17 февраля лидер чемпионата России «Зенит» проведет товарищеский матч с иранским «Сепаханом». Игра состоится в городе Исфахан на стадионе «Накш-э Джахан» и начнется в 15.00 по московскому времени. В прямом эфире за встречей можно понаблюдать на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 14.55 мск.

«Зенит» — абсолютный фаворит встречи, по мнению букмекеров. На победу российского клуба можно поставить с коэффициентом 1.36, что приблизительно 73% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.00 (20%), успех «Сепахана» — за 6.80 (7%).

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Считаете, что лидер чемпионата Ирана не проиграет сильнейшей команде России? Вариант 1Х оценен в 3.00.

Также можете подстраховать хозяев или усилить коэффициент на гостей с помощью форы: Ф1(+1.5) идет за 1.82, Ф2(-1.5) — за 1.92.

«Зенит» провел на сборах уже восемь матчей: один из них выиграл 8:0, другой — 9:0. На тотал больше 2.5 мяча в предстоящей игре котировка — 1.59, на ТМ 2.5 — 2.28.

Обмен голами можно оформить за 1.87, взять условие «обе забьют — нет» — за 1.83.

На то, что клуб из Санкт-Петербурга забьет дважды подряд, коэффициент — 1.55.

Голы в обоих таймах предложены за 1.45.

Прогноз и ставка на матч «Сепахан» — «Зенит»

«Сепахан» идет на серии из семи побед подряд во всех турнирах и лидирует в чемпионате Ирана. Отрыв от занимающих второе и третье места «Персеполиса» с «Эстеглар Тегераном» — три балла. В 20 матчах команда под руководством португальца Жозе Мораиша забила 31 мяч (1.55 за 90 минут) и пропустила всего 12 голов (0.6).

«Зенит» нестабилен в межсезонье: четыре матча выиграл с разницей в три и более мяча, а еще три свел вничью — дважды сыграл 1:1 с «Уралом» и 1:1 с «Араратом-Арменией». Игра с «Сепаханом» пройдет на домашней арене иранского клуба, что, безусловно, станет преимуществом для хозяев. Учитывая, что сине-бело-голубые всего за сутки до стартового свистка прибудут в Иран и истерзаны переездом из ОАЭ, у «желтых львов» будет возможность погонять соперника и не проиграть крупно.

Рекомендуемая ставка: Ф1(+1.5) за 1.82.