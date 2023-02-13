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Сегодня, 13:00

PARI помогла болельщикам «Амкала» разработать уникальные лого и мерч в рамках проекта «Герои твоей команды»

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PARI. Амкал.
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Страсть к игре, эмоциональные заряды, вибрации трибун — все это легло в основу нового проекта букмекерской компании PARI, посвященного болельщикам и их любимым спортивным командам. На протяжении года компания будет рассказывать о самых преданных фанатах и помогать им в исполнении желаний, связанных с их кумирами.

«Герои твоей команды» — проект букмекерской компании PARI, посвященный самым преданным фанатам. Компания собирает истории болельщиков из разных уголков страны на специальном сайте и снимает об этом документальные фильмы. Сайт будет пополняться в течение года. Если у поклонников спорта есть интересная мечта, связанная с любимой командой, они могут рассказать о ней на странице проекта. PARI намерена осуществить как можно больше желаний.

Герой первой истории проекта — руководитель фан-сектора «Амкала» Валера. Футбол он любит с детства, и, хотя родители отговорили его от профессиональных занятий спортом, страсть к игре осталась.

«Амкал», за который болеет Валера, — одна из самых популярных медиафутбольных команд России, титульным спонсором которой выступает БК PARI. Он привлек внимание матчами с профессиональными соперниками и даже встречался с московским «Динамо», в составе которого на поле вышел один из самых известных российских хоккеистов Александр Овечкин. В прошлом году «Амкал» получил приглашение выступить в Кубке России и дошел до 1/64 финала.

Валера неслучайно болеет за «Амкал», хотя его любимая команда не выступает на профессиональном уровне. Вместо статусных соревнований, сильных лиг и борьбы за титулы Валера и его друзья по сектору выбрали поддержку таких же ребят, как они сами.

«Мы болеем за наших пацанов, — говорит он. — Моя задача — сделать так, чтобы команда всегда это чувствовала, чтобы пришедшие на трибуну оставили там часть себя».

Связь «Амкала» с болельщиками максимально тесная. Даже во время матчей границы между полем и трибунами — лишь формальность. Энергетика фанатов передается игрокам и возвращается от них на трибуны. Поэтому поклонников «Амкала» становится все больше.

Валера давно мечтал, чтобы фан-сектор «Амкала» был более заметным и обновил свой стиль. Теперь это желание исполнилось. При поддержке БК PARI у фан-движа «Амкала» появились собственный логотип, фирменный знак и мерч.

Акция.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Амкал
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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