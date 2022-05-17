17 мая 2022 года в матче 37-го тура АПЛ «Саутгемптон» на стадионе «Сент-Мэрис» примет «Ливерпуль». Игра начнется в 21.45 по московскому времени, прямой трансляции в России не будет. Команды занимают в таблице 2-е и 15-е места соответственно.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Ливерпуль». На победу красных можно поставить за 1.41, это примерно 71% вероятности. Коэффициент на ничью — 5.30 (19%), на успех «Саутгемптона» — 7.30 (10%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае сенсационного исхода матча выплата составит 7300 рублей.

«Ливерпуль» пробил тотал больше 2.5 мяча в пяти из десяти последних встреч, «Саутгемптон» — в семи. Коэффициент на ТБ 2.5 — 1.44, на ТМ 2.5 — 2.80.

«Обе забьют» зашел у «Саутгемптона» в шести из десяти последних игр, у «Ливерпуля» — в пяти из десяти. Обмен голами можно взять за 1.64.

В последних десяти встречах «святые» в среднем забивают меньше одного мяча — 0.9 за игру. ИТМ1 (1) можно взять с котировкой 1.66.

В матче с участием неравных соперников интриги добавит фора — Ф1(+1) идет за 2.43, Ф2(-1) — за 1.56.

На то, что «Саутгемптон» не проиграет, можно поставить за 3.10.

Прогноз и ставка на матч «Саутгемптон» — «Ливерпуль»

У «Ливерпуля» был тяжелый финал Кубка Англии против «Челси». Отыграли 120 минут, победили только по пенальти, потеряли Салаха, ван Дейк со «святыми» тоже не сыграет. Но «Саутгемптон» настолько плох, что для красных внутренние проблемы не станут проблемой — у соперника восемь поражений в десяти последних играх и больше 20 пропущенных мячей. «Сити» оступился с «Вест Хэмом» (2:2), поэтому у «Ливерпуля» снова появились шансы забрать АПЛ. Мерсисайдцы обязаны выиграть ближайший матч, еще и с разгромом, чтобы улучшить разницу забитых и пропущенных мячей.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.14.