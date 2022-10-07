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7 октября, 13:15

«Нэшвилл» — «Сан-Хосе»: прогноз на матч НХЛ 7 октября 2022 года

Прогноз на матч НХЛ «Нэшвилл» — «Сан-Хосе» 7 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Предсезонный матч «Нэшвилла».
Фото Global Look Press

7 октября в стартовом матче нового сезона НХЛ «Нэшвилл» примет «Сан-Хосе». Игра пройдет на «O2 Арене» в чешской Праге и начнется в 21.00 по московскому времени. В России она показана не будет.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Нэшвилл» фаворитом встречи. На его победу в основное время можно поставить за 2.00, это примерно 50% вероятности исхода. Ничья идет за 4.30 (19%), успех «Сан-Хосе» — за 3.20 (31%).

Ставка в 1000 рублей на триумф гостей в случае положительного результата принесет 3200 рублей.

Вариант «Сан-Хосе» не проиграет" за три периода оценен котировкой 1.93.

Успех «Предаторз» в матче идет за 1.50, их соперника — за 2.65.

Сколько команды забросят в сумме? Тотал больше 5.5 шайбы можно оформить за 1.80, ТМ 5.5 — за 2.06.

Гол на первой минуте доступен за 11.5. Обоюдное удаление — за 2.10.

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Прогноз и ставка на матч «Нэшвилл» — «Сан-Хосе»

В этой игре стоит поставить на победу «Нэшвилла», который ярко проявил себя в предсезонных встречах и который безоговорочно хорош дома против «Сан-Хосе», — в последних десяти матчах победа ушла к гостям только раз. При этом стоит перестраховаться и взять успех с учетом овертайма и серии буллитов, потому что несколько встреч с «Шаркс» «Предаторз» завершили после 60 минут чистого времени.

Рекомендуемая ставка: П1 в матче за 1.50.

Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Нэшвилл Предаторз
1
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
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Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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