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Сегодня, 18:15

Советник гендиректора FONBET Оганезов: «В 2023 году сумма целевых отчислений букмекеров превысит 17 млрд рублей»

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Николай Оганезов.

Советник генерального директора FONBET Николай Оганезов на пленарной сессии форума «Masters of Sport: Новые правила игры» рассказал о вызовах, с которыми столкнулись букмекеры в последние два года, и высказался об изменениях в законодательстве, которые могли бы открыть новые возможности для букмекерского рынка.

О главном вызове в индустрии за последние два года

— У букмекеров очень сильно сократилась линейка спортивных событий, но именно в этот момент сокращения букмекеры пришли к определенному выводу, что финансирование спорта в этой ситуации надо не сокращать, а, наоборот, наращивать. Я имею в виду спонсорские активности и создание новых спортивных букмекерских продуктов. Спонсорская помощь в принципе привела к тому, что спорт не только остался на плаву. Мы видим, как многие команды даже набирают обороты. Все это отражается и на целевых отчислениях букмекеров. Вместо падения у нас произошел рост. Каждый год мы наблюдаем рост целевых отчислений примерно на 22-25%. Если в 2022 году, букмекеры выплатили 14 млрд от выручки, то в 2023-м мы ожидаем сумму, превышающую 17 млрд.

О возрождении спортивного тотализатора

— Сегодня обсуждаются инициативы по возрождению спортивного тотализатора. Дело в том, что в 2020 году тотализатор был отдан под развитие исключительно коневодства. Иными словами, ставки можно было делать только на скачки и конные забеги. Ставки на спорт тотализатор принимать не мог и не может. К сожалению, из-за санкций имеется определенная тенденция, которая ведет к сокращению ипподромов и упадку популярности скачек в стране. Все это приводит к тому, что достаточно эффективный сам по себе механизм тотализатора оказался неэффективным и совершенно невостребованным у легальных букмекеров. В это же время нелегальный сектор довольно успешно использует механизм спортивного тотализатора как наиболее популярный, и поэтому многие клиенты уходят к нелегальным букмекерам, так как легальный оператор принимать такие ставки не может. И вот как раз сейчас есть инициатива о том, чтобы воссоздать спортивный тотализатор под крылом легального букмекера. Это позволит увеличить и аудиторию, и целевые отчисления на 7-10%.

О смягчении закона о рекламе букмекеров

— Также есть идея о смягчении законодательства о рекламе. Сейчас букмекерам запрещено использовать образ человека в рекламе, что привело к потере института амбассадорства в букмекерском бизнесе. А ведь если ориентироваться на тот же западный опыт, это наиболее популярный сегмент. Мы предлагаем разрешить использовать образ человека, а точнее очертить, что это может быть только образ российского спортсмена, тренера или ветерана спорта, чтобы как раз восстановить этот институт амбассадорства, что позволит нашим спортсменам заключать индивидуальные рекламные контракты с букмекерами. Кроме того, если говорить о спорте в целом, то здесь нужно позаботиться не только о спорте, но и о собственниках спортивных сооружений, содержание которых на данный момент является очень трудной задачей. И тут есть предложение разрешить наружную рекламу на спортивных объектах, которая в настоящее время запрещена. Стадионы имеют огромные площади, востребованные для рекламы. Собственники могли бы использовать эту площадь для генерации дополнительного дохода и пустить его на содержание объектов и замену оборудования, которое в них находится.

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Колумбия — Бразилия: прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 17 ноября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
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