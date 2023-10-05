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«Арис» — «Рейнджерс»: Кокорину и компании не взять три очка

Прогноз на матч Лиги Европы «Арис» — «Рейнджерс» 5 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Морган Браун.
Фото Getty Images
Александр Кокорин.
Фото Getty Images
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5 октября кипрский «Арис» во втором туре группового этапа Лиги Европы сыграет с шотландским «Глазго Рейнджерс». Встреча пройдет на стадионе «Альфамега» в Лимасоле и начнется в 19.45 по московскому времени. В прямом эфире посмотреть ее можно будет на сайте matchtv.ru. Обслужит матч румынская бригада арбитров во главе с Хорациу Фешником.

Лига Европы. Группа C
05 окт, 19:45. Alphamega Stadium (Лимассол)
Арис Л
Рейнджерс

Фаворит этой встречи, по мнению букмекерской компании Olimpbet, — «Рейнджерс», на победу которого можно поставить с коэффициентом 2.10. Вероятность этого исхода — порядка 48%. Успех «Ариса» предложен за 3.41 (28%), ничья — за 3.71 (24%).

Вариант «хозяева не проиграют» идет за 1.77. В последних девяти матчах «Арис» уступил всего дважды.

На то, что в этом поединке будет забито три и более мяча, котировка — 1.75. ТМ 2.5 — 2.14.

В пяти из шести предыдущих встреч с участием «Рейнджерс» не было обмена голами. Условие «обе забьют» доступно за 1.63, «обе забьют — нет» — за 2.26.

Эксперты считают, что у Александра Кокорина очень неплохие шансы отличиться в ворота соперника. На его гол коэффициент — 2.70.

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Прогноз и ставка на матч «Арис» — «Рейнджерс»

«Рейнджерс» играет со сбоями в этом сезоне: проиграл три из семи матчей в чемпионате Шотландии, вылетел из Лиги чемпионов на стадии квалификации. Однако в стартовом туре ЛЕ «Джерс» всухую одолели «Бетис», подтвердив притязания на плей-офф в этом турнире.

«Арис» не выигрывает четыре матча подряд (две ничьи и два поражения). В еврокубке команда Кокорина на старте уступила пражской «Спарте» (3:2), хотя и боролась до последнего, забив дважды. Но силы были явно не равны. То же самое должно произойти в предстоящем матче: «Рейнджерс» будет давить, а «Арис» — сопротивляться и пытаться порадовать болельщиков. Вероятно, им это даже удастся.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 2.5 за 2.34.

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Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Рейнджерс
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
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 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
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Пари НН – Кр. Советов
 - : -
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