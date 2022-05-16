Прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Словакия — Канада 16 мая 2022 года

16 мая 2022 года Словакия и Канада проведут третий матч на групповом этапе чемпионата мира. Игра состоится в ледовом дворце в Хельсинки и начнется в 16.20 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, старт трансляции — в 16.15 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают канадцев безусловными фаворитами. Коэффициент на их победу в основное время — 1.54, то есть около 64% вероятности. Котировка на выигрыш Словакии — 5.00 (20%), на ничью чуть больше — 5.20 (16%).

Успех Канады в матче с учетом овертайма и буллитов оценен в 1.29, словаков — в 3.40.

Североамериканцы в двух первых матчах ЧМ забросили 11 шайб. Их индивидуальный тотал больше 3.5 шайбы доступен за 1.88, меньше — за 1.86. У Словакии эти варианты оценены в 4.90 и 1.15.

Поставить на голы обеих команд можно с коэффициентом 1.11. Обратный рынок доступен за 6.00.

Прогноз и ставка на матч Словакия — Канада

Канадцы показали абсолютно монструозный хоккей в первых двух матчах — разгромили 6:1 Италию и комфортно обыграли 5:3 Германию. Но это были так себе соперники. Словакия в масштабе мирового хоккея команда значительно более серьезная, чем предыдущие соперники «Кленовых листьев». Но ее форма вызывает вопросы — всего 4:2 обыграла Францию, уступила 1:2 Германии. В связи с этим канадцы должны уверенно проехаться по команде соотечественника Крейга Рэмзи.

Рекомендуемая ставка: победа Канады с форой (-1.5) за 1.85.