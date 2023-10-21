Синтаро Мочизуки — Аслан Карацев: прогноз на матч ATP Токио 21 октября 2023 года
21 октября российский теннисист Аслан Карацев сразится за выход в финал турнира ATP 500 в Токио. Противостоять ему будет местный игрок, 215-я ракетка мира Синтаро Мочизуки. Полуфинал начнется не ранее 10.00 по московскому времени, в России он показан не будет. Прежде соперники друг с другом не играли.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Карацева абсолютным фаворитом игры. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.26, что примерно 79% вероятности исхода. А вот успех Мочизуки доступен за 3.98 (21%).
Если Аслан победит 2:0 по сетам, то сыграет котировка 1.73 — это наиболее вероятный исход встречи.
Тотал больше 21.5 гейма предложен за 1.95, ТМ 21.5 — за 1.87.
Триумф Карацева с форой (-4.5) гейма идет за 1.94. С этой разницей россиянин в Токио переиграл Чжана и де Минаура.
Победа Мочизуки хотя бы в одном сете доступна за 2.03.
Эксперты убеждены, что Карацев выиграет первый сет, а затем и весь матч. Коэффициент на такую комбинацию — 1.39.
Прогноз и ставка на матч Синтаро Мочизуки — Аслан Карацев
Карацев — невероятный игрок с шикарным форхэндом, но очень нестабильный. Однако в Токио он набрал сумасшедшие кондиции и сносит всех с пути: обыграл Тиафо, Чжана и де Минаура, не уступив ни сета. Учитывая уровень оставшихся соперников, перед Асланом маячит перспектива забрать «пятисотник».
В полуфинале ему предстоит сыграть с открытием турнира, японцем Синтаро Мочизуки. До этой недели у него не было ни одной победы уровня ATP, а теперь их сразу три — здесь он одолел Этчеверри, Фрица и Попырина. Японец питается энергией трибун и направляет ее в мяч (удар у него, кстати, очень приличный). Но эмоции не все, что нужно для победы. А технически и психологически Карацев соперника превосходит. Его уверенной победы и стоит ждать.
Рекомендуемая ставка: победа Карацева и ТМ 21.5 гейма за 2.05.
Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|19-5
|27
|
2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
|
5
|Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
|
6
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|16-18
|17
|
7
|ЦСКА
|11
|4
|5
|2
|22-17
|17
|
8
|Динамо
|11
|4
|5
|2
|17-15
|17
|
9
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
10
|Рубин
|11
|3
|3
|5
|11-20
|12
|
11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
|
12
|Оренбург
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
|
13
|Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
|
14
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
15
|Факел
|11
|2
|3
|6
|7-14
|9
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|- : -
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|9
|1
|2
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|9
|1
|1