«Металлург» — «Салават Юлаев»: прогноз на матч КХЛ 6 октября 2023 года
6 октября текущий лидер регулярного сезона КХЛ «Металлург» примет оппонента по Восточной конференции — «Салават Юлаев». Матч пройдет в Магнитогорске на «Арене Металлург», начало — в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 16.50 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL PRIME и онлайн-платформа «Кинопоиск».
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, хозяева имеют более предпочтительные шансы на успех: коэффициент на победу «Магнитки» в основное время — 2.17, это около 45% вероятности. Триумф уфимцев идет за 3.05 (30%), ничья предложена с котировкой 3.80 (25%).
Команды дважды встречались в сентябре — оба раза сильнее был «Металлург». Рынок на непоражение «Салавата» в основное время доступен за 1.67.
Также вы можете выбрать один из многочисленных вариантов на результат с учетом форы:
• Ф1(0) — за 1.63, Ф2(0) — за 2.27;
• Ф1(-1.5) — за 2.94, Ф2(1.5) — за 1.37.
Тотал больше 4.5 гола оценили в 1.91, ТМ 4.5 — в 1.89.
Прогноз и ставка на матч «Металлург» — «Салават Юлаев»
Соперники сталкивались в этом сезоне уже дважды — оба раза успех оставался на стороне «Магнитки» (2:1 и 1:0). При этом встречи проходили в Уфе. Команда из Магнитогорска имеет солидное преимущество в личных разборках — семь побед в 10 последних играх против зеленых. Тем более к предстоящему поединку «Металлург» подошел после трех уверенных триумфов с общим счетом 12:4. А по выступлениям дома коллектив Андрея Разина один из лучших в лиге — уступил всего в одном из шести матчей.
Рекомендуемая ставка: победа «Металлурга» за 1.67.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|16-3
|24
|
2
|Кр. Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
|
3
|Локомотив
|10
|5
|3
|2
|16-14
|18
|
4
|Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
|
5
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
|
6
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|
7
|Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
|
8
|Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|
9
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|
10
|Ахмат
|10
|3
|3
|4
|12-11
|12
|
11
|Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
12
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
13
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
14
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
15
|Балтика
|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|
16
|Сочи
|10
|2
|0
|8
|9-16
|6
|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|- : -
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|- : -
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1