«Севилья» — «Манчестер Сити»: где смотреть матч Лиги чемпионов 6 сентября 2022 года онлайн в прямом эфире
6 сентября начнется долгожданная Лига чемпионов. В первый день первого тура группового этапа испанская «Севилья» примет дома главного фаворита турнира — английский «Манчестер Сити». Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и начнется в 22.00 по московскому времени, обслужит ее итальянский арбитр Давиде Масса. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 2». Старт эфира — в 21.45 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не верят, что команда Хулена Лопетеги навяжет чемпиону Англии борьбу, поэтому на победу хозяев коэффициент очень высокий — 9.20, что примерно 8% вероятности исхода. Даже на ничью котировка значительно меньше — 5.50 (18%). Успех «Сити» доступен за скромные 1.34 (74%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет 5500 рублей в случае, если команды добьются этого результата.
В 2017-м Люксембург сыграл вничью с Францией в отборе к ЧМ-2018. Почему бы и «Севилье» не сдержать явного фаворита? Вариант 1Х идет за 3.50.
Эксперты считают, что матч будет очень результативным: ТБ 2.5 доступен за 1.56, ТМ 2.5 — за 2.44.
Обмен голами можно взять за 1.90. Таким же коэффициентом оценен обратный исход.
Гол Эрлинга Холанна доступен за смешные 1.55, дубль — за 3.60. Но в этом сезоне норвежец уже оформлял и хет-трик, который предложен за 10.2.
Пенальти идет за 2.40, удаление — за 4.00. Комбо этих событий — за 8.00.
Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «Сити» за 6.70.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-3
|20
|
2
|ЦСКА
|8
|5
|2
|1
|17-7
|17
|
3
|Краснодар
|8
|5
|2
|1
|17-9
|17
|
4
|Динамо
|8
|4
|4
|0
|15-7
|16
|
5
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|19-7
|16
|
6
|Ростов
|8
|4
|4
|0
|13-9
|16
|
7
|Сочи
|8
|4
|1
|3
|14-14
|13
|
8
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|12-12
|11
|
9
|Локомотив
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
10
|Н. Новгород
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
11
|Кр. Советов
|8
|2
|3
|3
|9-12
|9
|
12
|Оренбург
|8
|3
|0
|5
|12-18
|9
|
13
|Химки
|8
|2
|1
|5
|10-16
|7
|
14
|Факел
|8
|0
|4
|4
|10-19
|4
|
15
|Торпедо
|8
|0
|1
|7
|4-19
|1
|
16
|Урал
|8
|0
|1
|7
|2-17
|1
|9.09
|20:00
|
Сочи – Динамо
|- : -
|10.09
|15:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|10.09
|17:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|10.09
|19:45
|
Ахмат – Н. Новгород
|- : -
|11.09
|13:00
|
Урал – Торпедо
|- : -
|11.09
|15:00
|
Факел – Локомотив
|- : -
|11.09
|17:30
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|11.09
|19:45
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|П
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Михайло Баньяц
Краснодар
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|7
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|2
|1
|1
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|3
|1
|1