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Колумбия — Бразилия: прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 17 ноября 2023 года

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Колумбия — Бразилия 17 ноября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Сборная Бразилии.
Фото Global Look Press

17 ноября сборная Бразилии приедет в гости к Колумбии в пятом туре квалификации чемпионата мира-2026. Встреча состоится в Барранкилье на стадионе «Метрополитано». Уругвайский судья Андрес Монте даст стартовый свисток в 3.00 по московскому времени. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2» покажут поединок в прямом эфире с 2.50 мск.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
17 нояб, 03:00. Estadio Metropolitano Roberto Melendez (Барранкилья)
Колумбия
Бразилия

Аналитики букмекерской компании Olimpbet склоняются к победе бразильцев: коэффициент на этот исход — 2.26, что составляет примерно 39% вероятности. Раздел очков доступен за 3.17 (32%), триумф хозяев — за 3.42 (29%).

В нынешнем отборочном цикле Колумбия еще не проигрывала. Продолжение серии без поражений оценили в 1.64.

Обмен меткими выстрелами идет за 2.13, обратный рынок — за 1.71.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.44, ТМ 2.5 — за 1.52. В первых четырех турах обе сборные пробили «верх» по голам лишь по разу.

На старте квалификации трехцветные пропустили только в одном поединке из четырех. На то, что Винисиус и компания не огорчат колумбийцев, предложили котировку 3.15.

Белоруссия&nbsp;&mdash; Андорра. В октябре Белоруссия отняла очки у лидеров группы. Но проблемы с Андоррой у парней Карлоса Алоса уже возникали

Прогноз и ставка на матч Колумбия — Бразилия

Желто-зеленые потеряли баллы в домашней игре с Венесуэлой (1:1) и влетели Уругваю в Монтевидео (0:2). Существует большой риск, что безвыигрышная серия продлится: пентакампеоны едут в гости к колумбийцам, которые пока не уступили ни разу. Команда Нестора Лоренсо одолела венесуэльцев (1:0), после чего сыграла вничью с чилийцами (0:0), уругвайцами (2:2) и эквадорцами (0:0). На старте отборочной кампании соперники не феерят в атаке: в первых четырех турах обе сборные пробили «верх» по голам лишь по разу. В квалификации ЧМ-2022 разборка на стадионе «Метрополитано» тоже получилась «низовой» и не закончилась в пользу бразильцев: огорчить друг друга оппоненты не смогли и поделили очки.

Рекомендуемая ставка: Колумбия не проиграет и ТМ 3.5 мяча за 1.95.

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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
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