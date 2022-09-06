«Селтик» — «Реал»: прогноз на матч Лиги чемпионов 6 сентября 2022 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Селтик» — «Реал» 6 сентября 2022 года

6 сентября впервые более чем за 40 лет в Лиге чемпионов встретятся «Селтик» и «Реал». Игра начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Селтик Парк», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.45 мск. Рассудит матч бригада арбитров во главе с Сандро Шерером.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ определились с фаворитом. Поставить на «Реал» можно за 1.58, это примерно 63% вероятности. Ничья предложена за 4.60 (21%), победа «Селтика» — за 5.40 (16%).

При ставке в 1000 рублей на ничейный результат в случае успеха выплата составит 4600 рублей.

Вариант, при котором хозяева не проиграют, идет за 2.48.

Можете подстраховать одну из команд ставкой с форой: Ф1(0) за или Ф2(0) за 1.23.

В последних пяти встречах каждой из команд «верх» по голам не прошел по разу. Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.63, ТМ 2.5 — за 2.40.

У «Реала» в прошедших пяти встречах вариант «обе забьют» встретился четыре раза, у «Селтика» — один. Команды огорчат друг друга? Ставка доступна за 1.71. Обратный исход — за 2.14.

Карим Бензема продолжает феерить и в новом сезоне. За гол легенды Мадрида предложили котировку 1.75. Аналогичная ставка на Винисиуса оценена в 2.40.

Наиболее возможный точный счет встречи — 2:1 в пользу «Реала» за 7.80.

Прогноз и ставка на матч «Селтик» — «Реал»

«Селтик» несколько лет подряд не мог добраться до группового этапа Лиги чемпионов, но наконец сделал это. Правда, уже в стартовом матче команда Анге Постекоглу попала под каток — под действующего чемпиона турнира. «Реал» — единственный клуб топ-лиг Европы, который еще не терял очки на старте сезона. При этом у сливочных есть недобрая традиция — заваливать начало группового этапа ЛЧ и впоследствии преодолевать себя.

Вполне возможно, мадридцы из-за некоторой лени и статуса соперника будут не слишком активны, но кто точно выжмется на полную, так это будущий обладатель «Золотого мяча».

Рекомендуемая ставка: гол Бензема за 1.75.