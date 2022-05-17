Финляндия — Швеция: прогноз на матч чемпионата мира по хоккею 18 мая 2022 года
Финляндия мощно начала домашний чемпионат мира по хоккею: выиграла три первых матча и возглавила группу В. В четвертом туре финнам противостоит еще один фаворит турнира — Швеция. Игра на «Нокиа Арене» начнется в 20.20 мск. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Страна» стартует в 20.15.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у хозяев шансы на победу чуть выше: котировка на успех финнов — 2.15, примерно 45% вероятности. Выигрыш шведов идет за 2.75 (35%). Ничью в основное время можно взять за 4.00 (20%).
Ставка в 1000 рублей на Финляндию при благополучном исходе принесет 2 150 рублей.
Также на игру предложен широкий выбор результатов с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 2.70, Ф2(+1.5) — за 1.40;
• Ф1(+1.5) идет за 1.22, Ф2(-1.5) — за 3.90.
Финляндия в двух из трех игр на турнире забросила минимум четыре шайбы — раздавила Норвегию (5:0) и США (4:1). Оформить ИТБ1 (3.5) можно с коэффициентом 3.10, тотал меньше идет за 1.32. На Швецию этот рынок предложен с котировками 4.20 и 1.19 соответственно.
Шведы тоже играют достаточно результативно — Чехии, например, прилетело пять шайб. ТБ 4.5 в матче можно взять с приятным коэффициентом 1.75. Тотал меньше предложен за 2.00.
Шанс, что команды доведут матч до серии буллитов, оценен в 7.90. Обратную ставку можно взять за 1.05.
Прогноз и ставка на матч Финляндия — Швеция
Финляндия — главный фаворит всего турнира, но Швеция — одна из команд, которая может помешать домашнему триумфу финнов. Игра с «Тре Крунур» для хозяев точно не будет легкой. Правда, перед матчем со шведами у команды Юкки Ялонена будет больше дней на отдых — финны отыграли третий матч вечером 16 мая, шведы — 17-го. И все-таки надежнее в предстоящей игре будет поставить на голы — команды играют достаточно результативно, чтобы забросить много и в этом матче.
Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 с коэффициентом 1.75.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0