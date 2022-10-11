В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» примет «Бенфику». Игра начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Парк де Пренс», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 21.45 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «ПСЖ» можно за 1.50, это примерно 66% вероятности исхода. Ничью оценили в 4.90 (23%), победу «Бенфики» — в 6.50 (11%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4900 рублей.

Если считаете, что «Бенфика» повторно не проиграет парижанам, можете поставить на это за 2.70.

Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 2.28, Ф2(+1.5) — за 1.67.

Эксперты считают, что в игре будет забито три и больше мячей — тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.53.

Два гола от «ПСЖ» весьма вероятны, коэффициент на ИТБ1 (1.5) всего 1.46. Можно повысить ставки и взять ИТБ1 (2.5) за 2.45.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:1 в пользу парижан за 7.90.

Прогноз и ставка на матч «ПСЖ» — «Бенфика»

Первая игра на «Эштадиу да Луж» могла получиться сверхголевой, но вмешались вратари обоих клубов — в итоге сыграли 1:1. Влаходимос стал лучшим игроком «Бенфики», совершив семь спасений. Доннарумма стал вторым лучшим футболистом после Месси в «ПСЖ», на его счету шесть сейвов. Если у вратарей вновь получится устроить представление, то много голов можно не ждать. Другое дело, что условия изменятся — у «Бенфики» уже не будет домашней поддержки трибун, а с ней может исчезнуть и вратарский кураж. Тогда-то голы и пойдут.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.53.