Швейцария — Франция: прогноз на матч Евро-2023 среди команд U21 28 июня 2023 года
28 июня сборные Швейцарии и Франции сойдутся в заключительном туре группового этапа среди игроков не старше 21 года. Матч пройдет в румынском Клуже на стадионе имени Константина Радулеску. Арбитр Мортен Крог из Дании даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. Легально посмотреть прямую трансляцию встречи из России будет невозможно.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение «Трехцветным»: поставить на победу французов можно с коэффициентом 1.93, это примерно 50% вероятности. Выигрыш «Красных крестоносцев» доступен за 3.87 (24%), котировка на ничью чуть ниже — 3.72 (26%).
Считаете, что команды не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3720 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога поединка отражают преимущество Франции:
• 1:1 — за 6.60;
• 2:1 в пользу французов — за 7.75;
• 1:0 — за 8.75.
Сборные на турнире действуют ярко: тотал больше 2.5 гола на предстоящую встречу оценен в 1.72, ТМ 2.5 — в 2.14.
Также букмекеры полагают, что командам по силам обменяться результативными ударами: этот рынок предложен за 1.64. Коэффициент на «обе забьют — нет» — 2.24.
Прогноз и ставка на матч Швейцария U21 — Франция U21
«Трехцветные» победили в двух стартовых турах группового этапа и к последней игре уверенно взлетели в топ квартета D. Чтобы сохранить первую строчку, команде Сильвена Риполля достаточно сыграть вничью. Вероятно, Швейцарии не получится удержать даже «мирный» результат — класс французов намного выше. За Францию выступают основные игроки «Лидса», «Милана», «Лейпцига», «Лиона», «Байера» и других сильных клубов. Ростер «Красных крестоносцев», по данным Transfermarkt, в 5.9 раза дешевле.
Рекомендуемая ставка: победа Франции за 1.93.
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2
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3
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
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7
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8
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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Спартак – Оренбург
|- : -
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
|- : -
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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