16 декабря «Челси» примет «Эвертон» в рамках программы 17-го тура АПЛ. Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало — в 22:45. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-площадке Okko. Эфир стартует в 22:15.

16.12.2021 | Челси — Эвертон

Аналитический отдел легальной букмекерской компании БЕТСИТИ отдает предпочтение команде Тухеля. Поставить на победу «Челси» в этом матче можно за 1.24 — это примерно 78% вероятности. Успех «Эвертона» доступен за 14.5 (7%), а ничья оценивается коэффициентом 6.20 (15%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Эвертона» потенциальная выплата составит 14 500 рублей, а прибыль — 13 500 рублей.

Ф1(-1.5) идет за 1.82, а Ф2(+1.5) — за 2.06.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.75, а ТМ 2.5 — за 2.16.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.35. Обратный исход доступен за 1.59.

Шансы «Челси» забить три или более мяча оцениваются коэффициентом 2.32.

Уверены, что «Эвертон» может удивить и отличиться более одного раза? ИТБ2 (1.5) идет за 6.30.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.50, а удаления — 6.00.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

— 2:0 — коэффициент 5.40;

— 1:0 — 6.20;

— 3:0 — 7.00.