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6 сентября, 13:15

«Селтик» — «Реал»: прогноз на матч Лиги чемпионов 6 сентября 2022 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Селтик» — «Реал» 6 сентября 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Карим Бензема, «Реал».
Фото Global Look Press

«Селтик» — «Реал»: прогноз на матч Лиги чемпионов 6 сентября 2022 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Селтик» — «Реал» 6 сентября 2022 года

6 сентября впервые более чем за 40 лет в Лиге чемпионов встретятся «Селтик» и «Реал». Игра начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Селтик Парк», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.45 мск. Рассудит матч бригада арбитров во главе с Сандро Шерером.

Лига чемпионов. Группа F
06 сент, 22:00. Celtic Park (Глазго)
Селтик
0:3
Реал

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ определились с фаворитом. Поставить на «Реал» можно за 1.58, это примерно 63% вероятности. Ничья предложена за 4.60 (21%), победа «Селтика» — за 5.40 (16%).

При ставке в 1000 рублей на ничейный результат в случае успеха выплата составит 4600 рублей.

Вариант, при котором хозяева не проиграют, идет за 2.48.

Можете подстраховать одну из команд ставкой с форой: Ф1(0) за или Ф2(0) за 1.23.

В последних пяти встречах каждой из команд «верх» по голам не прошел по разу. Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.63, ТМ 2.5 — за 2.40.

У «Реала» в прошедших пяти встречах вариант «обе забьют» встретился четыре раза, у «Селтика» — один. Команды огорчат друг друга? Ставка доступна за 1.71. Обратный исход — за 2.14.

Карим Бензема продолжает феерить и в новом сезоне. За гол легенды Мадрида предложили котировку 1.75. Аналогичная ставка на Винисиуса оценена в 2.40.

Наиболее возможный точный счет встречи — 2:1 в пользу «Реала» за 7.80.

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Прогноз и ставка на матч «Селтик» — «Реал»

«Селтик» несколько лет подряд не мог добраться до группового этапа Лиги чемпионов, но наконец сделал это. Правда, уже в стартовом матче команда Анге Постекоглу попала под каток — под действующего чемпиона турнира. «Реал» — единственный клуб топ-лиг Европы, который еще не терял очки на старте сезона. При этом у сливочных есть недобрая традиция — заваливать начало группового этапа ЛЧ и впоследствии преодолевать себя.

Вполне возможно, мадридцы из-за некоторой лени и статуса соперника будут не слишком активны, но кто точно выжмется на полную, так это будущий обладатель «Золотого мяча».

Рекомендуемая ставка: гол Бензема за 1.75.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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9.09 20:00
Сочи – Динамо
 - : -
10.09 15:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
10.09 17:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
10.09 19:45
Ахмат – Н. Новгород
 - : -
11.09 13:00
Урал – Торпедо
 - : -
11.09 15:00
Факел – Локомотив
 - : -
11.09 17:30
Зенит – Оренбург
 - : -
11.09 19:45
Ростов – Спартак
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
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