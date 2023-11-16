Колумбия — Бразилия: прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 17 ноября 2023 года
17 ноября сборная Бразилии приедет в гости к Колумбии в пятом туре квалификации чемпионата мира-2026. Встреча состоится в Барранкилье на стадионе «Метрополитано». Уругвайский судья Андрес Монте даст стартовый свисток в 3.00 по московскому времени. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2» покажут поединок в прямом эфире с 2.50 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet склоняются к победе бразильцев: коэффициент на этот исход — 2.26, что составляет примерно 39% вероятности. Раздел очков доступен за 3.17 (32%), триумф хозяев — за 3.42 (29%).
В нынешнем отборочном цикле Колумбия еще не проигрывала. Продолжение серии без поражений оценили в 1.64.
Обмен меткими выстрелами идет за 2.13, обратный рынок — за 1.71.
Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.44, ТМ 2.5 — за 1.52. В первых четырех турах обе сборные пробили «верх» по голам лишь по разу.
На старте квалификации трехцветные пропустили только в одном поединке из четырех. На то, что Винисиус и компания не огорчат колумбийцев, предложили котировку 3.15.
Прогноз и ставка на матч Колумбия — Бразилия
Желто-зеленые потеряли баллы в домашней игре с Венесуэлой (1:1) и влетели Уругваю в Монтевидео (0:2). Существует большой риск, что безвыигрышная серия продлится: пентакампеоны едут в гости к колумбийцам, которые пока не уступили ни разу. Команда Нестора Лоренсо одолела венесуэльцев (1:0), после чего сыграла вничью с чилийцами (0:0), уругвайцами (2:2) и эквадорцами (0:0). На старте отборочной кампании соперники не феерят в атаке: в первых четырех турах обе сборные пробили «верх» по голам лишь по разу. В квалификации ЧМ-2022 разборка на стадионе «Метрополитано» тоже получилась «низовой» и не закончилась в пользу бразильцев: огорчить друг друга оппоненты не смогли и поделили очки.
Рекомендуемая ставка: Колумбия не проиграет и ТМ 3.5 мяча за 1.95.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3