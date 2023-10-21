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Синтаро Мочизуки — Аслан Карацев: прогноз на матч ATP Токио 21 октября 2023 года

Прогноз на матч ATP Токио Синтаро Мочизуки — Аслан Карацев 21 октября 2023 года
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Аслан Карацев.
Фото Global Look Press

21 октября российский теннисист Аслан Карацев сразится за выход в финал турнира ATP 500 в Токио. Противостоять ему будет местный игрок, 215-я ракетка мира Синтаро Мочизуки. Полуфинал начнется не ранее 10.00 по московскому времени, в России он показан не будет. Прежде соперники друг с другом не играли.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Карацева абсолютным фаворитом игры. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.26, что примерно 79% вероятности исхода. А вот успех Мочизуки доступен за 3.98 (21%).

Если Аслан победит 2:0 по сетам, то сыграет котировка 1.73 — это наиболее вероятный исход встречи.

Тотал больше 21.5 гейма предложен за 1.95, ТМ 21.5 — за 1.87.

Триумф Карацева с форой (-4.5) гейма идет за 1.94. С этой разницей россиянин в Токио переиграл Чжана и де Минаура.

Победа Мочизуки хотя бы в одном сете доступна за 2.03.

Эксперты убеждены, что Карацев выиграет первый сет, а затем и весь матч. Коэффициент на такую комбинацию — 1.39.

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Прогноз и ставка на матч Синтаро Мочизуки — Аслан Карацев

Карацев — невероятный игрок с шикарным форхэндом, но очень нестабильный. Однако в Токио он набрал сумасшедшие кондиции и сносит всех с пути: обыграл Тиафо, Чжана и де Минаура, не уступив ни сета. Учитывая уровень оставшихся соперников, перед Асланом маячит перспектива забрать «пятисотник».

В полуфинале ему предстоит сыграть с открытием турнира, японцем Синтаро Мочизуки. До этой недели у него не было ни одной победы уровня ATP, а теперь их сразу три — здесь он одолел Этчеверри, Фрица и Попырина. Японец питается энергией трибун и направляет ее в мяч (удар у него, кстати, очень приличный). Но эмоции не все, что нужно для победы. А технически и психологически Карацев соперника превосходит. Его уверенной победы и стоит ждать.

Рекомендуемая ставка: победа Карацева и ТМ 21.5 гейма за 2.05.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Аслан Карацев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
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 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
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