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6 сентября, 15:15

«Севилья» — «Манчестер Сити»: где смотреть матч Лиги чемпионов 6 сентября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ЛЧ «Севилья» — «Манчестер Сити» 6 сентября 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Пеп Гвардиола.
Фото Global Look Press

6 сентября начнется долгожданная Лига чемпионов. В первый день первого тура группового этапа испанская «Севилья» примет дома главного фаворита турнира — английский «Манчестер Сити». Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и начнется в 22.00 по московскому времени, обслужит ее итальянский арбитр Давиде Масса. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 2». Старт эфира — в 21.45 мск.

Лига чемпионов. Группа G
06 сент, 22:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
0:4
Манчестер Сити

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не верят, что команда Хулена Лопетеги навяжет чемпиону Англии борьбу, поэтому на победу хозяев коэффициент очень высокий — 9.20, что примерно 8% вероятности исхода. Даже на ничью котировка значительно меньше — 5.50 (18%). Успех «Сити» доступен за скромные 1.34 (74%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет 5500 рублей в случае, если команды добьются этого результата.

В 2017-м Люксембург сыграл вничью с Францией в отборе к ЧМ-2018. Почему бы и «Севилье» не сдержать явного фаворита? Вариант 1Х идет за 3.50.

Эксперты считают, что матч будет очень результативным: ТБ 2.5 доступен за 1.56, ТМ 2.5 — за 2.44.

Обмен голами можно взять за 1.90. Таким же коэффициентом оценен обратный исход.

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Гол Эрлинга Холанна доступен за смешные 1.55, дубль — за 3.60. Но в этом сезоне норвежец уже оформлял и хет-трик, который предложен за 10.2.

Пенальти идет за 2.40, удаление — за 4.00. Комбо этих событий — за 8.00.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «Сити» за 6.70.

Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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29 тур
30 тур
9.09 20:00
Сочи – Динамо
 - : -
10.09 15:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
10.09 17:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
10.09 19:45
Ахмат – Н. Новгород
 - : -
11.09 13:00
Урал – Торпедо
 - : -
11.09 15:00
Факел – Локомотив
 - : -
11.09 17:30
Зенит – Оренбург
 - : -
11.09 19:45
Ростов – Спартак
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
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