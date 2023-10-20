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FONBET стал партнером Федерации спортивного программирования

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Форум «Россия — спортивная держава».
Форум «Россия — спортивная держава».
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Компании презентовали новую импортозамещенную соревновательную платформу по спортивному программированию «ФонКод» (FonCode).

В рамках форума «Россия — спортивная держава», который проходит в Перми с 19 по 22 октября, исполнительный директор Федерации спортивного программирования (ФСП) Станислав Аристов и генеральный директор FONBET Сергей Анохин подписали соглашение о сотрудничестве.

Спортивное программирование — новый вид киберспорта, соревнование, где программисты пишут код для решения математических и алгоритмических задач.

Программа сотрудничества предусматривает несколько направлений работы: в первую очередь, это популяризация спортивного программирования в России, развитие киберспорта, повышение уровня развития IT-технологий.

Для реализации целей сотрудничества FONBET и ФСП запустили новую соревновательную платформу по спортивному программированию «ФонКод» (FonCode). Это отечественный, полностью импортозамещенный продукт для проведения спортивных соревнований и обучения вне зависимости от уровня подготовки, будь это образовательные учреждения или профессиональные компании.

Форум «Россия — спортивная держава».

Совместно с региональными властями FONBET планирует подготовить программу реализации спортивного программирования в школах, а также предложит план по профессиональной переподготовке граждан России и обучению компьютерной грамотности пенсионеров.

«Сегодня для России как никогда важно создавать собственные программные цифровые продукты, а для этого необходимо учить программированию с самого раннего возраста, причем не просто внедрить такую дисциплину в школьную программу, но и вызвать интерес к этому направлению. Совместный проект FONBET и Федерации спортивного программирования служит как раз такой цели. Именно такое партнерство — одного из лидеров рынка технологий и молодой динамичной компании — даст необходимые ресурсы для эффективной популяризации направления IT и суверенного развития российской сферы технологий», — заявил Одес Байсултанов, заместитель министра спорта Российской Федерации.

«Мы видим, что спортивное программирование быстро набирает популярность, этот вид спорта однозначно займет важное место среди других спортивных дисциплин. Мы вместе с нашими коллегами из Федерации спортивного программирования и представителями Министерства спорта будем развивать это направление в России. Уверен, что уже в следующем году нас ждут увлекательные соревнования», — поделился Сергей Анохин, генеральный директор FONBET.

Ранее на форуме «Россия — спортивная держава» президент России Владимир Путин отметил важность развития спортивного направления, в частности набирающий популярность новый вид спорта спортивное программирование.

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FONBET стал титульным партнером Российской Федерации баскетбола
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
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Ростов – Ахмат
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