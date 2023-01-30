СКА —"Торпедо": где смотреть матч КХЛ 30 января 2023 года онлайн в прямом эфире

30 января в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся СКА и «Торпедо». Игра пройдет в Санкт-Петербурге на арене «Ледовый дворец», начало — в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME, эфир стартует в 19.15 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу команды Романа Ротенберга в основное время можно с коэффициентом 1.59, что составляет примерно 61% вероятности. Успех нижегородцев предложен за 4.80 (20%), ничья идет за близкие 4.90 (19%).

Считаете, что фаворит без проблем заберет победу? Ставка в 1000 рублей на выигрыш петербуржцев при благоприятном исходе принесет 1590 рублей.

Также на матч доступны ставки на победу команд с учетом овертайма и серии буллитов. Этот рынок на СКА можно взять за 1.32, на «Торпедо» — за 3.50.

Команды встречались в этом сезоне три раза: все игры закончились уверенными победами СКА — 3:0 и дважды по 6:2. Четыре последние встречи в противостоянии коллективов закончились выигрышами петербуржцев. Поставить на то, что в предстоящем матче «Торпедо» хотя бы не уступит, можно за 2.36.

Также на игру предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(0) идет за 1.28, Ф2(0) — за 3.90;

• Ф1(-1.5) можно взять за 2.03, Ф2(+1.5) — за 1.82.

Аналитики ждут яркий матч: тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.60, ТМ 4.5 — за 2.33. Неудивительно, ведь команды показывают высокую результативность: СКА вообще забивает больше всех в лиге — в среднем 3.47 гола за матч. «Торпедо» забрасывает в среднем 2.98 шайбы за игру.

Также вы можете присмотреться к необычным специальным ставкам. Например, рынок на то, что первую шайбу в матче забросит защитник, можно взять с коэффициентом 5.50.