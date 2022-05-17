Прямая трансляция матча чемпионата мира по хоккею Швейцария — Казахстан 17 мая 2022 года

17 мая 2022 года в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Швейцарии сыграет с Казахстаном. Игра начнется в 20.30 по московскому времени в ледовом дворце города Хельсинки. В прямом эфире ее можно посмотреть на matchtv.ru. Начало трансляции — в 20.15 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами швейцарцев. Поставить на их успех можно за 1.11, это примерно 90% вероятности. Коэффициент на ничью — 12.5 (7%), на победу Казахстана — 16.5 (3%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода выплата составит 12 500 рублей.

Команды обменялись заброшенными шайбами с соперниками в трех из четырех матчей. Коэффициент на «обе забьют» — 1.29.

У Швейцарии на чемпионате мира две крупные победы, у Казахстана — одно очень крупное поражение. Тотал больше 6.5 шайбы можно взять за 2.22.

Сборная Швейцарии забивает не меньше пяти шайб на турнире. Коэффициент на ИТБ1 (4.5) — 1.80, ИТМ1 (4.5) — 1.95.

Сборная Казахстана не забрасывала больше одной шайбы на чемпионате мира. На ИТМ2 (1.5) можно поставить с котировкой 1.54.

Фора добавит интереса матчу — Ф1(-4.5) доступна за 2.70, а Ф2(+4.5) — за 1.44.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 4:1 — за 9.50;

• 5:1 — за 9.90;

• 4:0 — за 12.5.