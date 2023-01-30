СКА —"Торпедо": где смотреть матч КХЛ 30 января 2023 года онлайн в прямом эфире
30 января в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся СКА и «Торпедо». Игра пройдет в Санкт-Петербурге на арене «Ледовый дворец», начало — в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME, эфир стартует в 19.15 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу команды Романа Ротенберга в основное время можно с коэффициентом 1.59, что составляет примерно 61% вероятности. Успех нижегородцев предложен за 4.80 (20%), ничья идет за близкие 4.90 (19%).
Считаете, что фаворит без проблем заберет победу? Ставка в 1000 рублей на выигрыш петербуржцев при благоприятном исходе принесет 1590 рублей.
Также на матч доступны ставки на победу команд с учетом овертайма и серии буллитов. Этот рынок на СКА можно взять за 1.32, на «Торпедо» — за 3.50.
Команды встречались в этом сезоне три раза: все игры закончились уверенными победами СКА — 3:0 и дважды по 6:2. Четыре последние встречи в противостоянии коллективов закончились выигрышами петербуржцев. Поставить на то, что в предстоящем матче «Торпедо» хотя бы не уступит, можно за 2.36.
Также на игру предложен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(0) идет за 1.28, Ф2(0) — за 3.90;
• Ф1(-1.5) можно взять за 2.03, Ф2(+1.5) — за 1.82.
Аналитики ждут яркий матч: тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.60, ТМ 4.5 — за 2.33. Неудивительно, ведь команды показывают высокую результативность: СКА вообще забивает больше всех в лиге — в среднем 3.47 гола за матч. «Торпедо» забрасывает в среднем 2.98 шайбы за игру.
Также вы можете присмотреться к необычным специальным ставкам. Например, рынок на то, что первую шайбу в матче забросит защитник, можно взять с коэффициентом 5.50.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2