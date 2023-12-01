1 декабря питерский СКА в КХЛ сыграет с «Витязем». Игра между фаворитом сезона и одним из аутсайдеров состоится на льду Ледового дворца и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция с 19.15 мск будет доступна на сайте matchtv.ru, телеканале KHL, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск».

СКА — безоговорочный лидер котировок. На победу питерского клуба в основное время предстоящего матча в букмекерской компании Olimpbet можно поставить за 1.46, это порядка 68% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.13 (19%), успех «Витязя» — за 5.72 (13%).

Триумф хозяев с учетом ОТ и буллитов предложен за 1.27, гостей — за 3.72.

Если команды на двоих забросят минимум пять шайб, сыграет коэффициент 1.52. Если этого не произойдет, то пройдет пари за 2.42.

Верите, что победа СКА будет крупной? Ф1(-1.5) идет за 1.82. Но также вы можете подстраховать гостей — Ф2(+1.5) за 1.98.

Сколько голов будет оформлено в большинстве? ТБ 1.5 оценен в 2.56, ТБ 2.5 — в 6.64.

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