арбитр Тома Леонар. В России легально не показывают лигу 1.

Франция. Лига 1. 8-й тур
08 окт, 14:00. Velodrome (Марсель)
Марсель
Гавр

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех южан можно с коэффициентом 1.48, это около 64% вероятности. Победу темно-синих предложили с котировкой 6.77 (15%). Раздел очков доступен за 4.68 (21%).

Этой осенью «Марсель» не выиграл еще ни разу: два поражения и две ничьих в чемпионате плюс еще два мирных результата в Лиге Европы. Если вы верите, что «Гавр» как минимум не уступит на «Велодроме», то можете взять опцию Х2 за 2.76.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.15. Вариант «обе забьют» оценен за 1.93, обратный рынок — за 1.88.

Далер Кузяев отметился уже двумя голами в семи турах лиги 1. Точный выстрел россиянина в ворота бело-голубых дали за 6.60.

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Прогноз и ставка на матч «Марсель» — «Гавр»

На «Велодроме» встретятся соседи по таблице: раздираемые скандалами провансальцы на старте чемпионата чередовали победы с ничьими, а после разгрома от «ПСЖ» (0:4) и поражения от «Монако» (2:3) рухнули на 13-е место. От зоны стыков «Марсель» отделяет всего три очка.

Новый клуб Далера Кузяева вернулся в лигу 1 спустя 14 лет и в гостях не уступил еще ни разу — разошелся миром с «Монпелье» (2:2), «Ренном» (2:2) и «Лионом» (0:0). Текущая форма южан позволяет темно-синим надеяться на продолжение серии.

Рекомендуемая ставка: «Гавр» не проиграет и ТМ 4.5 за 2.92.

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Далер Кузяев
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Гавр
ФК Марсель
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
6
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
12
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
13
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
14
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
15
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 2 : 2
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 0 : 2
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 1 : 0
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 3 : 2
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

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