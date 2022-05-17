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«Саутгемптон» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 17 мая 2022 года

Прогноз на матч АПЛ «Саутгемптон» — «Ливерпуль» 17 мая 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Трент после победы в Кубке Англии.
Фото Global Look Press

17 мая 2022 года в матче 37-го тура АПЛ «Саутгемптон» на стадионе «Сент-Мэрис» примет «Ливерпуль». Игра начнется в 21.45 по московскому времени, прямой трансляции в России не будет. Команды занимают в таблице 2-е и 15-е места соответственно.

Англия. Премьер-лига. 37-й тур
17 мая, 21:45. St Mary's Stadium (Саутгемптон)
Саутгемптон
Ливерпуль

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Ливерпуль». На победу красных можно поставить за 1.41, это примерно 71% вероятности. Коэффициент на ничью — 5.30 (19%), на успех «Саутгемптона» — 7.30 (10%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае сенсационного исхода матча выплата составит 7300 рублей.

«Ливерпуль» пробил тотал больше 2.5 мяча в пяти из десяти последних встреч, «Саутгемптон» — в семи. Коэффициент на ТБ 2.5 — 1.44, на ТМ 2.5 — 2.80.

«Обе забьют» зашел у «Саутгемптона» в шести из десяти последних игр, у «Ливерпуля» — в пяти из десяти. Обмен голами можно взять за 1.64.

В последних десяти встречах «святые» в среднем забивают меньше одного мяча — 0.9 за игру. ИТМ1 (1) можно взять с котировкой 1.66.

В матче с участием неравных соперников интриги добавит фора — Ф1(+1) идет за 2.43, Ф2(-1) — за 1.56.

На то, что «Саутгемптон» не проиграет, можно поставить за 3.10.

Тиаго Алькантара после матча с &laquo;Челси&raquo;. «Саутгемптон» — «Ливерпуль»: Клопп дотянет чемпионскую интригу до последнего тура

Прогноз и ставка на матч «Саутгемптон» — «Ливерпуль»

У «Ливерпуля» был тяжелый финал Кубка Англии против «Челси». Отыграли 120 минут, победили только по пенальти, потеряли Салаха, ван Дейк со «святыми» тоже не сыграет. Но «Саутгемптон» настолько плох, что для красных внутренние проблемы не станут проблемой — у соперника восемь поражений в десяти последних играх и больше 20 пропущенных мячей. «Сити» оступился с «Вест Хэмом» (2:2), поэтому у «Ливерпуля» снова появились шансы забрать АПЛ. Мерсисайдцы обязаны выиграть ближайший матч, еще и с разгромом, чтобы улучшить разницу забитых и пропущенных мячей.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.14.

Футбол
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ФК Ливерпуль
ФК Саутгемптон
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
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Краснодар

 6
И К Ж
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Спартак

 16 1 4
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