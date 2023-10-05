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Сегодня, 18:15

«Шинник» сыграет в дерби купюр с «Енисеем» в альтернативной форме с «косарем»

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Дерби купюр.

Футбольные клубы «Шинник» и «Енисей» подготовили по-настоящему бодрое открытие 13-го тура первой лиги — дерби купюр. Хозяева при поддержке своего титульного спонсора, букмекерской компании PARI, выйдут на игру в альтернативной форме, посвященной банкноте в 1000 рублей, на которой изображен Ярославль. В свою очередь гости представят комплект с отсылкой к бумажным деньгам с видом на Красноярск — 10 рублям. Встреча состоится 7 октября и начнется в 16.00 по московскому времени.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 13-й тур
07 окт, 16:00. Шинник (Ярославль)
Шинник
Енисей

Увидеть дерби купюр должен каждый: организаторы обещают порадовать аудиторию матча в Ярославле запоминающимися активациями и красочным визуальным оформлением. Специально для этой игры разработаны уникальные логотип и айдентика. Кроме того, лучшие футболисты в составах каждой из команд получат специальные награды бесценному игроку в виде слитков золота.

PARI подготовила сюрприз и для посетителей встречи. Перед игрой для зрителей организуют ряд активностей и розыгрышей призов. А за каждого пришедшего на стадион болельщика компания перечислит по 100 рублей в благотворительный фонд «Сахарок». Таким образом, общий объем денежных средств в рамках акции может составить несколько сотен тысяч рублей. Чем больше зрителей посетят игру, тем больше средств удастся собрать.

«Шинник» выступает при поддержке PARI с 2022 года. Стороны уже успели впечатлить болельщиков мощными совместными акциями. В частности, в 2023-м в честь 1 апреля партнеры представили альтернативный игровой комплект, стилизованный под 1000-рублевую купюру с изображением Ярославля. На форму команды перенесли мотивы оформления банкноты, принт с основателем города Ярославом Мудрым и число 1000.

Акцию по достоинству отметило жюри Международного фестиваля рекламы и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury XXIII. За форму с «косарем» PARI получила на фестивале серебряную награду в номинации «Прорыв малобюджетного проекта».

Футбол
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ФК Енисей
ФК Шинник
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
Результаты / календарь
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25 тур
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29 тур
30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

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