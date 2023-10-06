6 октября текущий лидер регулярного сезона КХЛ «Металлург» примет оппонента по Восточной конференции — «Салават Юлаев». Матч пройдет в Магнитогорске на «Арене Металлург», начало — в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 16.50 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL PRIME и онлайн-платформа «Кинопоиск».

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, хозяева имеют более предпочтительные шансы на успех: коэффициент на победу «Магнитки» в основное время — 2.17, это около 45% вероятности. Триумф уфимцев идет за 3.05 (30%), ничья предложена с котировкой 3.80 (25%).

Команды дважды встречались в сентябре — оба раза сильнее был «Металлург». Рынок на непоражение «Салавата» в основное время доступен за 1.67.

Также вы можете выбрать один из многочисленных вариантов на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.63, Ф2(0) — за 2.27;

• Ф1(-1.5) — за 2.94, Ф2(1.5) — за 1.37.

Тотал больше 4.5 гола оценили в 1.91, ТМ 4.5 — в 1.89.

Прогноз и ставка на матч «Металлург» — «Салават Юлаев»

Соперники сталкивались в этом сезоне уже дважды — оба раза успех оставался на стороне «Магнитки» (2:1 и 1:0). При этом встречи проходили в Уфе. Команда из Магнитогорска имеет солидное преимущество в личных разборках — семь побед в 10 последних играх против зеленых. Тем более к предстоящему поединку «Металлург» подошел после трех уверенных триумфов с общим счетом 12:4. А по выступлениям дома коллектив Андрея Разина один из лучших в лиге — уступил всего в одном из шести матчей.

Рекомендуемая ставка: победа «Металлурга» за 1.67.

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