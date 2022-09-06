«Селтик» — «Реал»: прогноз на матч Лиги чемпионов 6 сентября 2022 года
«Селтик» — «Реал»: прогноз на матч Лиги чемпионов 6 сентября 2022 года
Прогноз на матч Лиги чемпионов «Селтик» — «Реал» 6 сентября 2022 года
6 сентября впервые более чем за 40 лет в Лиге чемпионов встретятся «Селтик» и «Реал». Игра начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Селтик Парк», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.45 мск. Рассудит матч бригада арбитров во главе с Сандро Шерером.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ определились с фаворитом. Поставить на «Реал» можно за 1.58, это примерно 63% вероятности. Ничья предложена за 4.60 (21%), победа «Селтика» — за 5.40 (16%).
При ставке в 1000 рублей на ничейный результат в случае успеха выплата составит 4600 рублей.
Вариант, при котором хозяева не проиграют, идет за 2.48.
Можете подстраховать одну из команд ставкой с форой: Ф1(0) за или Ф2(0) за 1.23.
В последних пяти встречах каждой из команд «верх» по голам не прошел по разу. Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.63, ТМ 2.5 — за 2.40.
У «Реала» в прошедших пяти встречах вариант «обе забьют» встретился четыре раза, у «Селтика» — один. Команды огорчат друг друга? Ставка доступна за 1.71. Обратный исход — за 2.14.
Карим Бензема продолжает феерить и в новом сезоне. За гол легенды Мадрида предложили котировку 1.75. Аналогичная ставка на Винисиуса оценена в 2.40.
Наиболее возможный точный счет встречи — 2:1 в пользу «Реала» за 7.80.
Прогноз и ставка на матч «Селтик» — «Реал»
«Селтик» несколько лет подряд не мог добраться до группового этапа Лиги чемпионов, но наконец сделал это. Правда, уже в стартовом матче команда Анге Постекоглу попала под каток — под действующего чемпиона турнира. «Реал» — единственный клуб топ-лиг Европы, который еще не терял очки на старте сезона. При этом у сливочных есть недобрая традиция — заваливать начало группового этапа ЛЧ и впоследствии преодолевать себя.
Вполне возможно, мадридцы из-за некоторой лени и статуса соперника будут не слишком активны, но кто точно выжмется на полную, так это будущий обладатель «Золотого мяча».
Рекомендуемая ставка: гол Бензема за 1.75.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-3
|20
|
2
|ЦСКА
|8
|5
|2
|1
|17-7
|17
|
3
|Краснодар
|8
|5
|2
|1
|17-9
|17
|
4
|Динамо
|8
|4
|4
|0
|15-7
|16
|
5
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|19-7
|16
|
6
|Ростов
|8
|4
|4
|0
|13-9
|16
|
7
|Сочи
|8
|4
|1
|3
|14-14
|13
|
8
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|12-12
|11
|
9
|Локомотив
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
10
|Н. Новгород
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
11
|Кр. Советов
|8
|2
|3
|3
|9-12
|9
|
12
|Оренбург
|8
|3
|0
|5
|12-18
|9
|
13
|Химки
|8
|2
|1
|5
|10-16
|7
|
14
|Факел
|8
|0
|4
|4
|10-19
|4
|
15
|Торпедо
|8
|0
|1
|7
|4-19
|1
|
16
|Урал
|8
|0
|1
|7
|2-17
|1
|9.09
|20:00
|
Сочи – Динамо
|- : -
|10.09
|15:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|10.09
|17:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|10.09
|19:45
|
Ахмат – Н. Новгород
|- : -
|11.09
|13:00
|
Урал – Торпедо
|- : -
|11.09
|15:00
|
Факел – Локомотив
|- : -
|11.09
|17:30
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|11.09
|19:45
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|П
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Михайло Баньяц
Краснодар
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|7
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|2
|1
|1
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|3
|1
|1