«ПСЖ» — «Бенфика»: прогноз на матч Лиги чемпионов 11 октября 2022 года
В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» примет «Бенфику». Игра начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Парк де Пренс», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 21.45 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «ПСЖ» можно за 1.50, это примерно 66% вероятности исхода. Ничью оценили в 4.90 (23%), победу «Бенфики» — в 6.50 (11%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4900 рублей.
Если считаете, что «Бенфика» повторно не проиграет парижанам, можете поставить на это за 2.70.
Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 2.28, Ф2(+1.5) — за 1.67.
Эксперты считают, что в игре будет забито три и больше мячей — тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.53.
Два гола от «ПСЖ» весьма вероятны, коэффициент на ИТБ1 (1.5) всего 1.46. Можно повысить ставки и взять ИТБ1 (2.5) за 2.45.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:1 в пользу парижан за 7.90.
Прогноз и ставка на матч «ПСЖ» — «Бенфика»
Первая игра на «Эштадиу да Луж» могла получиться сверхголевой, но вмешались вратари обоих клубов — в итоге сыграли 1:1. Влаходимос стал лучшим игроком «Бенфики», совершив семь спасений. Доннарумма стал вторым лучшим футболистом после Месси в «ПСЖ», на его счету шесть сейвов. Если у вратарей вновь получится устроить представление, то много голов можно не ждать. Другое дело, что условия изменятся — у «Бенфики» уже не будет домашней поддержки трибун, а с ней может исчезнуть и вратарский кураж. Тогда-то голы и пойдут.
Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.53.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|12
|7
|4
|1
|23-17
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|23-17
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Оренбург
|12
|6
|0
|6
|20-28
|18
|
8
|Ахмат
|12
|5
|2
|5
|18-19
|17
|
9
|Динамо
|12
|4
|5
|3
|18-14
|17
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
12
|Урал
|12
|3
|1
|8
|11-22
|10
|
13
|Факел
|12
|1
|7
|4
|16-23
|10
|
14
|Локомотив
|12
|2
|3
|7
|15-26
|9
|
15
|Химки
|12
|2
|2
|8
|13-23
|8
|
16
|Торпедо
|12
|1
|3
|8
|7-23
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|- : -
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|8
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|11
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|7
|1
|1