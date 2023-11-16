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Сегодня, 16:15

«Ак Барс» — «Динамо» Москва: где смотреть матч КХЛ 16 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Ак Барс» — «Динамо» Москва 16 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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16 ноября в Казани состоится матч между «Ак Барсом» и московским «Динамо». Встреча КХЛ пройдет на «Татнефть-Арене» и начнется в 19.00 по столичному времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime и онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция стартует в 18.45 мск.

&laquo;Северсталь&raquo;. «Северсталь» — СКА: прогноз на матч КХЛ 16 ноября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что победу в предстоящем матче заберет «Ак Барс». На триумф Радулова и компании в основное время можно поставить с коэффициентом 2.33, это порядка 43% вероятности исхода. Ничья предложена за 4.06 (20%), успех «Динамо» — за 2.67 (37%).

Москвичи не уступили этому сопернику в основное время в четырех последних встречах. На вариант Х2 котировка — 1.59.

Можете выбрать один из предложенных вариантов для ставки на количество заброшенных шайб:

  • ТБ 4.5 идет за 1.67, ТМ 4.5 — за 2.19;

  • ТБ 5.5 — за 2.26, ТМ 5.5 — за 1.59.

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Если «Ак Барс» забросит хотя бы трижды, сыграет коэффициент 1.94. Такой же индивидуальный тотал у «Динамо» доступен за 2.11.

Триумф хозяев с учетом ОТ и буллитов предложен за 1.80, гостей — за 2.00.

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«Северсталь» — СКА: где смотреть матч КХЛ 16 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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 12
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Краснодар

 7
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 7
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 6
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Крылья Советов

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Пари Нижний Новгород

 12 1 3
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