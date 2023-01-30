30 января в 19-м туре чемпионата Испании «Вильярреал» сыграет дома с «Райо Вальекано». Игра пройдет на «Эстадио де ла Серамика» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире по платной подписке ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главный арбитр — Хуан Луис Пулидо.

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «Вильярреал» — серьезный фаворит матча. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.72, что приблизительно 58% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.80 (26%), успех «Райо Вальекано» — за 5.30 (16%).

Ставка в 1000 рублей на мадридцев в случае их успеха принесет 5300 рублей, а чистая прибыль составит 4300 рублей.

Считаете, что гости не уступят? Х2 идет за 2.20.

На тотал больше 2.5 мяча предложено поставить за 2.00, на ТМ 2.5 — за 1.87.

В шести из десяти последних очных матчей соперники обменивались голами. На «обе забьют» котировка — 1.98, на «обе забьют — нет» — 1.83.

Можете взять пенальти за 2.80 или удаление за 4.00. Микст этих событий доступен за 8.00.

«Райо Вальекано» по ходу сезона забивает даже больше, чем «Вильярреал»: 24 гола против 21. На результативный удар гостей коэффициент — 1.63.

На то, что команда Кике Сетьена забьет дважды подряд, котировка — 2.10. У соперников такое же условие предложено за 6.20.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом: