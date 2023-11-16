Советник гендиректора FONBET Оганезов: «В 2023 году сумма целевых отчислений букмекеров превысит 17 млрд рублей»
Советник генерального директора FONBET Николай Оганезов на пленарной сессии форума «Masters of Sport: Новые правила игры» рассказал о вызовах, с которыми столкнулись букмекеры в последние два года, и высказался об изменениях в законодательстве, которые могли бы открыть новые возможности для букмекерского рынка.
О главном вызове в индустрии за последние два года
— У букмекеров очень сильно сократилась линейка спортивных событий, но именно в этот момент сокращения букмекеры пришли к определенному выводу, что финансирование спорта в этой ситуации надо не сокращать, а, наоборот, наращивать. Я имею в виду спонсорские активности и создание новых спортивных букмекерских продуктов. Спонсорская помощь в принципе привела к тому, что спорт не только остался на плаву. Мы видим, как многие команды даже набирают обороты. Все это отражается и на целевых отчислениях букмекеров. Вместо падения у нас произошел рост. Каждый год мы наблюдаем рост целевых отчислений примерно на 22-25%. Если в 2022 году, букмекеры выплатили 14 млрд от выручки, то в 2023-м мы ожидаем сумму, превышающую 17 млрд.
О возрождении спортивного тотализатора
— Сегодня обсуждаются инициативы по возрождению спортивного тотализатора. Дело в том, что в 2020 году тотализатор был отдан под развитие исключительно коневодства. Иными словами, ставки можно было делать только на скачки и конные забеги. Ставки на спорт тотализатор принимать не мог и не может. К сожалению, из-за санкций имеется определенная тенденция, которая ведет к сокращению ипподромов и упадку популярности скачек в стране. Все это приводит к тому, что достаточно эффективный сам по себе механизм тотализатора оказался неэффективным и совершенно невостребованным у легальных букмекеров. В это же время нелегальный сектор довольно успешно использует механизм спортивного тотализатора как наиболее популярный, и поэтому многие клиенты уходят к нелегальным букмекерам, так как легальный оператор принимать такие ставки не может. И вот как раз сейчас есть инициатива о том, чтобы воссоздать спортивный тотализатор под крылом легального букмекера. Это позволит увеличить и аудиторию, и целевые отчисления на 7-10%.
О смягчении закона о рекламе букмекеров
— Также есть идея о смягчении законодательства о рекламе. Сейчас букмекерам запрещено использовать образ человека в рекламе, что привело к потере института амбассадорства в букмекерском бизнесе. А ведь если ориентироваться на тот же западный опыт, это наиболее популярный сегмент. Мы предлагаем разрешить использовать образ человека, а точнее очертить, что это может быть только образ российского спортсмена, тренера или ветерана спорта, чтобы как раз восстановить этот институт амбассадорства, что позволит нашим спортсменам заключать индивидуальные рекламные контракты с букмекерами. Кроме того, если говорить о спорте в целом, то здесь нужно позаботиться не только о спорте, но и о собственниках спортивных сооружений, содержание которых на данный момент является очень трудной задачей. И тут есть предложение разрешить наружную рекламу на спортивных объектах, которая в настоящее время запрещена. Стадионы имеют огромные площади, востребованные для рекламы. Собственники могли бы использовать эту площадь для генерации дополнительного дохода и пустить его на содержание объектов и замену оборудования, которое в них находится.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3