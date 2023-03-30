Прогнозы на спорт
Новости
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 16:45

«Шинник» представил новый комплект формы

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Новая форма «Шинника».
Новая форма «Шинника».
Новая форма «Шинника».
1/3

PARI и «Шинник» презентовали еще один комплект формы ярославского клуба. Для создателей новой экипировки было важно подчеркнуть связь команды с родным городом, поэтому на футболках содержатся отсылки к достопримечательностям Ярославля: памятнику Ярославу Мудрому, часовне Казанской иконы Божией Матери и храму Петра и Павла. Силуэты главных символов города изображены как на центральных полосах на груди, так и на спине.

Новая форма «Шинника».

Над фамилиями футболистов размещен элемент с первых версий эмблемы «Шинника» — литера «Я». Благодаря этому образуется логическая связка «Я — Фамилия игрока», что демонстрирует слияние клубных и личных интересов.

В дизайне комплекта также есть отсылка к возрасту «Шинника» — в 2023 году клубу исполнилось 66 лет. Этому событию посвящен знак на воротнике. Его можно прочитать как 66 и как пожелание хорошей игры — Good Game (GG).

Новая форма «Шинника».

Новой формой «Шинник» будет радовать болельщиков в оставшейся части сезона-2022/23. Перед родными трибунами команда представит новый комплект 8 апреля в матче против ульяновской «Волги». Отметим, что в полюбившейся болельщикам форме, стилизованной под 1000 рублей, команда также может сыграть несколько игр.

Футбол
ФК Шинник
3
0
Читайте также
В минобороны КНР заявили о намерении сотрудничать с армией России
Украина потребовала от мировых энергокомпаний поделиться прибылью
При обыске у полковника Росгвардии Волкова нашли телефон в стиральной машине
Марочко рассказал об изменившейся тактике ВСУ на луганском направлении
Популярное видео
И снова СКА — ЦСКА
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Разин — в «Магнитке»
«Сент-Луис» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
ЦСКА: второй раунд — второй седьмой матч
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
«Адмирал» достойно завершил сезон
«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: прогноз на матч НХЛ 31 марта 2023 года

Кристофер Юбэнкс — Даниил Медведев: прогноз на матч ATP Майами 30 марта 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 18 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости