7 октября в стартовом матче нового сезона НХЛ «Нэшвилл» примет «Сан-Хосе». Игра пройдет на «O2 Арене» в чешской Праге и начнется в 21.00 по московскому времени. В России она показана не будет.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Нэшвилл» фаворитом встречи. На его победу в основное время можно поставить за 2.00, это примерно 50% вероятности исхода. Ничья идет за 4.30 (19%), успех «Сан-Хосе» — за 3.20 (31%).

Ставка в 1000 рублей на триумф гостей в случае положительного результата принесет 3200 рублей.

Вариант «Сан-Хосе» не проиграет" за три периода оценен котировкой 1.93.

Успех «Предаторз» в матче идет за 1.50, их соперника — за 2.65.

Сколько команды забросят в сумме? Тотал больше 5.5 шайбы можно оформить за 1.80, ТМ 5.5 — за 2.06.

Гол на первой минуте доступен за 11.5. Обоюдное удаление — за 2.10.

Прогноз и ставка на матч «Нэшвилл» — «Сан-Хосе»

В этой игре стоит поставить на победу «Нэшвилла», который ярко проявил себя в предсезонных встречах и который безоговорочно хорош дома против «Сан-Хосе», — в последних десяти матчах победа ушла к гостям только раз. При этом стоит перестраховаться и взять успех с учетом овертайма и серии буллитов, потому что несколько встреч с «Шаркс» «Предаторз» завершили после 60 минут чистого времени.

Рекомендуемая ставка: П1 в матче за 1.50.