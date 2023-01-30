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Сегодня, 17:15

СКА —"Торпедо": где смотреть матч КХЛ 30 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ СКА — «Торпедо» 30 января 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Торпедо» на тренировке.
Фото Телеграм-канал «Торпедо», Telegram

30 января в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся СКА и «Торпедо». Игра пройдет в Санкт-Петербурге на арене «Ледовый дворец», начало — в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME, эфир стартует в 19.15 мск.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу команды Романа Ротенберга в основное время можно с коэффициентом 1.59, что составляет примерно 61% вероятности. Успех нижегородцев предложен за 4.80 (20%), ничья идет за близкие 4.90 (19%).

Считаете, что фаворит без проблем заберет победу? Ставка в 1000 рублей на выигрыш петербуржцев при благоприятном исходе принесет 1590 рублей.

Также на матч доступны ставки на победу команд с учетом овертайма и серии буллитов. Этот рынок на СКА можно взять за 1.32, на «Торпедо» — за 3.50.

Команды встречались в этом сезоне три раза: все игры закончились уверенными победами СКА — 3:0 и дважды по 6:2. Четыре последние встречи в противостоянии коллективов закончились выигрышами петербуржцев. Поставить на то, что в предстоящем матче «Торпедо» хотя бы не уступит, можно за 2.36.

Также на игру предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(0) идет за 1.28, Ф2(0) — за 3.90;

• Ф1(-1.5) можно взять за 2.03, Ф2(+1.5) — за 1.82.

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Аналитики ждут яркий матч: тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.60, ТМ 4.5 — за 2.33. Неудивительно, ведь команды показывают высокую результативность: СКА вообще забивает больше всех в лиге — в среднем 3.47 гола за матч. «Торпедо» забрасывает в среднем 2.98 шайбы за игру.

Также вы можете присмотреться к необычным специальным ставкам. Например, рынок на то, что первую шайбу в матче забросит защитник, можно взять с коэффициентом 5.50.

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«Удинезе» — «Верона»: прогноз на матч серии А 30 января 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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