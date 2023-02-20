«Торино» — «Кремонезе»: прогноз на матч серии А 20 февраля 2023 года
В 23-м туре серии А «Торино» на стадионе «Олимпико ди Торино» примет «Кремонезе». Матч начнется в 22.45 по московскому времени. В России встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Трансляция начнется в 22.40 мск. Встречу обслужит арбитр Джакомо Камплоне.
Букмекеры увидели в «Торино» безоговорочного фаворита: на хозяев можно поставить за 1.68. Вероятность этого исхода — примерно 58%. Ничья доступна за 3.90 (25%). Ставка на победу «Кремонезе» доступна с котировкой 5.80 (17%).
Рассчитываете на сюрприз? Ставка в 1000 рублей на гостей при благоприятном исходе принесет выигрыш в 5800 рублей, а прибыль составит 4800 рублей.
В девяти из десяти домашних матчей «Торино» было забито меньше трех мячей. Тотал больше 2.5 гола оценен в 2.17, ТМ 2.5 — в 1.74.
В первом круге «Торино» едва не упустил победу над «Кремонезе» (2:1). Хозяева превзошли туринцев во владении (52-48%), по ударам (11-9) и по опасным моментам (5-3). Поставить на то, что «Кремонезе» возьмет реванш или не проиграет (Х2), можно за 2.27.
Три наиболее вероятных исхода матча, по мнению букмекеров:
-
1:0 в пользу «Торино» за 5.60;
-
успех хозяев 2:0 — за 6.60;
-
ничья 1:1 — за 6.90.
Если хочется рискнуть, можно поставить на точное количество голов: самый комфортный коэффициент — на два гола за 3.10.
В пяти последних матчах «Кремонезе» пропускал в среднем 1.8 мяча, «Торино» — один гол. Ставка на «обе забьют» доступна за 2.13, на «обе забьют — нет» — за 1.71.
Прогноз и ставка на матч серии А «Торино» — «Кремонезе» 20 февраля 2023 года
«Торино» идет девятым, но ни на что не претендует: до шестого места и Лиги конференций девять очков. В последних пяти матчах серии А команда Алексея Миранчука по два раза выиграла и проиграла, а еще одну игру свела к ничьей.
Главная проблема туринцев — атака. «Быки» критически мало забивают: всего 22 мяча в 22 матчах — это худший показатель в первой десятке. При этом Иван Юрич хорошо организовал оборону: у «Торино» всего 23 пропущенных — на четыре меньше, чем у идущего вторым «Интера».
История встреч «Торино» и «Кремонезе» складывается в пользу хозяев — «быки» выиграли у кремонцев пять матчей подряд. Последняя победа гостей случилась еще в 1998 году.
У «Кремонезе» катастрофическая ситуация в серии А: последнее место в таблице и ноль побед. У команды всего 15 забитых и уже 40 пропущенных мячей — реже отличается только «Сампдория» (11), а больше пропускает лишь «Салернитана» (42).
До спасительного 17-го места девять очков, и пока нет никаких шансов выбраться со дна: «Кремонезе» проиграл три последних матча и пропустил в 10 играх кряду.
Обе команды неважно действуют в атаке, но с учетом надежной обороны «Торино» «быки» должны победить.
Рекомендуемая ставка: победа «Торино» за 1.68.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2