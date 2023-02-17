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«Сепахан» — «Зенит»: прогноз на товарищеский матч 17 февраля 2023 года

Прогноз на товарищеский матч «Сепахан» — «Зенит» 17 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Малком.
Фото Global Look Press

17 февраля лидер чемпионата России «Зенит» проведет товарищеский матч с иранским «Сепаханом». Игра состоится в городе Исфахан на стадионе «Накш-э Джахан» и начнется в 15.00 по московскому времени. В прямом эфире за встречей можно понаблюдать на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 14.55 мск.

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«Зенит» — абсолютный фаворит встречи, по мнению букмекеров. На победу российского клуба можно поставить с коэффициентом 1.36, что приблизительно 73% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.00 (20%), успех «Сепахана» — за 6.80 (7%).

Хотите стать обладателем 5000 рублей? Поставьте на «мирный» результат и дождитесь этого исхода.

Считаете, что лидер чемпионата Ирана не проиграет сильнейшей команде России? Вариант 1Х оценен в 3.00.

Также можете подстраховать хозяев или усилить коэффициент на гостей с помощью форы: Ф1(+1.5) идет за 1.82, Ф2(-1.5) — за 1.92.

«Зенит» провел на сборах уже восемь матчей: один из них выиграл 8:0, другой — 9:0. На тотал больше 2.5 мяча в предстоящей игре котировка — 1.59, на ТМ 2.5 — 2.28.

Обмен голами можно оформить за 1.87, взять условие «обе забьют — нет» — за 1.83.

На то, что клуб из Санкт-Петербурга забьет дважды подряд, коэффициент — 1.55.

Голы в обоих таймах предложены за 1.45.

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Прогноз и ставка на матч «Сепахан» — «Зенит»

«Сепахан» идет на серии из семи побед подряд во всех турнирах и лидирует в чемпионате Ирана. Отрыв от занимающих второе и третье места «Персеполиса» с «Эстеглар Тегераном» — три балла. В 20 матчах команда под руководством португальца Жозе Мораиша забила 31 мяч (1.55 за 90 минут) и пропустила всего 12 голов (0.6).

«Зенит» нестабилен в межсезонье: четыре матча выиграл с разницей в три и более мяча, а еще три свел вничью — дважды сыграл 1:1 с «Уралом» и 1:1 с «Араратом-Арменией». Игра с «Сепаханом» пройдет на домашней арене иранского клуба, что, безусловно, станет преимуществом для хозяев. Учитывая, что сине-бело-голубые всего за сутки до стартового свистка прибудут в Иран и истерзаны переездом из ОАЭ, у «желтых львов» будет возможность погонять соперника и не проиграть крупно.

Рекомендуемая ставка: Ф1(+1.5) за 1.82.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Зенит
ФК Сепахан
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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