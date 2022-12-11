«Сент-Луис» — «Колорадо»: прогноз на матч НХЛ 11 декабря 2022 года
11 декабря в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ встретятся «Сент-Луис» и «Колорадо». Встреча начнется в 23.00 по московскому времени на льду арены «Энтерпрайз-центр», для России трансляция не предусмотрена.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает шансы команд на успех практически равными. Поставить на «Сент-Луис» можно за 2.47, это примерно 41% вероятности, тогда как успех «Колорадо» оценили в 2.50 (40%). На ничью в матче самый высокий коэффициент — 4.20 (19%).
При ставке в 1000 рублей на победу гостей в случае успеха выплата составит 2500 рублей.
Если считаете, что «Колорадо» не уступит, оформите ставку за 1.54.
Победа «Сент-Луиса» в матче в овертайм или по буллитам предложена за 1.90, соперников — за 1.93.
Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.90, Ф2(0) — за 1.94.
Несмотря на то, что два последних матча команд закончились со счетом 3:2, аналитики ждут сверхрезультативную встречу — поставить на тотал больше 5.5 шайб можно за 1.70.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 3:3 за 9.20.
Прогноз и ставка на матч «Сент-Луис» — «Колорадо»
Команды к очному матчу подходят не в лучших кондициях — на двоих за последние 17 матчей они выиграли всего четыре раза. Зато играют результативно — в декабре в матчах «Сент-Луиса» было забито минимум семь шайб, при участии «Колорадо» лишь однажды в матче оформили меньше четырех голов за этот же месяц. По итогам игры могут быть рассуждения, по результативности — точно нет.
Рекомендуемая ставка: тотал больше 5.5 шайб за 1.70.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2