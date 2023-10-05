5 октября кипрский «Арис» во втором туре группового этапа Лиги Европы сыграет с шотландским «Глазго Рейнджерс». Встреча пройдет на стадионе «Альфамега» в Лимасоле и начнется в 19.45 по московскому времени. В прямом эфире посмотреть ее можно будет на сайте matchtv.ru. Обслужит матч румынская бригада арбитров во главе с Хорациу Фешником.

Фаворит этой встречи, по мнению букмекерской компании Olimpbet, — «Рейнджерс», на победу которого можно поставить с коэффициентом 2.10. Вероятность этого исхода — порядка 48%. Успех «Ариса» предложен за 3.41 (28%), ничья — за 3.71 (24%).

Вариант «хозяева не проиграют» идет за 1.77. В последних девяти матчах «Арис» уступил всего дважды.

На то, что в этом поединке будет забито три и более мяча, котировка — 1.75. ТМ 2.5 — 2.14.

В пяти из шести предыдущих встреч с участием «Рейнджерс» не было обмена голами. Условие «обе забьют» доступно за 1.63, «обе забьют — нет» — за 2.26.

Эксперты считают, что у Александра Кокорина очень неплохие шансы отличиться в ворота соперника. На его гол коэффициент — 2.70.

Прогноз и ставка на матч «Арис» — «Рейнджерс»

«Рейнджерс» играет со сбоями в этом сезоне: проиграл три из семи матчей в чемпионате Шотландии, вылетел из Лиги чемпионов на стадии квалификации. Однако в стартовом туре ЛЕ «Джерс» всухую одолели «Бетис», подтвердив притязания на плей-офф в этом турнире.

«Арис» не выигрывает четыре матча подряд (две ничьи и два поражения). В еврокубке команда Кокорина на старте уступила пражской «Спарте» (3:2), хотя и боролась до последнего, забив дважды. Но силы были явно не равны. То же самое должно произойти в предстоящем матче: «Рейнджерс» будет давить, а «Арис» — сопротивляться и пытаться порадовать болельщиков. Вероятно, им это даже удастся.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 2.5 за 2.34.

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