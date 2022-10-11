11 октября «Шахтер» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов сыграет с «Реалом». Матч между чемпионом Украины и действующим триумфатором Еврокубка состоится на нейтральном поле стадиона Войска Польского в Варшаве. Он начнется в 22.00 по московскому времени, стартовый свисток даст арбитр из Израиля Орель Гринфельд. Посмотреть матч в прямом эфире в России не получится.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Реал» безоговорочным фаворитом встречи. На победу мадридцев можно поставить с коэффициентом 1.41, это примерно 70% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.20 (19%), успех «Шахтера» — за еще большие 8.10 (11%).

При ставке в 1000 рублей на номинальных хозяев в случае их триумфа выплата составит 8100 рублей.

Неделю назад «Реал» оказался сильнее (2:1). На то что «Шахтеру» удастся на этот раз не проиграть, коэффициент — 3.10.

Мадридцы достаточно результативно выступают в Лиге чемпионов — забивают в среднем 2.33 мяча за игру. «Шахтер» оформляет два гола за 90 минут. На ТБ 2.5 котировка скромная — 1.48, на ТМ 2.5 — 2.65. При этом тотал больше 3.5 мяча идет за 2.27.

Обмен голами, как в первом матче, стоит 1.72. Обратный исход можно взять за 2.12.

Забьет ли один из лидеров атаки мадридцев Винисиус? Эксперты выставили на это событие коэффициент — 2.00. У «Шахтера» голов ждут от Артема Бондаренко и Михаила Мудрика (6.00).

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «Реала» за 7.60.

Прогноз и ставка на матч «Шахтер» — «Реал»

«Реал» показывает отличные результаты на старте сезона: выиграл 11 из 12 матчей и однажды сыграл вничью. Амбиции на первое место в группе ЛЧ мадридцы в том числе продемонстрировали на прошлой неделе — «Шахтер» был обыгран на классе.

Чтобы закрепить успех, «бланкос» необходимо еще раз справиться с соперником, что им, конечно же, по силам — последние три встречи между командами остались за испанцами. При этом горняки не отличились только в двух из семи очных встреч с сильнейшей командой Европы.

Рекомендуемая ставка: П2 и «обе забьют» за 2.65.