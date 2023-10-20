FONBET стал партнером Федерации спортивного программирования
Компании презентовали новую импортозамещенную соревновательную платформу по спортивному программированию «ФонКод» (FonCode).
В рамках форума «Россия — спортивная держава», который проходит в Перми с 19 по 22 октября, исполнительный директор Федерации спортивного программирования (ФСП) Станислав Аристов и генеральный директор FONBET Сергей Анохин подписали соглашение о сотрудничестве.
Спортивное программирование — новый вид киберспорта, соревнование, где программисты пишут код для решения математических и алгоритмических задач.
Программа сотрудничества предусматривает несколько направлений работы: в первую очередь, это популяризация спортивного программирования в России, развитие киберспорта, повышение уровня развития IT-технологий.
Для реализации целей сотрудничества FONBET и ФСП запустили новую соревновательную платформу по спортивному программированию «ФонКод» (FonCode). Это отечественный, полностью импортозамещенный продукт для проведения спортивных соревнований и обучения вне зависимости от уровня подготовки, будь это образовательные учреждения или профессиональные компании.
Совместно с региональными властями FONBET планирует подготовить программу реализации спортивного программирования в школах, а также предложит план по профессиональной переподготовке граждан России и обучению компьютерной грамотности пенсионеров.
«Сегодня для России как никогда важно создавать собственные программные цифровые продукты, а для этого необходимо учить программированию с самого раннего возраста, причем не просто внедрить такую дисциплину в школьную программу, но и вызвать интерес к этому направлению. Совместный проект FONBET и Федерации спортивного программирования служит как раз такой цели. Именно такое партнерство — одного из лидеров рынка технологий и молодой динамичной компании — даст необходимые ресурсы для эффективной популяризации направления IT и суверенного развития российской сферы технологий», — заявил Одес Байсултанов, заместитель министра спорта Российской Федерации.
«Мы видим, что спортивное программирование быстро набирает популярность, этот вид спорта однозначно займет важное место среди других спортивных дисциплин. Мы вместе с нашими коллегами из Федерации спортивного программирования и представителями Министерства спорта будем развивать это направление в России. Уверен, что уже в следующем году нас ждут увлекательные соревнования», — поделился Сергей Анохин, генеральный директор FONBET.
Ранее на форуме «Россия — спортивная держава» президент России Владимир Путин отметил важность развития спортивного направления, в частности набирающий популярность новый вид спорта спортивное программирование.
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8
|Динамо
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|5
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|17-15
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9
|Урал
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|4
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|3
|12-14
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10
|Рубин
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|11-20
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|Ахмат
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12
|Оренбург
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|2
|6
|13-18
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13
|Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
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14
|Ростов
|11
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|4
|5
|17-24
|10
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15
|Факел
|11
|2
|3
|6
|7-14
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|Сочи
|11
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|9
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Оренбург – Факел
|- : -
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Рубин – ЦСКА
|- : -
|21.10
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Локомотив – Динамо
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Балтика – Краснодар
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Урал – Сочи
|- : -
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Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
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Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
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Зенит
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ЦСКА
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Краснодар
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|1
|3
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