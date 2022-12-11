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11 декабря, 17:15

«Сент-Луис» — «Колорадо»: прогноз на матч НХЛ 11 декабря 2022 года

Прогноз на матч НХЛ «Сент-Луис» — «Колорадо» 11 декабря 2022 года
Артем Белинин
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Микко Рантанен.
Фото Global Look Press

11 декабря в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ встретятся «Сент-Луис» и «Колорадо». Встреча начнется в 23.00 по московскому времени на льду арены «Энтерпрайз-центр», для России трансляция не предусмотрена.

Микко Рантанен (&laquo;Колорадо Эвеланш&raquo;). «Сент-Луис» — «Колорадо»: Рантанен и Тарасенко разойдутся после серии поражений

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает шансы команд на успех практически равными. Поставить на «Сент-Луис» можно за 2.47, это примерно 41% вероятности, тогда как успех «Колорадо» оценили в 2.50 (40%). На ничью в матче самый высокий коэффициент — 4.20 (19%).

При ставке в 1000 рублей на победу гостей в случае успеха выплата составит 2500 рублей.

Если считаете, что «Колорадо» не уступит, оформите ставку за 1.54.

Победа «Сент-Луиса» в матче в овертайм или по буллитам предложена за 1.90, соперников — за 1.93.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.90, Ф2(0) — за 1.94.

Несмотря на то, что два последних матча команд закончились со счетом 3:2, аналитики ждут сверхрезультативную встречу — поставить на тотал больше 5.5 шайб можно за 1.70.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 3:3 за 9.20.

Прогноз и ставка на матч «Сент-Луис» — «Колорадо»

Команды к очному матчу подходят не в лучших кондициях — на двоих за последние 17 матчей они выиграли всего четыре раза. Зато играют результативно — в декабре в матчах «Сент-Луиса» было забито минимум семь шайб, при участии «Колорадо» лишь однажды в матче оформили меньше четырех голов за этот же месяц. По итогам игры могут быть рассуждения, по результативности — точно нет.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 5.5 шайб за 1.70.

Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Сент-Луис Блюз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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