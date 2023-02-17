«Сепахан» — «Зенит»: прогноз на товарищеский матч 17 февраля 2023 года
17 февраля лидер чемпионата России «Зенит» проведет товарищеский матч с иранским «Сепаханом». Игра состоится в городе Исфахан на стадионе «Накш-э Джахан» и начнется в 15.00 по московскому времени. В прямом эфире за встречей можно понаблюдать на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 14.55 мск.
«Зенит» — абсолютный фаворит встречи, по мнению букмекеров. На победу российского клуба можно поставить с коэффициентом 1.36, что приблизительно 73% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.00 (20%), успех «Сепахана» — за 6.80 (7%).
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Считаете, что лидер чемпионата Ирана не проиграет сильнейшей команде России? Вариант 1Х оценен в 3.00.
Также можете подстраховать хозяев или усилить коэффициент на гостей с помощью форы: Ф1(+1.5) идет за 1.82, Ф2(-1.5) — за 1.92.
«Зенит» провел на сборах уже восемь матчей: один из них выиграл 8:0, другой — 9:0. На тотал больше 2.5 мяча в предстоящей игре котировка — 1.59, на ТМ 2.5 — 2.28.
Обмен голами можно оформить за 1.87, взять условие «обе забьют — нет» — за 1.83.
На то, что клуб из Санкт-Петербурга забьет дважды подряд, коэффициент — 1.55.
Голы в обоих таймах предложены за 1.45.
Прогноз и ставка на матч «Сепахан» — «Зенит»
«Сепахан» идет на серии из семи побед подряд во всех турнирах и лидирует в чемпионате Ирана. Отрыв от занимающих второе и третье места «Персеполиса» с «Эстеглар Тегераном» — три балла. В 20 матчах команда под руководством португальца Жозе Мораиша забила 31 мяч (1.55 за 90 минут) и пропустила всего 12 голов (0.6).
«Зенит» нестабилен в межсезонье: четыре матча выиграл с разницей в три и более мяча, а еще три свел вничью — дважды сыграл 1:1 с «Уралом» и 1:1 с «Араратом-Арменией». Игра с «Сепаханом» пройдет на домашней арене иранского клуба, что, безусловно, станет преимуществом для хозяев. Учитывая, что сине-бело-голубые всего за сутки до стартового свистка прибудут в Иран и истерзаны переездом из ОАЭ, у «желтых львов» будет возможность погонять соперника и не проиграть крупно.
Рекомендуемая ставка: Ф1(+1.5) за 1.82.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2