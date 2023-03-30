«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: прогноз на матч НХЛ 31 марта 2023 года
31 марта в матче регулярного чемпионата НХЛ сойдутся команды Восточной конференции — «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вашингтон Кэпиталс». Игра пройдет на льду «Амали-Арены» и начнется в 02.00 по московскому времени. В России нет легальных трансляций НХЛ.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «молний» в основное время можно с коэффициентом 1.89, что составляет приблизительно 51% вероятности. Успех «Кэпс» предложен с котировкой 3.50 (27%), ничья идет за 4.30 (22%).
Верите в Александра Овечкина и его одноклубников? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Вашингтона» при благоприятном исходе принесет 3500 рублей.
Также доступны котировки на победу любой из команд с учетом овертайма и серии буллитов. Этот рынок на хозяев оценен в 1.52, на гостей — в 2.53.
Предложены варианты на результаты с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 2.17, Ф2(+1.5) — за 1.67;
• Ф2(0) можно взять за 2.63, Ф1(0) — за 1.47.
Аналитики ожидают результативный матч: тотал больше 5.5 гола доступен за 1.56, ТМ 5.5 — за 2.33. Команды в этом сезоне встречались дважды и оба раза забрасывали минимум шесть шайб на двоих.
Поставить на наличие овертайма можно за 4.30, обратный рынок предложен за 1.21. 14 матчей «Тампы» в этом сезоне дошли до компенсированного времени, у «Вашингтона» в основное время не завершилось 17 игр.
Прогноз и ставка на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»
Столичная команда находится не в лучшей форме: уступила в пяти из последних шести матчей регулярки, но при этом отметилась яркими действиями в атаке. За эти шесть встреч «Кэпиталс» забросили 21 шайбу, в среднем это 3.5 гола за игру. «Вашингтон» демонстрирует неплохую результативность в целом по сезону: отличается в среднем 3.13 раза за матч. Также в обоих поединках с «Тампой» в этом сезоне «Кэпс» оформляли минимум три гола. В отличной форме и Александр Овечкин: русский страйкер в этом сезоне настрелял уже 72 результативных балла (42+30).
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2.5) за 1.87.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4