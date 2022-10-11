«ПСЖ» — «Бенфика»: где смотреть матч Лиги чемпионов 11 октября 2022 года онлайн в прямом эфире
11 октября в игре четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся лидеры группы Н — «ПСЖ» и «Бенфика». Команды играли неделю назад и скатали ничью (1:1). Матч пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, начало в 22.00 мск. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» в 21.45 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев очевидными фаворитами: поставить на победу парижан можно с коэффициентом 1.50, что составляет приблизительно 66% вероятности. Успех «Бенфики» предложен с котировкой 6.50 (14%) — это самый маловероятный исход встречи. Ничья идет за 4.90 (20%).
Считаете, что команды второй раз подряд не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на ничью при благополучном результате принесет 4900 рублей.
«Бенфика» в игре с «ПСЖ» на своем стадионе выглядела не хуже: парижане имели большое преимущество по владению мячом (65% против 35%) и количеству ударов, но по опасным моментам «орлы» немного превзошли звездных соперников. Португальцы набрали 1.2 балла xG, французы — 0.9. Считаете, что «Бенфика» снова найдет подход к фавориту? Поставить на то, что гости не проиграют, можно с коэффициентом 2.70.
Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи не сулят лиссабонцам ничего хорошего:
• победа «ПСЖ» 2:1 идет за 7.90;
• 2:0 — за 8.00;
• ничья 1:1 — за 8.70.
Неделю назад соперники обменялись голами еще в первом тайме. Ждете, что и в Париже отличатся обе команды? Этот рынок оценен в 1.67, «обе забьют — нет» идет за 2.20.
«Бенфика» в этом сезоне не забила лишь в одном из 16 матчей во всех турнирах, парижане — в одном из 14. Причем первая нерезультативная игра для «ПСЖ» прошла в последнем туре чемпионата Франции. Тотал больше 2.5 гола на предстоящую встречу доступен за 1.52, ТМ 2.5 — за 2.50.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|12
|7
|4
|1
|23-17
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|23-17
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Оренбург
|12
|6
|0
|6
|20-28
|18
|
8
|Ахмат
|12
|5
|2
|5
|18-19
|17
|
9
|Динамо
|12
|4
|5
|3
|18-14
|17
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
12
|Урал
|12
|3
|1
|8
|11-22
|10
|
13
|Факел
|12
|1
|7
|4
|16-23
|10
|
14
|Локомотив
|12
|2
|3
|7
|15-26
|9
|
15
|Химки
|12
|2
|2
|8
|13-23
|8
|
16
|Торпедо
|12
|1
|3
|8
|7-23
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|- : -
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|8
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|11
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|7
|1
|1