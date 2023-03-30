Прогнозы на спорт
Новости
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 16:15

«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: прогноз на матч НХЛ 31 марта 2023 года

Прогноз на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Вашингтон» 31 марта 2023 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игроки «Вашингтона» в матче с «Айлендерс».
Фото Твиттер «Вашингтон Кэпиталз», Twitter

31 марта в матче регулярного чемпионата НХЛ сойдутся команды Восточной конференции — «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вашингтон Кэпиталс». Игра пройдет на льду «Амали-Арены» и начнется в 02.00 по московскому времени. В России нет легальных трансляций НХЛ.

Брайан Раст (&laquo;Питтсбург Пингвинз&raquo;). «Питтсбург» — «Нэшвилл»: прогноз на матч НХЛ 31 марта 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «молний» в основное время можно с коэффициентом 1.89, что составляет приблизительно 51% вероятности. Успех «Кэпс» предложен с котировкой 3.50 (27%), ничья идет за 4.30 (22%).

Верите в Александра Овечкина и его одноклубников? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Вашингтона» при благоприятном исходе принесет 3500 рублей.

Также доступны котировки на победу любой из команд с учетом овертайма и серии буллитов. Этот рынок на хозяев оценен в 1.52, на гостей — в 2.53.

Предложены варианты на результаты с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.17, Ф2(+1.5) — за 1.67;

• Ф2(0) можно взять за 2.63, Ф1(0) — за 1.47.

Аналитики ожидают результативный матч: тотал больше 5.5 гола доступен за 1.56, ТМ 5.5 — за 2.33. Команды в этом сезоне встречались дважды и оба раза забрасывали минимум шесть шайб на двоих.

Поставить на наличие овертайма можно за 4.30, обратный рынок предложен за 1.21. 14 матчей «Тампы» в этом сезоне дошли до компенсированного времени, у «Вашингтона» в основное время не завершилось 17 игр.

Артемий Панарин в&nbsp;составе &laquo;Рейнджерс&raquo;. «Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: прогноз на матч НХЛ 31 марта 2023 года

Прогноз и ставка на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»

Столичная команда находится не в лучшей форме: уступила в пяти из последних шести матчей регулярки, но при этом отметилась яркими действиями в атаке. За эти шесть встреч «Кэпиталс» забросили 21 шайбу, в среднем это 3.5 гола за игру. «Вашингтон» демонстрирует неплохую результативность в целом по сезону: отличается в среднем 3.13 раза за матч. Также в обоих поединках с «Тампой» в этом сезоне «Кэпс» оформляли минимум три гола. В отличной форме и Александр Овечкин: русский страйкер в этом сезоне настрелял уже 72 результативных балла (42+30).

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2.5) за 1.87.

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «БК «Олимп» (ИНН: 7726705980).      
Информация о рекламодателе и организаторе основанных на риске игр, пари, акций, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари,

1
0
Читайте также
В минобороны КНР заявили о намерении сотрудничать с армией России
Украина потребовала от мировых энергокомпаний поделиться прибылью
При обыске у полковника Росгвардии Волкова нашли телефон в стиральной машине
Марочко рассказал об изменившейся тактике ВСУ на луганском направлении
Популярное видео
И снова СКА — ЦСКА
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Разин — в «Магнитке»
«Сент-Луис» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
ЦСКА: второй раунд — второй седьмой матч
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
«Адмирал» достойно завершил сезон
«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Питтсбург» — «Нэшвилл»: прогноз на матч НХЛ 31 марта 2023 года

«Шинник» представил новый комплект формы
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 18 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости