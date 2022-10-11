«Шахтер» — «Реал»: прогноз на матч Лиги чемпионов 11 октября 2022 года
11 октября «Шахтер» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов сыграет с «Реалом». Матч между чемпионом Украины и действующим триумфатором Еврокубка состоится на нейтральном поле стадиона Войска Польского в Варшаве. Он начнется в 22.00 по московскому времени, стартовый свисток даст арбитр из Израиля Орель Гринфельд. Посмотреть матч в прямом эфире в России не получится.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Реал» безоговорочным фаворитом встречи. На победу мадридцев можно поставить с коэффициентом 1.41, это примерно 70% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.20 (19%), успех «Шахтера» — за еще большие 8.10 (11%).
При ставке в 1000 рублей на номинальных хозяев в случае их триумфа выплата составит 8100 рублей.
Неделю назад «Реал» оказался сильнее (2:1). На то что «Шахтеру» удастся на этот раз не проиграть, коэффициент — 3.10.
Мадридцы достаточно результативно выступают в Лиге чемпионов — забивают в среднем 2.33 мяча за игру. «Шахтер» оформляет два гола за 90 минут. На ТБ 2.5 котировка скромная — 1.48, на ТМ 2.5 — 2.65. При этом тотал больше 3.5 мяча идет за 2.27.
Обмен голами, как в первом матче, стоит 1.72. Обратный исход можно взять за 2.12.
Забьет ли один из лидеров атаки мадридцев Винисиус? Эксперты выставили на это событие коэффициент — 2.00. У «Шахтера» голов ждут от Артема Бондаренко и Михаила Мудрика (6.00).
Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «Реала» за 7.60.
Прогноз и ставка на матч «Шахтер» — «Реал»
«Реал» показывает отличные результаты на старте сезона: выиграл 11 из 12 матчей и однажды сыграл вничью. Амбиции на первое место в группе ЛЧ мадридцы в том числе продемонстрировали на прошлой неделе — «Шахтер» был обыгран на классе.
Чтобы закрепить успех, «бланкос» необходимо еще раз справиться с соперником, что им, конечно же, по силам — последние три встречи между командами остались за испанцами. При этом горняки не отличились только в двух из семи очных встреч с сильнейшей командой Европы.
Рекомендуемая ставка: П2 и «обе забьют» за 2.65.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|12
|7
|4
|1
|23-17
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|23-17
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Оренбург
|12
|6
|0
|6
|20-28
|18
|
8
|Ахмат
|12
|5
|2
|5
|18-19
|17
|
9
|Динамо
|12
|4
|5
|3
|18-14
|17
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
12
|Урал
|12
|3
|1
|8
|11-22
|10
|
13
|Факел
|12
|1
|7
|4
|16-23
|10
|
14
|Локомотив
|12
|2
|3
|7
|15-26
|9
|
15
|Химки
|12
|2
|2
|8
|13-23
|8
|
16
|Торпедо
|12
|1
|3
|8
|7-23
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|- : -
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|8
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|11
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|7
|1
|1