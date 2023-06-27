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Швейцария — Франция: прогноз на матч Евро-2023 среди команд U21 28 июня 2023 года

Прогноз на матч Евро-2023 среди команд U21 Швейцария — Франция 28 июня 2023 года
Артемий Кутейников
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Майкл Олисе и Амин Адли (Франция).
Фото Global Look Press

28 июня сборные Швейцарии и Франции сойдутся в заключительном туре группового этапа среди игроков не старше 21 года. Матч пройдет в румынском Клуже на стадионе имени Константина Радулеску. Арбитр Мортен Крог из Дании даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. Легально посмотреть прямую трансляцию встречи из России будет невозможно.

Чемпионат Европы U21. Группа D
28 июн, 21:45. ()
Швейцария U21
Франция U21

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение «Трехцветным»: поставить на победу французов можно с коэффициентом 1.93, это примерно 50% вероятности. Выигрыш «Красных крестоносцев» доступен за 3.87 (24%), котировка на ничью чуть ниже — 3.72 (26%).

Считаете, что команды не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3720 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога поединка отражают преимущество Франции:

• 1:1 — за 6.60;

• 2:1 в пользу французов — за 7.75;

• 1:0 — за 8.75.

Сборные на турнире действуют ярко: тотал больше 2.5 гола на предстоящую встречу оценен в 1.72, ТМ 2.5 — в 2.14.

Также букмекеры полагают, что командам по силам обменяться результативными ударами: этот рынок предложен за 1.64. Коэффициент на «обе забьют — нет» — 2.24.

Англичанин Томми Дойл в&nbsp;матче против Хорватии. Англия — Германия: прогноз на матч Евро-2023 среди команд U21 28 июня 2023 года

Прогноз и ставка на матч Швейцария U21 — Франция U21

«Трехцветные» победили в двух стартовых турах группового этапа и к последней игре уверенно взлетели в топ квартета D. Чтобы сохранить первую строчку, команде Сильвена Риполля достаточно сыграть вничью. Вероятно, Швейцарии не получится удержать даже «мирный» результат — класс французов намного выше. За Францию выступают основные игроки «Лидса», «Милана», «Лейпцига», «Лиона», «Байера» и других сильных клубов. Ростер «Красных крестоносцев», по данным Transfermarkt, в 5.9 раза дешевле.

Рекомендуемая ставка: победа Франции за 1.93.

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1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
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14
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