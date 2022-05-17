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Сегодня, 15:15

Швейцария — Казахстан: где смотреть матч чемпионата мира по хоккею 17 мая 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира по хоккею Швейцария — Казахстан 17 мая 2022 года
Артем Белинин
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Фото Global Look Press

17 мая 2022 года в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Швейцарии сыграет с Казахстаном. Игра начнется в 20.30 по московскому времени в ледовом дворце города Хельсинки. В прямом эфире ее можно посмотреть на matchtv.ru. Начало трансляции — в 20.15 мск.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами швейцарцев. Поставить на их успех можно за 1.11, это примерно 90% вероятности. Коэффициент на ничью — 12.5 (7%), на победу Казахстана — 16.5 (3%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода выплата составит 12 500 рублей.

Команды обменялись заброшенными шайбами с соперниками в трех из четырех матчей. Коэффициент на «обе забьют» — 1.29.

У Швейцарии на чемпионате мира две крупные победы, у Казахстана — одно очень крупное поражение. Тотал больше 6.5 шайбы можно взять за 2.22.

Сборная Швейцарии забивает не меньше пяти шайб на турнире. Коэффициент на ИТБ1 (4.5) — 1.80, ИТМ1 (4.5) — 1.95.

Сборная Казахстана не забрасывала больше одной шайбы на чемпионате мира. На ИТМ2 (1.5) можно поставить с котировкой 1.54.

Фора добавит интереса матчу — Ф1(-4.5) доступна за 2.70, а Ф2(+4.5) — за 1.44.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 4:1 — за 9.50;

• 5:1 — за 9.90;

• 4:0 — за 12.5.

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Сборная Казахстана по хоккею
Сборная Швейцарии по хоккею
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«Саутгемптон» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 17 мая 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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