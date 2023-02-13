PARI помогла болельщикам «Амкала» разработать уникальные лого и мерч в рамках проекта «Герои твоей команды»
Страсть к игре, эмоциональные заряды, вибрации трибун — все это легло в основу нового проекта букмекерской компании PARI, посвященного болельщикам и их любимым спортивным командам. На протяжении года компания будет рассказывать о самых преданных фанатах и помогать им в исполнении желаний, связанных с их кумирами.
«Герои твоей команды» — проект букмекерской компании PARI, посвященный самым преданным фанатам. Компания собирает истории болельщиков из разных уголков страны на специальном сайте и снимает об этом документальные фильмы. Сайт будет пополняться в течение года. Если у поклонников спорта есть интересная мечта, связанная с любимой командой, они могут рассказать о ней на странице проекта. PARI намерена осуществить как можно больше желаний.
Герой первой истории проекта — руководитель фан-сектора «Амкала» Валера. Футбол он любит с детства, и, хотя родители отговорили его от профессиональных занятий спортом, страсть к игре осталась.
«Амкал», за который болеет Валера, — одна из самых популярных медиафутбольных команд России, титульным спонсором которой выступает БК PARI. Он привлек внимание матчами с профессиональными соперниками и даже встречался с московским «Динамо», в составе которого на поле вышел один из самых известных российских хоккеистов Александр Овечкин. В прошлом году «Амкал» получил приглашение выступить в Кубке России и дошел до 1/64 финала.
Валера неслучайно болеет за «Амкал», хотя его любимая команда не выступает на профессиональном уровне. Вместо статусных соревнований, сильных лиг и борьбы за титулы Валера и его друзья по сектору выбрали поддержку таких же ребят, как они сами.
«Мы болеем за наших пацанов, — говорит он. — Моя задача — сделать так, чтобы команда всегда это чувствовала, чтобы пришедшие на трибуну оставили там часть себя».
Связь «Амкала» с болельщиками максимально тесная. Даже во время матчей границы между полем и трибунами — лишь формальность. Энергетика фанатов передается игрокам и возвращается от них на трибуны. Поэтому поклонников «Амкала» становится все больше.
Валера давно мечтал, чтобы фан-сектор «Амкала» был более заметным и обновил свой стиль. Теперь это желание исполнилось. При поддержке БК PARI у фан-движа «Амкала» появились собственный логотип, фирменный знак и мерч.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2