«Арис» — «Рейнджерс»: Кокорину и компании не взять три очка
5 октября кипрский «Арис» во втором туре группового этапа Лиги Европы сыграет с шотландским «Глазго Рейнджерс». Встреча пройдет на стадионе «Альфамега» в Лимасоле и начнется в 19.45 по московскому времени. В прямом эфире посмотреть ее можно будет на сайте matchtv.ru. Обслужит матч румынская бригада арбитров во главе с Хорациу Фешником.
Фаворит этой встречи, по мнению букмекерской компании Olimpbet, — «Рейнджерс», на победу которого можно поставить с коэффициентом 2.10. Вероятность этого исхода — порядка 48%. Успех «Ариса» предложен за 3.41 (28%), ничья — за 3.71 (24%).
Вариант «хозяева не проиграют» идет за 1.77. В последних девяти матчах «Арис» уступил всего дважды.
На то, что в этом поединке будет забито три и более мяча, котировка — 1.75. ТМ 2.5 — 2.14.
В пяти из шести предыдущих встреч с участием «Рейнджерс» не было обмена голами. Условие «обе забьют» доступно за 1.63, «обе забьют — нет» — за 2.26.
Эксперты считают, что у Александра Кокорина очень неплохие шансы отличиться в ворота соперника. На его гол коэффициент — 2.70.
Прогноз и ставка на матч «Арис» — «Рейнджерс»
«Рейнджерс» играет со сбоями в этом сезоне: проиграл три из семи матчей в чемпионате Шотландии, вылетел из Лиги чемпионов на стадии квалификации. Однако в стартовом туре ЛЕ «Джерс» всухую одолели «Бетис», подтвердив притязания на плей-офф в этом турнире.
«Арис» не выигрывает четыре матча подряд (две ничьи и два поражения). В еврокубке команда Кокорина на старте уступила пражской «Спарте» (3:2), хотя и боролась до последнего, забив дважды. Но силы были явно не равны. То же самое должно произойти в предстоящем матче: «Рейнджерс» будет давить, а «Арис» — сопротивляться и пытаться порадовать болельщиков. Вероятно, им это даже удастся.
Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 2.5 за 2.34.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|16-3
|24
|
2
|Кр. Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
|
3
|Локомотив
|10
|5
|3
|2
|16-14
|18
|
4
|Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
|
5
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
|
6
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|
7
|Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
|
8
|Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|
9
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|
10
|Ахмат
|10
|3
|3
|4
|12-11
|12
|
11
|Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
12
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
13
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
14
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
15
|Балтика
|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|
16
|Сочи
|10
|2
|0
|8
|9-16
|6
|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|- : -
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|- : -
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1