Кристофер Юбэнкс — Даниил Медведев: прогноз на матч ATP Майами 30 марта 2023 года
30 марта лидер российского тенниса Даниил Медведев поборется за выход в полуфинал «мастерса» в Майами. Его соперником в четвертьфинале станет американец Кристофер Юбэнкс. Игра начнется в 20.05 по московскому времени, в России она показана не будет. Спортсмены ранее между собой не встречались.
Букмекерская компания PARI считает Медведева фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.04, что приблизительно 96% вероятности исхода. Успех Юбэнкса оценен в 11.0 (4%).
Ставка в 1000 рублей на космическую сенсацию в четвертьфинале Майами в случае ее осуществления принесет выплату в 11 000 рублей.
Медведев выиграл оба матча на турнире в двух сетах, затратив не более 21 гейма. ТМ 20.5 гейма доступен за 1.67, ТБ 20.5 — за 2.07.
Победу Даниила с форой (-5.5) гейма можно оформить за 2.00, с форой (-4.5) гейма — 1.55. Карбаллеса и Алиса российский теннисист одолел с разницей в шесть и более гейма.
Сможет ли Юбэнкс, впервые играющий в четвертьфинале турнира ATP, взять у Медведева восемь и более гейма? ИТБ1 (7.5) идет за 1.83, ИТМ1 (7.5) — за 1.87.
Всем известно, что Даниил может вспылить во время игры, но на этом турнире он спокоен. Однако стоит присмотреться к варианту «игрок умышленно сломает ракетку во время матча» за 10.0.
Прогноз и ставка на матч Кристофер Юбэнкс — Даниил Медведев
26-летний американец проводит турнир всей жизни — он редко играет в основных сетках турниров ATP, а до четвертьфинала вовсе ни разу не добирался. Что уж говорить про соревнования серии «мастерс». Однако в Майами ему удалось выиграть уже шесть матчей с учетом квалификации. Правда, реально топовых соперников он еще не встречал.
Долговязый Кристофер (рост — 2.01 см) временами выполняет классные удары, как в матче против Адриана Маннарино, но в целом не отличается стабильной и мощной игрой. При обмене ударами он допускает достаточно много ошибок. С таким соперником у Медведева не возникнет сложностей.
Единственное, за счет чего Юбэнкс может хоть как-то удержаться за Даниилом, это подача. В четырех играх в Майами он выполнил уже 41 эйс. Однако Медведев за счет далекой позиции на приеме и безумно четких действий на задней линии легко отберет у соперника этот козырь.
Рекомендуемая ставка: ТМ 20.5 гейма за 1.67.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4