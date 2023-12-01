Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 16:15

СКА — «Витязь»: где смотреть матч КХЛ 1 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ СКА — «Витязь» 1 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сергей Толчинский.
Фото Официальный телеграм-канал ХК СКА

1 декабря питерский СКА в КХЛ сыграет с «Витязем». Игра между фаворитом сезона и одним из аутсайдеров состоится на льду Ледового дворца и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция с 19.15 мск будет доступна на сайте matchtv.ru, телеканале KHL, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск».

Малком (&laquo;Аль-Хиляль&raquo;). Малком отлично адаптировался в Саудовской Аравии. Бразилец покажет себя против Роналду и Талиски

СКА — безоговорочный лидер котировок. На победу питерского клуба в основное время предстоящего матча в букмекерской компании Olimpbet можно поставить за 1.46, это порядка 68% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.13 (19%), успех «Витязя» — за 5.72 (13%).

Триумф хозяев с учетом ОТ и буллитов предложен за 1.27, гостей — за 3.72.

Если команды на двоих забросят минимум пять шайб, сыграет коэффициент 1.52. Если этого не произойдет, то пройдет пари за 2.42.

Андре Онана (&laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;). «Ньюкасл» разгромил «Челси» и едва не обыграл «ПСЖ». Тен Хаг и Онана готовятся к новому испытанию

Верите, что победа СКА будет крупной? Ф1(-1.5) идет за 1.82. Но также вы можете подстраховать гостей — Ф2(+1.5) за 1.98.

Сколько голов будет оформлено в большинстве? ТБ 1.5 оценен в 2.56, ТБ 2.5 — в 6.64.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Витязь
ХК СКА
0
Читайте также
Байден заявил о наличии у него кода, способного «взорвать мир»
У иностранных компаний изъяли право на управление аэропортом Пулково
Захарова прокомментировала слова Бербок о Лаврове
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Валиевой не нужны четверные, а Косторной — парное катание? Live
Воронков, Чинахов, Марченко и Проворов забили в одном матче НХЛ
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Форварду «Коламбуса» Воронкову плохо в Америке
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, произвольный танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Дикиджи: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Руководство «Ак Барса» не считает приглашение Билялетдинова ошибкой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Трактор» — «Динамо» Москва: где смотреть матч КХЛ 1 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 12 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости