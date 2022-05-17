Прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Финляндия — Швеция 18 мая 2022 года

Финляндия мощно начала домашний чемпионат мира по хоккею: выиграла три первых матча и возглавила группу В. В четвертом туре финнам противостоит еще один фаворит турнира — Швеция. Игра на «Нокиа Арене» начнется в 20.20 мск. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Страна» стартует в 20.15.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у хозяев шансы на победу чуть выше: котировка на успех финнов — 2.15, примерно 45% вероятности. Выигрыш шведов идет за 2.75 (35%). Ничью в основное время можно взять за 4.00 (20%).

Ставка в 1000 рублей на Финляндию при благополучном исходе принесет 2 150 рублей.

Также на игру предложен широкий выбор результатов с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.70, Ф2(+1.5) — за 1.40;

• Ф1(+1.5) идет за 1.22, Ф2(-1.5) — за 3.90.

Финляндия в двух из трех игр на турнире забросила минимум четыре шайбы — раздавила Норвегию (5:0) и США (4:1). Оформить ИТБ1 (3.5) можно с коэффициентом 3.10, тотал меньше идет за 1.32. На Швецию этот рынок предложен с котировками 4.20 и 1.19 соответственно.

Шведы тоже играют достаточно результативно — Чехии, например, прилетело пять шайб. ТБ 4.5 в матче можно взять с приятным коэффициентом 1.75. Тотал меньше предложен за 2.00.

Шанс, что команды доведут матч до серии буллитов, оценен в 7.90. Обратную ставку можно взять за 1.05.

Прогноз и ставка на матч Финляндия — Швеция

Финляндия — главный фаворит всего турнира, но Швеция — одна из команд, которая может помешать домашнему триумфу финнов. Игра с «Тре Крунур» для хозяев точно не будет легкой. Правда, перед матчем со шведами у команды Юкки Ялонена будет больше дней на отдых — финны отыграли третий матч вечером 16 мая, шведы — 17-го. И все-таки надежнее в предстоящей игре будет поставить на голы — команды играют достаточно результативно, чтобы забросить много и в этом матче.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 с коэффициентом 1.75.