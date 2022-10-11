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11 октября, 13:15

«ПСЖ» — «Бенфика»: прогноз на матч Лиги чемпионов 11 октября 2022 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бенфика» 11 октября 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Лионель Месси, «ПСЖ».
Фото Global Look Press

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» примет «Бенфику». Игра начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Парк де Пренс», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 21.45 мск.

Лига чемпионов. Группа H
11 окт, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
1:1
Бенфика

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «ПСЖ» можно за 1.50, это примерно 66% вероятности исхода. Ничью оценили в 4.90 (23%), победу «Бенфики» — в 6.50 (11%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4900 рублей.

Если считаете, что «Бенфика» повторно не проиграет парижанам, можете поставить на это за 2.70.

Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 2.28, Ф2(+1.5) — за 1.67.

Эксперты считают, что в игре будет забито три и больше мячей — тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.53.

Два гола от «ПСЖ» весьма вероятны, коэффициент на ИТБ1 (1.5) всего 1.46. Можно повысить ставки и взять ИТБ1 (2.5) за 2.45.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:1 в пользу парижан за 7.90.

Джанлуиджи Доннарумма, &laquo;ПСЖ&raquo;. «ПСЖ» — «Бенфика»: вратари опять испортят праздник?

Прогноз и ставка на матч «ПСЖ» — «Бенфика»

Первая игра на «Эштадиу да Луж» могла получиться сверхголевой, но вмешались вратари обоих клубов — в итоге сыграли 1:1. Влаходимос стал лучшим игроком «Бенфики», совершив семь спасений. Доннарумма стал вторым лучшим футболистом после Месси в «ПСЖ», на его счету шесть сейвов. Если у вратарей вновь получится устроить представление, то много голов можно не ждать. Другое дело, что условия изменятся — у «Бенфики» уже не будет домашней поддержки трибун, а с ней может исчезнуть и вратарский кураж. Тогда-то голы и пойдут.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.53.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Бенфика
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
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П
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