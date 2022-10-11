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11 октября, 15:15

«Шахтер» — «Реал»: прогноз на матч Лиги чемпионов 11 октября 2022 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Шахтер» — «Реал» 11 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Карло Анчелотти.
Фото Global Look Press

11 октября «Шахтер» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов сыграет с «Реалом». Матч между чемпионом Украины и действующим триумфатором Еврокубка состоится на нейтральном поле стадиона Войска Польского в Варшаве. Он начнется в 22.00 по московскому времени, стартовый свисток даст арбитр из Израиля Орель Гринфельд. Посмотреть матч в прямом эфире в России не получится.

Лига чемпионов. Группа F
11 окт, 22:00. Stadion Wojska Polskiego (Варшава)
Шахтер Д
1:1
Реал

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Реал» безоговорочным фаворитом встречи. На победу мадридцев можно поставить с коэффициентом 1.41, это примерно 70% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.20 (19%), успех «Шахтера» — за еще большие 8.10 (11%).

При ставке в 1000 рублей на номинальных хозяев в случае их триумфа выплата составит 8100 рублей.

Неделю назад «Реал» оказался сильнее (2:1). На то что «Шахтеру» удастся на этот раз не проиграть, коэффициент — 3.10.

Мадридцы достаточно результативно выступают в Лиге чемпионов — забивают в среднем 2.33 мяча за игру. «Шахтер» оформляет два гола за 90 минут. На ТБ 2.5 котировка скромная — 1.48, на ТМ 2.5 — 2.65. При этом тотал больше 3.5 мяча идет за 2.27.

Обмен голами, как в первом матче, стоит 1.72. Обратный исход можно взять за 2.12.

Забьет ли один из лидеров атаки мадридцев Винисиус? Эксперты выставили на это событие коэффициент — 2.00. У «Шахтера» голов ждут от Артема Бондаренко и Михаила Мудрика (6.00).

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «Реала» за 7.60.

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Прогноз и ставка на матч «Шахтер» — «Реал»

«Реал» показывает отличные результаты на старте сезона: выиграл 11 из 12 матчей и однажды сыграл вничью. Амбиции на первое место в группе ЛЧ мадридцы в том числе продемонстрировали на прошлой неделе — «Шахтер» был обыгран на классе.

Чтобы закрепить успех, «бланкос» необходимо еще раз справиться с соперником, что им, конечно же, по силам — последние три встречи между командами остались за испанцами. При этом горняки не отличились только в двух из семи очных встреч с сильнейшей командой Европы.

Рекомендуемая ставка: П2 и «обе забьют» за 2.65.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Реал
ФК Шахтер (Донецк)
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

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Зенит

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П
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Зенит

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Спартак

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Локомотив

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Локомотив

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