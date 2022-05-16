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Словакия — Канада: прогноз на матч чемпионата мира по хоккею 16 мая 2022 года

Прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Словакия — Канада 16 мая 2022 года
Евгений Коростелев
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Канадцы празднуют заброшенную шайбу на ЧМ-2022 в матче против Италии.
Фото Global Look Press

16 мая 2022 года Словакия и Канада проведут третий матч на групповом этапе чемпионата мира. Игра состоится в ледовом дворце в Хельсинки и начнется в 16.20 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, старт трансляции — в 16.15 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают канадцев безусловными фаворитами. Коэффициент на их победу в основное время — 1.54, то есть около 64% вероятности. Котировка на выигрыш Словакии — 5.00 (20%), на ничью чуть больше — 5.20 (16%).

Успех Канады в матче с учетом овертайма и буллитов оценен в 1.29, словаков — в 3.40.

Североамериканцы в двух первых матчах ЧМ забросили 11 шайб. Их индивидуальный тотал больше 3.5 шайбы доступен за 1.88, меньше — за 1.86. У Словакии эти варианты оценены в 4.90 и 1.15.

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Поставить на голы обеих команд можно с коэффициентом 1.11. Обратный рынок доступен за 6.00.

Прогноз и ставка на матч Словакия — Канада

Канадцы показали абсолютно монструозный хоккей в первых двух матчах — разгромили 6:1 Италию и комфортно обыграли 5:3 Германию. Но это были так себе соперники. Словакия в масштабе мирового хоккея команда значительно более серьезная, чем предыдущие соперники «Кленовых листьев». Но ее форма вызывает вопросы — всего 4:2 обыграла Францию, уступила 1:2 Германии. В связи с этим канадцы должны уверенно проехаться по команде соотечественника Крейга Рэмзи.

Рекомендуемая ставка: победа Канады с форой (-1.5) за 1.85.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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 - : -
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Динамо – Сочи
 - : -
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Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
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Н. Новгород – Зенит
 - : -
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 - : -
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