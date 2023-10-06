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«Металлург» — «Салават Юлаев»: прогноз на матч КХЛ 6 октября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Салават Юлаев» 6 октября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Металлурга» в матче с «Нефтехимиком».
Фото Телеграм-канал «Металлурга»., Telegram

6 октября текущий лидер регулярного сезона КХЛ «Металлург» примет оппонента по Восточной конференции — «Салават Юлаев». Матч пройдет в Магнитогорске на «Арене Металлург», начало — в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 16.50 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL PRIME и онлайн-платформа «Кинопоиск».

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По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, хозяева имеют более предпочтительные шансы на успех: коэффициент на победу «Магнитки» в основное время — 2.17, это около 45% вероятности. Триумф уфимцев идет за 3.05 (30%), ничья предложена с котировкой 3.80 (25%).

Команды дважды встречались в сентябре — оба раза сильнее был «Металлург». Рынок на непоражение «Салавата» в основное время доступен за 1.67.

Также вы можете выбрать один из многочисленных вариантов на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.63, Ф2(0) — за 2.27;

• Ф1(-1.5) — за 2.94, Ф2(1.5) — за 1.37.

Тотал больше 4.5 гола оценили в 1.91, ТМ 4.5 — в 1.89.

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Прогноз и ставка на матч «Металлург» — «Салават Юлаев»

Соперники сталкивались в этом сезоне уже дважды — оба раза успех оставался на стороне «Магнитки» (2:1 и 1:0). При этом встречи проходили в Уфе. Команда из Магнитогорска имеет солидное преимущество в личных разборках — семь побед в 10 последних играх против зеленых. Тем более к предстоящему поединку «Металлург» подошел после трех уверенных триумфов с общим счетом 12:4. А по выступлениям дома коллектив Андрея Разина один из лучших в лиге — уступил всего в одном из шести матчей.

Рекомендуемая ставка: победа «Металлурга» за 1.67.

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Неделя

«Шинник» сыграет в дерби купюр с «Енисеем» в альтернативной форме с «косарем»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 9 1 1
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