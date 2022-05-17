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Финляндия — Швеция: прогноз на матч чемпионата мира по хоккею 18 мая 2022 года

Прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Финляндия — Швеция 18 мая 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Антон Линдхольм (Швеция) в игре против Чехии.
Фото Global Look Press

Финляндия мощно начала домашний чемпионат мира по хоккею: выиграла три первых матча и возглавила группу В. В четвертом туре финнам противостоит еще один фаворит турнира — Швеция. Игра на «Нокиа Арене» начнется в 20.20 мск. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Страна» стартует в 20.15.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у хозяев шансы на победу чуть выше: котировка на успех финнов — 2.15, примерно 45% вероятности. Выигрыш шведов идет за 2.75 (35%). Ничью в основное время можно взять за 4.00 (20%).

Ставка в 1000 рублей на Финляндию при благополучном исходе принесет 2 150 рублей.

Также на игру предложен широкий выбор результатов с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.70, Ф2(+1.5) — за 1.40;

• Ф1(+1.5) идет за 1.22, Ф2(-1.5) — за 3.90.

Финляндия в двух из трех игр на турнире забросила минимум четыре шайбы — раздавила Норвегию (5:0) и США (4:1). Оформить ИТБ1 (3.5) можно с коэффициентом 3.10, тотал меньше идет за 1.32. На Швецию этот рынок предложен с котировками 4.20 и 1.19 соответственно.

Шведы тоже играют достаточно результативно — Чехии, например, прилетело пять шайб. ТБ 4.5 в матче можно взять с приятным коэффициентом 1.75. Тотал меньше предложен за 2.00.

Шанс, что команды доведут матч до серии буллитов, оценен в 7.90. Обратную ставку можно взять за 1.05.

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Прогноз и ставка на матч Финляндия — Швеция

Финляндия — главный фаворит всего турнира, но Швеция — одна из команд, которая может помешать домашнему триумфу финнов. Игра с «Тре Крунур» для хозяев точно не будет легкой. Правда, перед матчем со шведами у команды Юкки Ялонена будет больше дней на отдых — финны отыграли третий матч вечером 16 мая, шведы — 17-го. И все-таки надежнее в предстоящей игре будет поставить на голы — команды играют достаточно результативно, чтобы забросить много и в этом матче.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 с коэффициентом 1.75.

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Чемпионат мира по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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Гамид Агаларов

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Дмитрий Полоз

Ростов

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Зенит

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Краснодар

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Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
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Арсенал Т

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Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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