11 декабря в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ встретятся «Сент-Луис» и «Колорадо». Встреча начнется в 23.00 по московскому времени на льду арены «Энтерпрайз-центр», для России трансляция не предусмотрена.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает шансы команд на успех практически равными. Поставить на «Сент-Луис» можно за 2.47, это примерно 41% вероятности, тогда как успех «Колорадо» оценили в 2.50 (40%). На ничью в матче самый высокий коэффициент — 4.20 (19%).

При ставке в 1000 рублей на победу гостей в случае успеха выплата составит 2500 рублей.

Если считаете, что «Колорадо» не уступит, оформите ставку за 1.54.

Победа «Сент-Луиса» в матче в овертайм или по буллитам предложена за 1.90, соперников — за 1.93.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.90, Ф2(0) — за 1.94.

Несмотря на то, что два последних матча команд закончились со счетом 3:2, аналитики ждут сверхрезультативную встречу — поставить на тотал больше 5.5 шайб можно за 1.70.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 3:3 за 9.20.

Прогноз и ставка на матч «Сент-Луис» — «Колорадо»

Команды к очному матчу подходят не в лучших кондициях — на двоих за последние 17 матчей они выиграли всего четыре раза. Зато играют результативно — в декабре в матчах «Сент-Луиса» было забито минимум семь шайб, при участии «Колорадо» лишь однажды в матче оформили меньше четырех голов за этот же месяц. По итогам игры могут быть рассуждения, по результативности — точно нет.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 5.5 шайб за 1.70.