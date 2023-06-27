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Италия — Норвегия: прогноз на матч Евро-2023 среди команд U21 28 июня 2023 года

Прогноз на матч Евро-2023 среди команд U21 Италия — Норвегия 28 июня 2023 года
Артемий Кутейников
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Вилфрид Ньонто (Италия).
Фото Global Look Press

Италия в заключительном туре группового этапа молодежного чемпионата Европы сойдется с командой Норвегии. Игра пройдет 28 июня на «Клуж Арене» в Румынии, стартовый свисток бельгийского рефери Эрика Ламбрехтса прозвучит в 21.45 по московскому времени. В России легально не показывают Евро U21.

Чемпионат Европы U21. Группа D
28 июн, 21:45. ()
Италия U-21
Норвегия U21

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, «Скуадра адзурра» — серьезный фаворит противостояния: поставить на победу итальянцев можно с коэффициентом 1.70, что составляет примерно 57% вероятности. Выигрыш скандинавов предложен с котировкой 4.81 (19%), даже ничья идет за более реалистичные 4.01 (24%).

Ждете триумф фаворита? Ставка в 1000 рублей на Италию при благоприятном исходе принесет 1700 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча намекают на преимущество номинальных хозяев:

• 1:1 — за 7.00;

• 2:1 в пользу итальянцев — за 7.40;

• за 7.75 — успех 2:0.

«Скуадра адзурра» за два тура отличилась и пропустила по четыре раза. Неудивительно, что букмекеры ожидают большого количества голов и от предстоящей игры. Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.71, ТМ 2.5 — за 2.15.

Рынок на обмен точными ударами доступен за 1.72, «обе забьют — нет» идет за 2.11.

Лучано Спаллетти с&nbsp;кубком за&nbsp;победу в&nbsp;серии А. «Наполи» без Спаллетти, «Интер» без топ-игроков. Кто станет чемпионом Италии в сезоне-2023/24?

Прогноз и ставка на матч Италия U21 — Норвегия U21

«Сверла» после двух туров не набрали ни одного очка, проиграв Швейцарии (1:2) и Франции (0:1). Итальянцы тоже уступили французам (1:2), но обыграли швейцарцев (3:2), благодаря чему сохранили неплохие шансы на попадание в плей-офф — необходимо побеждать Норвегию. «Скуадра адзурра» обладает достаточно классным составом, чтобы решить эту задачу. За сборную выступают Сандро Тоналли, Вильфред Ньонто, Николо Ровелла и другие талантливые футболисты.

Рекомендуемая ставка: победа Италии за 1.70.

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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
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 Урал 0 0 0 0 0-0 0
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